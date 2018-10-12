Глава Центробанка играет с огнём

«Повышение ставки ЦБ, которое должно удержать инфляцию под контролем, может еще оказать влияние на ставки по долгосрочным кредитам, в том числе ипотечным, а именно привести к их снижению».

Многим давно понятно, что наши финансовые регуляторы живут в некоем параллельном мире. Где действуют иные, мало отвечающие здравому смыслу экономические законы, и где тушить пожар бензином – это норма. И только с таких позиций можно бестрепетно принять рассуждения о том, что повышение ключевой ставки работает против инфляции и даже помогает снизить стоимость кредитов.Итак, цитируем официоз, «Российскую газету», которая практически никак не комментирует заявление Эльвиры Набиуллиной, сделанное не где-нибудь в кулуарах, а в Госдуме:И всё это, повторю, без комментариев.Судя по всему, председатель главного кредитного учреждения страны, которое давно отказалось от собственно кредитования своих подопечных – коммерческих банков, даже и не собиралась что-то разъяснять законодателям. Свои ребята – сами и разберутся.Это чуть ли не единственное, что позволила себе пояснить Эльвира Сахипзадовна.Но ведь и вправду, логика главы Центробанка может показаться такой же простой, как устройство самогонного аппарата. Изложим собственную версию понимания этой логики. Так вот, в Центробанке, похоже, убеждены в том, что, если снизить объёмы поступления денег в экономику, усложнить условия кредитования, которое уже «перенасытило» (термин одного из представителей ЦБ) реальный сектор, то банкирам просто некуда будет деться. Придётся, мол, снижать проценты по ипотеке. Надо же куда-то свободные средства пристраивать.Зато по поводу самой ипотеки и ипотечных ставок Эльвира Набиуллина говорила в Думе ну просто красиво, хотя и не слишком гладко. «Ипотечные кредиты — у нас ставки действительно снижались. И к середине лета этого года достигли исторического минимума. И темпы роста (как можно понять, выдачи кредитов) достаточно высокие по ипотечным кредитам. И анализ показывает, что это происходит именно из-за того, что мы держим инфляцию под контролем».А после этого добавила кое-что и про ключевую ставку, повышение которой, по словам главы ЦБ, «направлено на то, чтобы держать инфляцию под контролем таким образом, чтобы долгосрочные кредиты также снижались по ним ставки. Мы исходим из того, что это будет происходить по ипотечным кредитам».В качестве аргумента в пользу такой слегка парадоксальной логики Центробанк приводит данные по масштабам кредитования, которые, очевидно должны если не напугать, то как минимум насторожить народных избранников. И не только их, а и широкую публику. Через прессу, разумеется. Вот эти данные ЦБ: с начала года (январь—сентябрь) кредитование экономики в России превысило 47,1 триллиона рублей. За девять месяцев — на 4,7 триллиона рублей. И это всё, без каких бы то ни было подробностей.Но даже на фоне таких цифр,все заявления Центробанка более-менее приемлемо звучат только в условиях реальной конкуренции в финансовом секторе. А с этим у нас, как неплохо знают читатели, дело обстоит, мягко говоря, не очень. И тут даже почти полная монополия Сбербанка в работе с физическими лицами – отнюдь не главное. Куда хуже другое — за одним исключением в виде Альфа-банка, все крупнейшие кредитные организации России давно превратились в плохо закамуфлированные филиалы Центробанка.А Центробанк, как известно, по закону не имеет права напрямую участвовать в функционировании финансового сектора. Разумеется, за исключением обязательного выкупа валюты, который после ряда последних решений, для попавших под санкции стал вовсе не обязательным. Ну ещё и регулирования самого финансового сектора, которое, впрочем, на протяжении уже нескольких лет превратилось в безжалостную и последовательную зачистку. Сначала тех, у кого плохо дело с нормативами Банка России, а потом уже и просто всех «нелояльных».И всё-таки классики не зря говорили, что практика – критерий истины. Так вот, реальная практика свидетельствует, что в августе, когда ставка Центробанка была минимальной (7,25 процента годовых), средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях в России обновила минимум и составила 9,42 процента против 9,57 в июле.Как известно, Банк России в середине сентября принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,5 процента годовых. И вопреки всем раскладам его председателя, такое решение ЦБ почему-то сразу подтолкнуло ряд банков повысить ставки по ипотеке. Не снизить, заметьте, а повысить. Так неужели после ещё одного повышения ключевой ставки случится обратное?Ряд экспертов уже говорят о том, что Центробанк просто пытается подстелить соломку на случай новых санкций со стороны США и Евросоюза. Но и эти аргументы сейчас стало совсем несложно опровергнуть. Ведь всё самое плохое, чего мы ждали от санкций, вообще-то уже случилось. Дальше — только экономическая блокада, к которой однозначно не присоединится больше половины мира. В конце концов, Россия не просто так вступала в БРИКС, она традиционно в самые тяжёлые годы поддерживала Иран и даже, пусть и не напрямую – Северную Корею, а сейчас не позволяет превратить в изгоя Турцию.Впрочем, с точки зрения традиционно либерально настроенных аналитиков, в данном случае мы просто пытаемся выдать желаемое за действительное. Для пресловутого «поворота на Восток» нужно время, много времени. К тому же при нынешнем руководстве экономического блока правительства с его откровенно прозападным настроем, да ещё с учётом перспективы реализации «Северного потока-2» и других подобных проектов, мы будем и дальше оборачиваться на Запад и терпеть от него что угодно.И скорее всего, не просто так эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) предрекают падение российского ВВП по итогам 2019 года сразу на 2,5 процента. Оговариваясь при этом, что такое произойдёт только «в случае масштабного расширения антироссийских санкций». В базовом сценарии на 2019 год спрогнозирован вполне пристойный экономический рост — на уровне 1,4 процента, а инфляция на уровне 4,6 процента.Между тем ведущие деловые СМИ, живущие, опять же, в основном на западные средства, не без удовольствия тиражируют и смакуют подобного рода прогнозы. И это лишь подтверждает откровенную ангажированность самого прогноза. Впрочем, не будем забывать, что российский ВВП во многом рассчитывается исходя из нефтегазовых доходов, а те самые 2,5 процента вообще-то не выходят за рамки пресловутой статистической ошибки.В чём с этими экспертами нельзя не согласиться, так это в прогнозе инфляции на конец того же 2019 года. Она, по негативному прогнозу, должна составить восемь процентов, что вдвое больше прогноза Центробанка. При этом аналитики считают, что ключевая ставка Центробанка достигнет уже 12 процентов, то есть речь идёт о том, что на практике сам ЦБ сделает всё для того, чтобы инфляция превысила его же прогноз.Характерно, что в прогнозах АКРА сказано и про доллар, курс которого в среднем за 2019 год может составить 83 рубля, при базовом прогнозе в 64 рубля. Интересно, что в негативном прогнозе тех же экспертов ещё на нынешний год фигурировали те самые 100 рублей за доллар, о которых мы писали ещё в конце лета.При этом в свой наиболее пессимистичный сценарий аналитики заложили также возможное наступление рецессии в США, долговой кризис в Китае и бюджетные кризисы в отдельных странах Европы, которые будут сопровождаться финансовым стрессом. Так может быть, всё это будет для России похуже самых страшных санкций?