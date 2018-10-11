Грузинский "Скорпион" готов взлететь, да двигателей нет

Грузия в 2020 году планирует начать выпуск модернизированных штурмовиков Су-25, получивших название "Дже-31 "Бора", на которых совершенно не будет российских деталей. Об этом заявил глава "Тбилавиастроителя" Нодар Беридзе, передает газета ВЗГЛЯД в Тбилиси.По словам Беридзе, модернизированный штурмовик получит новую авионику и совершенно избавится от российских деталей. Осталась только "одна маленькая деталь" - найти двигатели для штурмовика. Как пишет издание, в настоящее время предприятие ведет переговоры с возможными поставщиками двигателей из Франции и Соединенных Штатов, но на какой стадии переговоры, не известно.Согласно заявлению главы "Тбилавиастроителя", в Грузии уже определили рынок потенциальных покупателей самолета, - это страны Африки и Азии, а также арабского мира, способные выложить за один штурмовик 20-25 млн. долларов. При этом в Тбилиси не исключают, что модернизированный Су-25 заинтересует и Европу.Необходимо отметить, что абсолютно такое же заявление Нодар Беридзе сделал в начале этого года, но видимо предприятие за прошедшее время так и не смогло найти двигатели к штурмовику."Тбилавиастроитель" создан на базе 31-го авиазавода и работает в Тбилиси со времен СССР. В начале 2000-х израильская компания "ELBIT Systems В" на базе Тбилисского авиазавода провела модернизацию штурмовика Су-25. Новую модель назвали Дже-31 "Бора" (Скорпион). По заявлению разработчиков, модернизированный штурмовик способен вести боевые действия в любое время суток.