Кудрин: Не знаем, как выполнить поручения Путина. Некомпетентность или саботаж?

Мы видели, что все возможности, даже если темпы роста экономики поднять до свыше 3,5%, с учётом большего перераспределения ресурсов на бедные семьи, нам удастся за шесть лет на 30% снизить (бедность). Президент поставил более амбиционную задачу: на 50% снизить. Счётная палата не видит полной картины того, как это можно было сделать.

Глава Счётной палаты накануне фактически объявил о принципиальной невыполнимости новых «майских» указов президента Путина. По словам Алексея Кудрина, поставленная президентом России цель по двукратному снижению уровня бедности в стране в ближайшие несколько лет (шестилетний период) не может быть достигнута. А по каким причинам цели не достичь?Кудрин в данном случае фактически проводит логическую цепочку от «доводов» главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Глава ЦБ ранее заявила, что в России при сложившейся ситуации невозможен рост экономики выше среднемирового уровня. Это, кстати, было ещё одним пунктом программы развития, озвученной президентом.Алексей Кудрин к этому добавляет, что даже если удастся «разогнать» экономику до роста свыше 3,5% в год, то радикально это не позволит решить проблему бедности:Интересное замечание. Особенно если учесть, что цели и задачи президентом были озвучены до того, как Кудрин оказался во главе СП. Если глава Счётной палаты не видит механизмов по двукратному снижению бедности даже при росте экономики темпами, которые были бы выше среднемировых, и если глава Центробанка со своей стороны не видит возможностей для такого роста ВВП, то почему эти люди до сих пор возглавляют упомянутые крупнейшие структуры?Президенту представители бюрократического аппарата фактически уже в лицо говорят, что они не готовы исполнять его поручения, даже если их большая часть оформлена в виде указов. При этом тот же бюрократический аппарат активно продвигает крайне непопулярные меры, включая повышение ставки НДС и планки пенсионного возраста. Теперь получается, что и эти реформы тоже не позволят радикально справиться с бедностью в стране. А бедность, по словам того же Кудрина, в России очень велика – она «позорна» (19,3 млн человек). Тогда для чего реформы, если они никак не связаны с преодолением бедности миллионами россиян?И никаких кадровых решений по-прежнему не принимается. Чиновники, расписавшиеся то ли в своём экономическом бессилии, то ли в откровенном саботаже поручений главы государства, по-прежнему занимают свои посты. Или своими заявлениями они открыто говорят общественности, что все предвыборные экономические обещания кандидата №1 в президенты были популизмом?Для справки: в конце сентября Алексей Кудрин стал доктором экономических наук, защитив диссертацию в РАНХиГС.