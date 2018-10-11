Новости

Активисты «Белых касок» убиты, бочки с хлором похищены

48
Террористы «Исламского государства» (ИГ) напали на боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (обе группировки запрещены в РФ) и вывезли из населенного пункта Латамн бочки с отравляющими веществами, передает РИА Новости сообщение российского Центра по примирению сторон в Сирии.




В результате нападения были убиты четыре боевика и два активиста организации «Белые каски», сказал представитель Центра.

Затем игиловцы похитили с опорного пункта «Хайят Тахрир аш-Шам» две объемные бочки с хлором. Свой трофей они доставили в южную часть провинции Алеппо, где передали террористам из группировки «Харрас Ад-Дин» (запрещена в РФ).

Представитель Центра подчеркнул, что западные страны, планировавшие проведение провокации против сирийской армии с участием радикалов, не учли сложную обстановку, сложившуюся в идлибской зоне деэскалации.



В результате безответственных действий западных «спонсоров» отравляющие вещества попали в руки террористов ИГ и их союзников.

Минобороны РФ также опубликовало в соцсетях видео, на котором видно, как исламисты увозят бочки с хлором.

Напомним, в провинции Идлиб продолжается противостояние террористических группировок. Так, накануне к северо-западу от столицы региона был ликвидирован командир одного их отрядов группировки «Тахрир аш-Шам». Несколько позднее в этом же районе был убит еще один главарь террористического альянса, руководимого «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ). Третий плевой командир получил тяжелые ранения.

В свою очередь Госдеп вновь потребовал от Дамаска решительных действий по выводу из страны иранских сил. Госсекретарь Майкл Помпео заявил в ООН, что сирийское правительство не получит от США на восстановление страны «ни единого доллара», пока там находятся иранские войска.
Использованы фотографии:
ru.depositphotos.com, www.youtube.com
Мы в Яндекс Дзен
Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе - Турции: Только попробуйте нас разоружить
Полная сводка по Сирии за 24.03.2017 года
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

48 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти