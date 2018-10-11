Военные суды ожидает реформа
Минобороны совместно с Верховным судом РФ до 1 июля 2019 года проведет реформу системы военных судов, сообщают Известия.
В ходе реформы будут созданы обособленные высшие инстанции для рассмотрения кассационных жалоб. Само количество учреждений будет сокращено, а окружные суды начнут рассматривать дела особой государственной важности.
Газета отмечает, что сегодня сложилась парадоксальная ситуация, когда «один и тот же орган может выносить приговор, рассматривать апелляцию на него и жалобу на свою же работу».
В скором времени законопроект в первом чтении будет рассмотрен Госдумой. Реформа должна завершиться к 1 июля 2019 года.
По словам главы думского комитета по законодательству Павла Крашенинникова, главное нововведение заключается в выделении кассационной и апелляционной инстанции в отдельную структуру.
В настоящее время существует трехуровневая система: гарнизонный суд, окружной суд, военная коллегия Верховного суда. После реформы появятся кассационный (в Новосибирске) и апелляционный (в Москве) суды.
Все окружные суды будут рассматривать дела по РВСН, особо режимным объектам, а также соединениям, выполняющим задачи особой государственной важности.
В настоящее время действуют в общей сложности 119 судов: 12 окружных (флотских) и 107 гарнизонных, пять из которых находятся за пределами РФ. Согласно штатному расписанию, в военных судах служат 884 судьи.
В ходе реформы будут созданы обособленные высшие инстанции для рассмотрения кассационных жалоб. Само количество учреждений будет сокращено, а окружные суды начнут рассматривать дела особой государственной важности.
Газета отмечает, что сегодня сложилась парадоксальная ситуация, когда «один и тот же орган может выносить приговор, рассматривать апелляцию на него и жалобу на свою же работу».
В скором времени законопроект в первом чтении будет рассмотрен Госдумой. Реформа должна завершиться к 1 июля 2019 года.
По словам главы думского комитета по законодательству Павла Крашенинникова, главное нововведение заключается в выделении кассационной и апелляционной инстанции в отдельную структуру.
В настоящее время существует трехуровневая система: гарнизонный суд, окружной суд, военная коллегия Верховного суда. После реформы появятся кассационный (в Новосибирске) и апелляционный (в Москве) суды.
Все окружные суды будут рассматривать дела по РВСН, особо режимным объектам, а также соединениям, выполняющим задачи особой государственной важности.
В настоящее время действуют в общей сложности 119 судов: 12 окружных (флотских) и 107 гарнизонных, пять из которых находятся за пределами РФ. Согласно штатному расписанию, в военных судах служат 884 судьи.
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