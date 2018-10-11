Волкер: План России по миротворцам в Донбассе "не удовлетворяет" США

Российское предложение по размещению миротворцев в "серой зоне" Донбасса неприемлемо для Соединенных Штатов, так как "сохраняет" Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, передает ТАСС.Волкер в частности заявил, что российское предложение проекта резолюции СБ ООН о создании миссии ООН для защиты мониторинговой миссии ОБСЕ в "серой зоне" Донбасса не удовлетворяет требованиям США, Украины и СБ ООН, так как это сохранит существование так называемых народных республик, которым нет места в украинском законодательстве или минских соглашениях. По его словам, США предлагают размещение миротворческой миссии на всей территории Донбасса вплоть до российской границы, которая (миссия) "защитит население, создаст условия безопасности на этой территории по законам Украины". При этом Волкер подчеркнул, что назначенные в республиках выборы нелегитимны, так как нарушают минские соглашения. Только после возвращения этих территорий под украинскую юрисдикцию возможны выборы под контролем Киева.Кроме того, Волкер заявил, что русскоязычные жители Украины страдают исключительно на территории Донбасса. По его словам на Украине русскоязычные люди не подвергаются никакой дискриминации, а Донбасс — это единственное место на Украине, где они страдают "из-за введенных Россией туда войск".Россия неоднократно заявляла, что Украина под прикрытием своего куратора из США не собирается выполнять минские соглашения, а Курт Волкер выполняют только одну задачу - пытается доказать, что во всем виновата Россия.