Две Польши на европейском пути Украины

На днях авторитетная политическая газета Польши «Rzeczpospolita» опубликовала интервью с временно исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным. Нет смысла пересказывать суть этой публикации. Позиция Пушилина и общее положение в непризнанной республике достаточно хорошо известны российским читателям. Важно другое. К проблеме Донбасса напрямую обратилась ведущая польская проправительственная газета.Интервью Дениса Пушилина, которого газета назвала «лидером самопровозглашенной республики», вызвало публичную истерику посла Украины в Польше Андрея Дещицы. На своей страничке в Facebook он (в отличие от «Rzeczpospolita») назвал Пушилина «главарём террористической организации «ДНР» и потребовал от главного редактора газеты разъяснений «превращения польского СМИ в площадку для прокремлевской пропаганды».Дещице никто не ответил, хотя посол постарался связать своё возмущение публикацией интервью не только с позицией украинских властей, но и интересами Запада. С ним, по мнению дипломата, Россия ведёт гибридную войну, частью которой стала «российская агрессия против Украины».В условиях такой войны, указывает украинский дипломат, «свобода слова и особенности журналистской деятельности не могут быть оправданием для легитимизации или распространения сепаратистских, агрессивных прокремлевских точек зрения». Понятно, что своё требование Дещица адресовал не только руководителям авторитетной газеты, но и польским властям, у которых стало возникать всё больше вопросов к внутренней политике Украины.Как известно, Варшава с самого начала поддержала украинский Майдан, приведший к власти Петра Порошенко и его группу. С тех пор Польша оказывает киевскому режиму поддержку на международной арене. Она при этом преследует две цели. Во-первых, патронируя Украину, Польша поднимает свой политический вес в Европе. Во-вторых, помогает своему старшему партнёру за океаном реализовать проект по отторжению Украины от России.В польской риторике это звучит несколько иначе, но смысла не меняет. Вот как теперь оценил восточную политику Варшавы заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий. В интервью агентству РАР он отметил: «Польша вместе с США, Канадой и Великобританией является ядром поддержки Запада для украинских вооруженных сил, защищающих Европу от агрессии России».Так замминистра успокоил ту часть элиты, которая озаботилась ослаблением работы польского правительства на украинском направлении. После Майдана она начиналась очень многообещающе. Варшава даже назначила уполномоченного по вопросам поддержки правительства в проведении реформ на Украине.Новое дело поручили не кому-нибудь, а вице-министру финансов. Смысл этого назначения был не только в том, чтобы провести необходимые преобразования в организации управления страной, но и правильно освоить выделенные на эти цели западные кредиты. Сама Варшава отписала Киеву финансовую помощь в размере аж в 100 млн. евро.На Украине этот порыв соседей не оценили. Предпочли самостоятельно распорядиться выделенными деньгами. Даже тогда, когда поляки сделали ещё один широкий жест и со скидкой в 15% продали украинцам поступившую из Америки партию сжиженного природного газа, Варшава не получила ожидаемый доступ к распределению выданных Киеву западных ресурсов.Пришлось довольствоваться другими программами: трудоустройством в Польше мигрантов из Украины, расширением приграничной торговли, обучением в польских вузах украинских студентов и т.д. При этом скоро выяснилось, что, хотя к власти в Варшаве и Киеве пришли националистические силы, у них разные взгляды на общую историю и на перспективы взаимного сотрудничества.Полякам категорически не понравилось, что постмайданная власть в Киеве стала строить свою национальную идентичность на героизации участников Организации украинских националистов и её боевого формирования – Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА).Обе эти организации запрещены в России, где их справедливо считают преступными. В Польше, десятки тысяч граждан которой стали в годы войны жертвами украинских националистов, тоже не готовы смириться с героизацией ОУН-УПА. Хотя власти страны более осторожны в этом вопросе.Они вынуждены считаться с лояльным отношением Запада к ренессансу национализма на Украине и поддерживать его общую политическую линию. Вот почему Варшаве приходится делить действия украинских националистов в годы второй мировой войны на преступные (уничтожение поляков на Волыни) и их борьбу за свою государственность (противостояние советским войскам).На стыке этого противоречия Польша даже выработала некую концепцию стратегического партнёрства с Украиной. Она – в готовности «взаимодействовать с Киевом на основе признания исторической правды». Украина вроде бы согласилась с этим и даже попыталась убедить поляков, что «восстановление исторической памяти (об ОУН-УПА – прим.) направлено не против Польши, а против агрессора, который есть у нас сейчас. Это – Россия». Но ответственность украинских националистов за «волынскую резню» не признала.Так на качелях истории каждый стал задирать вверх свою сторону. Дошло до того, что под давлением общественного мнения парламент Польши принял закон, в котором пропаганду украинского национализма и отрицание «волынской резни» признал уголовными преступлениями. Теперь за эти действия можно лишиться свободы на срок до трёх лет.Закон приняли ещё зимой. Пока о практическом его применении особо ничего не слышно. Получилось, что власти пар возмущения у людей выпустили и успокоились. Только вот Польша не успокоилась. Соседи не дают ей забыть трагическое военное прошлое и своё благостное отношение к нему.Нынешним летом, например (уже после принятия закона, наказывающего за пропаганду украинского национализма), президент Украины Пётр Порошенко посетил Польшу, где в одной из деревень возле польско-украинской границы почтил память членов созданной гитлеровцами Украинской вспомогательной полиции и боевиков из бандеровской Украинской национальной самообороны небезызвестного Романа Шухевича.Центральные власти Польши вяло протестовали против такой откровенной демонстрации прославления националистов. При этом не забыли напомнить о «традиционной польско-украинской дружбе» и совместном «противостоянии России». Местные власти действовали более решительно.Поддавливаемые настроением простых поляков, они стали разрывать установившиеся деловые и дружеские связи между польскими и украинскими муниципалитетами. Это процесс начался ещё весной. Тогда депутаты входящего в агломерацию Лодзи города Пабянице разорвали отношения партнёров-побратимов с украинским Варашем из Ровенской области. Поводом столь резкого решения стало присвоение Степану Бандере и Роману Шухевичу званий почетных граждан Вараша.Похожим образом поступили власти другого польского города – Белхатова, являвшегося побратимом Новоград-Волынского (Житомирская область). На этот раз причиной разрыва отношений стал боксерский турнир в Новоград-Волынском в честь Степана Бандеры, Романа Шухевича и Украинской повстанческой армии (УПА).После турнира на официальном интернет-сайте мэр города выставил свои фото на фоне флагов УПА, портретов Бандеры и Шухевича и «волчьего крюка» – символа гитлеровской танковой дивизии СС «Рейх». Вызывающая демонстрация мэра окончательно добила отношения городов-побратимов.Эксперты считают, что процесс разрыва отношений начинает набирать обороты. Он стал следствием не только растущего национализма на Украине, но и перемены настроений в польском обществе. Здесь всё чаще возникают конфликты между местными и приезжими из Украины, что стало неприятным сюрпризом для поляков, «отдохнувших в мононациональном государстве».Прогнозы демографов показывают: в ближайшие 10-12 лет украинское меньшинство в Польше разрастётся до 5-8 миллионов человек. Если это будут националистически настроенные люди, страна столкнётся с острыми межнациональными проблемами и даже кризисом.Судя по всему, такие настроения проявились даже в авторитетной проправительственной газете. В ней сошлись две Польши. Одна – страна чиновной элиты, готовой исполнять заказ западных партнёров. Другая – Польша простых людей, озабоченных своими неясными перспективами в условиях миграционного давления.Наверное, столкнувшись с этой дилеммой, газета Rzeczpospolita решила представить своим читателям всю полноту процессов, происходящих в соседней стране. Впрочем, в Киеве нашли совсем другую причину для публикации. В стенах Верховной Рады распространился слух, что за интервью с Денисом Пушилиным дончане заплатили автору 12 тыс. евро.Украинские депутаты, привыкшие к простым решениям и схемам, так и не научились понимать все сложное многообразие жизни…