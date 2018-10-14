Либеральная партия имени М.С. Горбачёва

Помните эпохальный спор Николая Платошкина с Никитой Исаевым в эфире «60 минут» насчёт «Северного потока 2»? Никита громогласно и безапелляционно заявлял, что этот газопровод построен не будет. Поскольку СП-2 уже строится, наш демагог Никита должен бы уйти в монастырь замаливать свои грехи. Ан нет, он делает новые заявления, настолько дикие, что удостаивается изгнания из программы «60 минут» Ольгой Скабеевой. Чем громаднее ложь, тем она правдоподобнее для неотягощённых знанием умов: эта мудрость Геббельса стала настольной для современных демагогов.Дмитрий Некрасов использует другой софистический приём: он ставит всех на одну доску, делает всех одинаково неправыми, и правых, и виноватых, когда ему нужно оправдать идейно близких ему бандеровских фашистов. Западные демагоги ставят на одну доску Сталина и Гитлера, чтобы унизить Сталина, а Некрасов — Россию и бандеровскую Украину, чтобы сделать из Бандеры «нормальную страну», где «всё как в России». И для этого мажет Россию фашизмом.Заметим, что действительно ответственные за бандеровский фашизм на Украине – США, их сателлиты, покойный Джон Маккейн и спецпредставитель США Курт Волкер, таким образом выносятся за скобки. В идеальную «демократию». США и Запад в целом для Некрасовых – это святая сущность, которая вне даже подозрений, как папа Римский.Поэтому, говоря о противостоянии России и Запада, Некрасовы уже не используют приём «одной доски»: здесь априори виновата Россия, которая не смогла договориться с демократически святым Западом или даже угрожала интересам его святых стран. Они всегда доказывают, что Россия должна заниматься только своими внутренними проблемами, догонять во всём Запад, главное, в пределах своих границ.По мнению Некрасовых, у России не может быть никаких интересов в мире! Например, эта «бесполезная» война в Сирии! Тогда весь мир до границ России отдаётся безоговорочно Западу, а Россия оказывается в осаждённой в своих границах крепостью. Это же сокровенная цель политики Госдепа США! А что же наши Некрасовы? Помогают, как могут, продолжают, политику 90-х годов экс-министра Андрея Козырева.Яблочник Николай Рыбаков соединяет в себе достоинства Андрея Козырева и Михаила Горбачева, призывает всегда договариваться со всеми, как Михаил Горбачёв, который додоговаривался и доуступался до распада СССР. Основное амплуа Рыбакова – святоша, он регулярно молится на свободу слова, права человека и прочие святые вещи и стоит при этом в телеэфирах рядом с бандеровскими демагогами. В безвыходных ситуациях, как с профашистским бандеровским языковым законом, Рыбаковы выдавят через силу: это нехорошо, они это не одобряют, но и не очень осуждают, и тем более не протестуют, не вмешиваются в суверенные дела Бандеры. И опять же, хотят с ним договариваться, чтобы унижал и репрессировал «сепаратистов и кремлёвских агентов» хотя бы не так демонстративно.Борис Надеждин играет роль «слепого»: он «изучал» и не видит ничего заранее спланированного бандеровцами в трагедии в одесском Доме профсоюзов, поделился с нами в телеэфире. По его «экспертному» мнению, там было спонтанное столкновение, и в этой – да, трагедии! — все виноваты, то есть и сожжённые тоже виноваты. Тех, кто спасся, но не смог скрыться, сегодня судит бандеровская Фемида, и Надеждины становятся на её сторону! Рядом с убийцами! Кстати, со стороны наци-боевиков в этом «спонтанном» столкновении «потерь нет». Но Надеждины ведь «слепые», поэтому они этого не видят. Они особенным либеральным зрением видят только то, что очень хотят видеть.Кстати, о причинах одесской Хатыни сказал один из выживших: «Мы не думали, что нас будут убивать». Погибшие в Одессе оказались жертвами и либеральной пропаганды, которая кричала о «людях со светлыми лицами» на майдане в Киеве, и стала маскировкой для убийц, которым давал последние указания Андрей Парубий, известный фашист, а сегодня спикер Рады. Есть видео его инструктажа боевиков, убивавших потом одесситов.Последнее достижение нашего «слепого»: он не увидел ничего нехорошего в поведении и в зиговании в честь Бандеры украинской делегации в ПАСЕ, её хамства по отношению к Ольге Скабеевой. «У них нет злобы и агрессии» — вот что увидел Надеждин! Ольга не выдержала: «Вот если бы меня там убили, только тогда увидели бы, заметили?» Но это вряд ли, Надеждин сожженных людей не заметил!Где-нибудь мы видели, чтобы наши либералы обличали фашизм, выступали против фашиствующих деятелей и боевиков? Обличили Яроша, Тягнибока? Я этого не видел. Они их или не замечают (бандеровских фашистов на Украине «нет», не больше, чем в России), или оправдывают, «нет в них злобы и агрессии». Наша либеральная колонна перед лицом этих полпредов Запада требует по-надеждински «отползать», договариваться, потому что за ними стоит Запад, потому что иначе придётся признать, что «демократический» Запад поддерживает фашизм на Украине, маскируясь европейскими ценностями. И наши либералы подставляют уже нас, как подставили одесситов 2 мая 2014 года под фашистских боевиков «со светлыми лицами». В общем, всё как перед 1941 годом…Научные демагоги вроде Татьяны Пархалиной обосновывают надеждинское «отползание» теоретически: «Иначе что же, война?» Это просто ложь: из «иначе» совсем не следует «война». Война последует тогда, когда США и Запад будут уверены в своём военном превосходстве, и что им за это ничего не будет, как бандеровцам на Украине. Пока Россия сдерживает США и Запад, войны как раз не будет.Получается, Запад пытается дискредитировать Россию, чтобы добиться решающего превосходства, а наши либералы демагогически помогают ему в этом, как могут. Сверхзадача нашей либеральной колонны демагогов – как бы незаметно сдать страну США и Западу, и чтобы им за это ничего не было. Образцовый пример в этом являет собой наш неповторимый переговорщик и бывший генсек Михаил Горбачёв, и они все следуют за ним, за его «диалогами» и «политической мудростью», ведущими одинаково к распаду страны. Просто партия имени М.С. Горбачёва!Чем всё это объяснить? Почему «каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нём (либерале. – Авт.) смех и чуть не восторг?» Об этом спрашивал себя ещё Ф.М. Достоевский. И отвечал: «Если есть для него оправдание, так разве в том, что он не понимает, что делает, и свою ненависть к России принимает за самый плодотворный либерализм».Да, гений Достоевского через века увидел смешок Рыбакова об очередной «британской сенсации» по «делу Боширова – Петрова». Но никакого чуда в этом нет, просто наши либералы не меняются из века в век, поэтому Достоевский остаётся актуален и сегодня.