В НПО «Прибор» рассказали о ходе разработки уничтожителя мин
Новый комплекс противоминной обороны «Стрелец», в состав которого входит безэкипажный катер (БЭК) с уничтожителем мин, уже прошел ряд испытаний, сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на заместителя гендиректора НПО «Прибор» Сергея Смирнова.
К настоящему моменту конструкторами проработаны вопросы противоминной и противолодочной обороны, противодиверсионной работы и спасения на воде, сказал Смирнов.
По его словам, при установке специального оборудования «Стрелец» может вести и диверсионную работу. Он отметил также, что возможен вариант доставки БЭК к месту работы морской авиацией.
Корпус катера выполнен из коррозийно стойкого сплава АМГ-5 (алюминиево-магниевый). БЭК оснащен поисковым гидролокационным комплексом (ПМГК), навигационными приборами, обзорной оптоэлектронной системой, электроэнергетической установкой с пропульсивно-рулевым комплексом. Его скорость – до 20 узлов, автономность – 10часов. Существуют модификации с длиной корпуса от 6 до 12 метров.
Комплекс может использоваться как уничтожитель мин и разведчик. В этом случае в его состав входят два катера: один с телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом (ТНПА) для обследования мин и принятия решения об уничтожении, другой – с ПМГК.
Работа над «Стрельцом» началась в конце 2017 года. К данному моменту проведено несколько испытаний, в том числе взрывные. Запланированы другие тесты.
К настоящему моменту конструкторами проработаны вопросы противоминной и противолодочной обороны, противодиверсионной работы и спасения на воде, сказал Смирнов.
По его словам, при установке специального оборудования «Стрелец» может вести и диверсионную работу. Он отметил также, что возможен вариант доставки БЭК к месту работы морской авиацией.
Корпус катера выполнен из коррозийно стойкого сплава АМГ-5 (алюминиево-магниевый). БЭК оснащен поисковым гидролокационным комплексом (ПМГК), навигационными приборами, обзорной оптоэлектронной системой, электроэнергетической установкой с пропульсивно-рулевым комплексом. Его скорость – до 20 узлов, автономность – 10часов. Существуют модификации с длиной корпуса от 6 до 12 метров.
Комплекс может использоваться как уничтожитель мин и разведчик. В этом случае в его состав входят два катера: один с телеуправляемым необитаемым подводным аппаратом (ТНПА) для обследования мин и принятия решения об уничтожении, другой – с ПМГК.
Работа над «Стрельцом» началась в конце 2017 года. К данному моменту проведено несколько испытаний, в том числе взрывные. Запланированы другие тесты.
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- НПО "Прибор"
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