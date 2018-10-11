За полгода в лейтенанты: МО РФ открывает ускоренные курсы подготовки
Минобороны объявило о наборе военнослужащих-контрактников на полугодовые курсы лейтенантов, сообщают Известия.
Стать курсантами смогут стать контрактники, прослужившие не менее 3 лет и имеющие высшее гражданское образование. Набор проводится в порядке эксперимента. Возраст кандидата не должен превышать 35 лет.
Обучать на курсах будут самым дефицитным специальностям в сухопутных войсках, таким как командиры взводов и подразделений связи. Курсы будут организованы на базе военных вузов и учебных центров. Количество курсантов строго не лимитировано – всё будет зависеть от наличия вакантных должностей.
Непосредственно за партой курсанты проведут около месяца. Все остальное время проведут на стажировке в войсках.
На первых выпускниках планируется обкатать систему обучения – через определенное время после назначения на должность командиры частей представят на них характеристики, в которых укажут все сильные и слабые стороны взводных.
По мнению эксперта Виктора Мураховского, в армии имеется множество должностей, на которых могут служить офицеры, подготовленные по ускоренной программе. При этом курсы можно организовать как в военных училищах, так и в учебных центрах, в зависимости от выбранной специальности.
Похожие по своей задаче курсы, выпускавшие младших лейтенантов, в ВС РФ существовали с 2003-го по 2009 год. Их сократили при Анатолии Сердюкове, который в то время возглавлял российское военное ведомство.
Стать курсантами смогут стать контрактники, прослужившие не менее 3 лет и имеющие высшее гражданское образование. Набор проводится в порядке эксперимента. Возраст кандидата не должен превышать 35 лет.
Обучать на курсах будут самым дефицитным специальностям в сухопутных войсках, таким как командиры взводов и подразделений связи. Курсы будут организованы на базе военных вузов и учебных центров. Количество курсантов строго не лимитировано – всё будет зависеть от наличия вакантных должностей.
Непосредственно за партой курсанты проведут около месяца. Все остальное время проведут на стажировке в войсках.
На первых выпускниках планируется обкатать систему обучения – через определенное время после назначения на должность командиры частей представят на них характеристики, в которых укажут все сильные и слабые стороны взводных.
По мнению эксперта Виктора Мураховского, в армии имеется множество должностей, на которых могут служить офицеры, подготовленные по ускоренной программе. При этом курсы можно организовать как в военных училищах, так и в учебных центрах, в зависимости от выбранной специальности.
Похожие по своей задаче курсы, выпускавшие младших лейтенантов, в ВС РФ существовали с 2003-го по 2009 год. Их сократили при Анатолии Сердюкове, который в то время возглавлял российское военное ведомство.
- Использованы фотографии:
- https://army-reporter.livejournal.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter