Россия и Индия опять не договорились. Аренды ещё одной АПЛ не будет?

Индия не смогла договориться с Россией о приобретении в аренду второй атомной многоцелевой подводной лодки проекта 971, переговоры зашли в тупик. Причиной этого объявлено не совпадение взглядов сторон на вопрос цены аренды субмарины, передает блог bmpd со ссылкой на индийское издание "India Today".Как пишет издание, именно вопрос цены аренды субмарины стал основной помехой подписания соответствующего соглашения. Последний раунд переговоров, прошедший 24-28 сентября в Нью-Дели, так же не принес положительных известий для индийской стороны. По имеющейся информации, российская сторона требовала более 2,5 млрд долл. за ремонт и модернизацию подводной лодки в течение пяти лет.Необходимо напомнить, что в настоящее время в индийских ВМС несет службу российская атомная подводная лодка К-152 "Нерпа", взятая Индией в аренду и имеющая индийское название S72 Chakra. Срок аренды субмарины, переданной индийской стороне в 2011 году, заканчивается в 2022 и поэтому Индия решила договориться об аренде второй российской подлодки проекта 971, уже присвоив ей условное наименование Chakra-3, но Россия, получившая около 1 млрд долл. за модернизацию и аренду первой субмарины, за вторую запросила вдвое больше.В индийских ВМС российские атомные субмарины используются для подготовки экипажей индийских подводников к службе на отечественных атомных субмаринах, ввод в строй которых начался в 2016 году.