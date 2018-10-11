Первый старт «Федерации» может быть перенесён
Первый запуск космического корабля «Федерация» (в беспилотной версии) с новым носителем «Союз-5» предложено перенести с 2022-го на 2023 год, передает РИА Новости сообщение источника в ракетно-космической отрасли.
Ранее предполагалось, что пуск ракеты-носителя «Союз-5» и беспилотной версии корабля «Федерация» состоится в 2022 году с космодрома Байконур. Второй старт корабля, который также без космонавтов должен будет пристыковаться к МКС в автоматическом режиме, планировалось провести в 2023 году. Пилотируемый полет ожидался в 2024 году.
Сегодня разрабатывается новый график пусков: первый вывод «Федерации» на орбиту предлагается осуществить в 2023 году, а перед этим выполнить два тестовых запуска «Союза-5» – в середине и конце 2022 года. В ходе второго пуска носителя на орбиту должны быть выведен спутник, какой – пока не решено.
В 2024 году также планируется два старта «Союза-5»: первый с беспилотной версией «Федерации», второй – с экипажем. Таким образом, сроки пилотируемого запуска останутся без изменений, сказал собеседник.
Напомним, разрабатываемый космический корабль «Федерация» должен заменить используемый более полувека корабль «Союз». Работу с 2009 года ведет корпорация «Энергия». Первый пуск нового корабля изначально планировался на 2015 год. Сообщалось, что «Федерация» предназначена для доставки экипажей и грузов на МКС, а также к Луне. Корабль сможет находиться в режиме автономного полета до 30 суток, а в составе МКС или окололунной станции – до года.
Ранее предполагалось, что пуск ракеты-носителя «Союз-5» и беспилотной версии корабля «Федерация» состоится в 2022 году с космодрома Байконур. Второй старт корабля, который также без космонавтов должен будет пристыковаться к МКС в автоматическом режиме, планировалось провести в 2023 году. Пилотируемый полет ожидался в 2024 году.
Сегодня разрабатывается новый график пусков: первый вывод «Федерации» на орбиту предлагается осуществить в 2023 году, а перед этим выполнить два тестовых запуска «Союза-5» – в середине и конце 2022 года. В ходе второго пуска носителя на орбиту должны быть выведен спутник, какой – пока не решено.
В 2024 году также планируется два старта «Союза-5»: первый с беспилотной версией «Федерации», второй – с экипажем. Таким образом, сроки пилотируемого запуска останутся без изменений, сказал собеседник.
Напомним, разрабатываемый космический корабль «Федерация» должен заменить используемый более полувека корабль «Союз». Работу с 2009 года ведет корпорация «Энергия». Первый пуск нового корабля изначально планировался на 2015 год. Сообщалось, что «Федерация» предназначена для доставки экипажей и грузов на МКС, а также к Луне. Корабль сможет находиться в режиме автономного полета до 30 суток, а в составе МКС или окололунной станции – до года.
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