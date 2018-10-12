Чтобы девок катать! Липовая модернизация от «Укроборонпрома»
В Киеве начала работу XV Международная специализированная выставка «Оружие и безопасность 2018». Поговаривают, что юбилейная, пятнадцатая, стала самой многочисленной по участникам. А раз самая многочисленная, то и, вероятно, посмотреть на ней есть что.
Среди заявленных «Укроборонпромом» новинок — модернизированная 122-мм РСЗО БМ-21У производства Шепетовского ремонтного завода.
По имеющейся информации, специальная часть изделия БМ-21У «Град» изготовлена на ГП «Шепетовский ремонтный завод» в кооперации с другими предприятиями украинского оборонно-промышленного комплекса. В качестве базы использовано шасси повышенной проходимости КрАЗ-5401НЕ (4х4) грузоподъемностью 9 т, которое было разработано ЗАО «АвтоКрАЗ» в 2016 году и оборудовано двухрядной 4-дверной бескапотной кабиной.
Все вроде бы хорошо. Вот только от этого творения отечественного ОПК возникает устойчивое дежавю.
Единственным отличием представленной БМ-21У «Берест» от уже тысячу раз пропиаренной «Вербы» является наличие 50 направляющих против 40 у «Вербы» или обычного «Града».
Можно предположить, что украинскому ОПК наконец-то удалось освоить выпуск направляющих. Но если бы это было так, об этом уже давно раструбили бы «успешные менеджеры». Вероятнее всего, лишние 10 направляющих взяты от «доноров», которых, несмотря на старания бывшего гендиректора «Укрспецэкспорта», а ныне всего «Укроборонпрома» Павла Букина, еще достаточно на хранении.
Про автоматизированную систему управления огнем, применение которой должно повысить точность и кучность стрельбы, а также дать возможность вести огонь по целям без предварительной топогеодезической привязки, говорить нечего, так как все это уже было проделано на «Вербе».
Ах да, мы забыли про базу: шасси повышенной проходимости КрАЗ-5401НЕ (4х4) с бескапотной компоновкой, которую «АвтоКрАЗ» якобы разработал в 2016 году. Возможно, именно там кроется что-то новое, необычное.
Но и тут незадача. В 2016 году «АвтоКрАЗ» лишь соединил воедино собственное шасси (4х4) с кабиной китайского автопроизводителя Shaanxi.
Аскетичность дизайна выдает армейские корни донора: двухрядная 4-дверная цельнометаллическая кабина досталась «АвтоКрАЗу» от тяжелого грузовика Shaanxi SX2300 (8х8), последняя генерация которого и сегодня несет службу в вооруженных силах КНР.
Впервые Shaanxi SX2300 был представлен еще в 2002 году и долгое время выпускался с лицензионной кабиной от австрийского Steyr 91, однако у последней версии прямоугольной кабины SX2300 имеется определенное сходство с культовым немецким MAN KAT 1, производство которого началось в далеком 1976 году!
Правда, не совсем ясно, зачем «Бересту», расчет которого должен был уменьшиться за счет автоматизации боевой части, 6-местная кабина. Может, для того, чтобы девок из ближайшего села катать?
Как видим, продолжается клепание исключительно выставочных образцов, ТТХ которых ничем не отличаются от уже имеющихся, а стоимость существенно возрастает.
Вот такие новинки демонстрируют «Укроборонпром» на юбилейной выставке. Вместо реальной работы продолжается распил бюджетных денег и пиар новых «побед» от несуществующего украинского ОПК.
Среди заявленных «Укроборонпромом» новинок — модернизированная 122-мм РСЗО БМ-21У производства Шепетовского ремонтного завода.
По имеющейся информации, специальная часть изделия БМ-21У «Град» изготовлена на ГП «Шепетовский ремонтный завод» в кооперации с другими предприятиями украинского оборонно-промышленного комплекса. В качестве базы использовано шасси повышенной проходимости КрАЗ-5401НЕ (4х4) грузоподъемностью 9 т, которое было разработано ЗАО «АвтоКрАЗ» в 2016 году и оборудовано двухрядной 4-дверной бескапотной кабиной.
Все вроде бы хорошо. Вот только от этого творения отечественного ОПК возникает устойчивое дежавю.
Единственным отличием представленной БМ-21У «Берест» от уже тысячу раз пропиаренной «Вербы» является наличие 50 направляющих против 40 у «Вербы» или обычного «Града».
Можно предположить, что украинскому ОПК наконец-то удалось освоить выпуск направляющих. Но если бы это было так, об этом уже давно раструбили бы «успешные менеджеры». Вероятнее всего, лишние 10 направляющих взяты от «доноров», которых, несмотря на старания бывшего гендиректора «Укрспецэкспорта», а ныне всего «Укроборонпрома» Павла Букина, еще достаточно на хранении.
Про автоматизированную систему управления огнем, применение которой должно повысить точность и кучность стрельбы, а также дать возможность вести огонь по целям без предварительной топогеодезической привязки, говорить нечего, так как все это уже было проделано на «Вербе».
Ах да, мы забыли про базу: шасси повышенной проходимости КрАЗ-5401НЕ (4х4) с бескапотной компоновкой, которую «АвтоКрАЗ» якобы разработал в 2016 году. Возможно, именно там кроется что-то новое, необычное.
Но и тут незадача. В 2016 году «АвтоКрАЗ» лишь соединил воедино собственное шасси (4х4) с кабиной китайского автопроизводителя Shaanxi.
Аскетичность дизайна выдает армейские корни донора: двухрядная 4-дверная цельнометаллическая кабина досталась «АвтоКрАЗу» от тяжелого грузовика Shaanxi SX2300 (8х8), последняя генерация которого и сегодня несет службу в вооруженных силах КНР.
Впервые Shaanxi SX2300 был представлен еще в 2002 году и долгое время выпускался с лицензионной кабиной от австрийского Steyr 91, однако у последней версии прямоугольной кабины SX2300 имеется определенное сходство с культовым немецким MAN KAT 1, производство которого началось в далеком 1976 году!
Правда, не совсем ясно, зачем «Бересту», расчет которого должен был уменьшиться за счет автоматизации боевой части, 6-местная кабина. Может, для того, чтобы девок из ближайшего села катать?
Как видим, продолжается клепание исключительно выставочных образцов, ТТХ которых ничем не отличаются от уже имеющихся, а стоимость существенно возрастает.
Вот такие новинки демонстрируют «Укроборонпром» на юбилейной выставке. Вместо реальной работы продолжается распил бюджетных денег и пиар новых «побед» от несуществующего украинского ОПК.
- Автор:
- Сергей Громов
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