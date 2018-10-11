Активисты «Белых касок» убиты, бочки с хлором похищены
Террористы «Исламского государства» (ИГ) напали на боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (обе группировки запрещены в РФ) и вывезли из населенного пункта Латамн бочки с отравляющими веществами, передает РИА Новости сообщение российского Центра по примирению сторон в Сирии.
В результате нападения были убиты четыре боевика и два активиста организации «Белые каски», сказал представитель Центра.
Затем игиловцы похитили с опорного пункта «Хайят Тахрир аш-Шам» две объемные бочки с хлором. Свой трофей они доставили в южную часть провинции Алеппо, где передали террористам из группировки «Харрас Ад-Дин» (запрещена в РФ).
Представитель Центра подчеркнул, что западные страны, планировавшие проведение провокации против сирийской армии с участием радикалов, не учли сложную обстановку, сложившуюся в идлибской зоне деэскалации.
В результате безответственных действий западных «спонсоров» отравляющие вещества попали в руки террористов ИГ и их союзников.
Минобороны РФ также опубликовало в соцсетях видео, на котором видно, как исламисты увозят бочки с хлором.
Напомним, в провинции Идлиб продолжается противостояние террористических группировок. Так, накануне к северо-западу от столицы региона был ликвидирован командир одного их отрядов группировки «Тахрир аш-Шам». Несколько позднее в этом же районе был убит еще один главарь террористического альянса, руководимого «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ). Третий плевой командир получил тяжелые ранения.
В свою очередь Госдеп вновь потребовал от Дамаска решительных действий по выводу из страны иранских сил. Госсекретарь Майкл Помпео заявил в ООН, что сирийское правительство не получит от США на восстановление страны «ни единого доллара», пока там находятся иранские войска.
В результате нападения были убиты четыре боевика и два активиста организации «Белые каски», сказал представитель Центра.
Затем игиловцы похитили с опорного пункта «Хайят Тахрир аш-Шам» две объемные бочки с хлором. Свой трофей они доставили в южную часть провинции Алеппо, где передали террористам из группировки «Харрас Ад-Дин» (запрещена в РФ).
Представитель Центра подчеркнул, что западные страны, планировавшие проведение провокации против сирийской армии с участием радикалов, не учли сложную обстановку, сложившуюся в идлибской зоне деэскалации.
В результате безответственных действий западных «спонсоров» отравляющие вещества попали в руки террористов ИГ и их союзников.
Минобороны РФ также опубликовало в соцсетях видео, на котором видно, как исламисты увозят бочки с хлором.
Напомним, в провинции Идлиб продолжается противостояние террористических группировок. Так, накануне к северо-западу от столицы региона был ликвидирован командир одного их отрядов группировки «Тахрир аш-Шам». Несколько позднее в этом же районе был убит еще один главарь террористического альянса, руководимого «Джебхат ан-Нусрой» (запрещена в РФ). Третий плевой командир получил тяжелые ранения.
В свою очередь Госдеп вновь потребовал от Дамаска решительных действий по выводу из страны иранских сил. Госсекретарь Майкл Помпео заявил в ООН, что сирийское правительство не получит от США на восстановление страны «ни единого доллара», пока там находятся иранские войска.
- Использованы фотографии:
- ru.depositphotos.com, www.youtube.com
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