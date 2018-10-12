Стреляющий контрафакт. США воруют старые советские технологии
Военное ведомство США обратилось с призывом к американским производителем вооружения с предложением наладить и начать выпуск российского оружия в США.
Издание National Interest утверждает, что речь идет по крайней мере о двух системах: пулемете Калашникова модернизированном (ПКМ) и крупнокалиберном 12,7-мм пулемете НСВ.
Непосредственное обращение поступило от Командования специальных операций США (SOCOM), которое обозначает следующие требования военных к оружейникам: раздобыть чертежи, необходимые детали и материалы без помощи военных, а также наладить производство копий российского оружия на территории США с использованием материалов, произведенных на американских предприятиях американскими же гражданами.
Под эту задачу SOCOM выделяет гранты компаниям, которые могут «раскрыть и улучшить технологию пулемета Калашникова модернизированного и крупнокалиберного пулемета НСВ „Утес“ и произвести их копии».
Компании, которые подадут заявки на участие в научно-исследовательском проекте, должны будут изготовить «пять полнофункциональных опытных образцов (предусматривающих стрельбу боевыми патронами) оружия, подобного зарубежному, которые по форме, креплению и функции напоминают российский тяжелый пулемет НСВ 12,7×108 мм».
Впрочем, по всей видимости, речь не идет об абсолютно точном копировании. Как указанно выше, допускается и «улучшение» конструкции. Исходя из американских традиций кастомизации и оружейного тюнинга, можно предположить, что могут быть допущены некоторые эргономические изменения, а также установлены посадочные места для прицелов и иного оборудования в соответствии с американскими стандартами (планка Пикатинни). Улучшать там больше просто нечего.
Зачем это нужно американцам? Из истории мы знаем немало случаев, когда при проведении тайных операций, чтобы запутать следы или создать казус белли, использовались оружие или форма неприятеля. В некоторых случаях, когда вооружения требовалось достаточно много (например, для вооружения мятежников) имело место даже его тайное производство с подделкой клейм. Известна также специальная «террористическая серия» шведских пистолетов-пулеметов М-45 «Карл Густав», которые выпускались без номеров и каких-либо обозначений, чтобы сделать невозможным их отслеживание.
Майкл Пек, автор упомянутого материала в National Interest, дает следующее объяснение столь странному, на первый взгляд, решению.
Он указывает, что ближневосточные джихадисты, террористы и прочие подопечные SOCOM уже давно предпочитают советское или российское оружие. И поэтому, «когда американские спецназовцы снабжают некоторые из этих группировок оружием, им приходится «прочесывать» мировой рынок вооружений, чтобы добыть российскую технику, а также запасные части».
Для того чтобы облегчить логистику террористических бандформирований и избавить SOCOM от «прочесывания мирового рынка вооружений» в поисках запасного ствола к ПКМ или сломавшейся возвратной пружины (а именно так это и выглядят в рассуждения Пека), и принято решение начать выпуск этого оружия.
Однако это объяснение не выдерживает критики. Поскольку данное оружие и ЗиП к нему не требуют никаких «прочесываний» — его полным-полно в арсеналах многих американских союзников, а некоторые его и производят.
Так, например, сирийские и иракские джихадисты, а также курдские боевики вооружались и вооружаются американцами, например, свежепроизведенным болгарским оружием, которое закупается через подставные фирмы. Также оружие для «бармалеев» покупается у Украины и других стран Восточной Европы.
Схемы эти четко и детально отработаны, и никаких проблем для американских организаторов и спонсоров «джихада» не представляют. Они даже еще ухитряются заработать на посредничестве и на откатах.
Между тем хорошо известно, что российскую «стрелковку» довольно интенсивно используют американские силы специальных операций, в качестве оружия ограниченного стандарта. Так, еще в 90-е годы американцы закупали для своего спецназа бесшумные комплексы АС «Вал» и ВСС «Винторез». Судя по фотографиям с Ближнего Востока и из Афганистана, американские спецназовцы вовсю используют упомянутые ПКМ. А операторами ЧВК советское оружие используется едва ли не чаще, чем американское. ПКМ массово применяется турецкими войсками в Сирии и до сих пор состоит на вооружении бундесвера и кригсмарине.
Удивляться этому не приходится: ПКМ сегодня один из лучших единых пулеметов в мире — мощный, надежный, неприхотливый, компактный, один из самых легких. Так что есть все основания полагать, что его используют в американских ССО и ЧВК, работающих по подрядам Пентагона и ЦРУ.
Следует отметить также и то, что в ПКМ используется патрон 7,62х54, не соответствующий стандартам НАТО. И значит, потребуется развернуть производство и всей номенклатуры этих боеприпасов.
Впрочем, скорее всего, идея об американском производстве российских пулеметов продиктована не только стремлением обеспечивать своих спецназовцев, наемников и «союзников» именно американским оружием. Вашингтон заинтересован в том, чтобы те деньги, которые получают, например, болгары, вооружая террористов, зарабатывали американские производители. Это, собственно, и является одним из главных принципов «трампономники»: «Покупай американское!»
Или, говоря словами О`Генри, «Каждый доллар в чужом кармане он считал личным оскорблением».
И о том, как работает эта схема, свидетельствует история продажи американской реплики РПГ-7 под названием PSRL-1, выпускаемой американской компанией Airtronic USA. Отличие этого девайса от прототипа носит преимущественно внешний характер – измененная эргономика и планка Пикатинни. Тем не менее, Киев закупает эти гранатометы для Нацгвардии по 5,5 тыс. $ за штуку! И это при том, что арсеналы и склады длительного хранения Украины забиты советскими РПГ-7, совершенно бесплатными для Киева. Коррупционная составляющая в этой схеме ни у кого, в том числе и у украинских экспертов, не вызывает сомнения. Можно предположить, что для ВСУ начнут закупать ПКМ и ВСУ американского производства за заоблачные цены, после того как украинские чиновники получат соответствующие откаты.
Хорошо известно, что подобные методы ведения бизнеса для США нормальны и общеприняты. Причем коррупция называется «лоббированием».
А как быть с авторскими правами? Можно не сомневаться, что США не намерены выполнять требования международных законов в этом вопросе.
«Если кто-то хочет вести эту работу легально, по всем правилам — пусть приходят в „Рособоронэкспорт“ и обсуждают. В противном случае речь идет о незаконном копировании российских разработок. Проще говоря, о воровстве», — заявили в Ростехе. В госкорпорации отметили, что «такие идеи, если они действительно существуют, еще раз доказывают преимущества российских вооружений», сообщает ЕАDaily.
Впрочем, Штаты и раньше действовали подобным образом. Упомянутый выше ПП «Карл Густав» стал одним из излюбленных инструментов оперативников ЦРУ, «зеленых беретов» и созданных ими «эскадронов смерти». Печальную знаменитость этот пистолет-пулемет приобрел в результате массового применения в американской операции «Феникс» в Индокитае, масштабной «зачистки» противников оккупантов и коррумпированного правительства Южного Вьетнама.
И когда Швеция наложила эмбарго на поставки в США оружия, фирма Smith&Wesson по заказу ВМС и ССО просто скопировала шведский пистолет-пулемет и начала его выпуск под наименованием М76.
Возвращаясь к советским (российским) пулеметам, отметим, что в деле налаживания выпуска оружейного контрафакта американцам помогает Украина.
Как сообщает EADaily, более чем полгода назад американская компания Purple Shovel купила через «Укринмаш», входящий в состав украинской госкомпании «Укрспецэкспорт», комплект рабочей конструкторской документации для производства пулеметов КТ-7,62 за 7 млн. грн. (267 тыс. $).
Напомним, что КТ-7,62 — украинский вариант модернизированного пулемета Калашникова, который производят на киевском заводе «Маяк». Его «модернизация» заключается в монтаже планки Пикатинни на ствольную коробку пулемета и использовании в комплекте с ним мешка для ленты из синтетического материала вместо штатной металлической коробки.
Также издание сообщает, что 2 января этого года Purple Shovel получила за 53 тыс. $ заготовки ствола под патрон калибра 12,7 мм к пулемету НСВ.
Поставщиком выступило частное украинское ООО «Научно-производственная компания «Техимпекс». От себя добавим, что речь, скорее всего, идет о сменных стволах, входящих в комплект поставки пулемета. Между прочим, боевики в ООС жалуются на нехватку или отсутствие сменных стволов к крупнокалиберным пулеметам. Неужели все в Штаты продали?
Как мы видим, обороты во всех этих схемах не слишком велики. Производством контрафакта занимаются и намерены заниматься отнюдь не киты американского ВПК. И это говорит о том, что уже даже средний и малый бизнес США демонстрирует полное пренебрежение нормами международного экономического права и практикует откровенно бандитские методы. Если кто-то думает, что такие способы ведения дел будут допускаться только в отношении России и других стран, которые Вашингтон числит в своих противниках, они глубоко ошибаются. Эти методы будут вскоре распространены на всех.
Издание National Interest утверждает, что речь идет по крайней мере о двух системах: пулемете Калашникова модернизированном (ПКМ) и крупнокалиберном 12,7-мм пулемете НСВ.
Непосредственное обращение поступило от Командования специальных операций США (SOCOM), которое обозначает следующие требования военных к оружейникам: раздобыть чертежи, необходимые детали и материалы без помощи военных, а также наладить производство копий российского оружия на территории США с использованием материалов, произведенных на американских предприятиях американскими же гражданами.
Под эту задачу SOCOM выделяет гранты компаниям, которые могут «раскрыть и улучшить технологию пулемета Калашникова модернизированного и крупнокалиберного пулемета НСВ „Утес“ и произвести их копии».
Компании, которые подадут заявки на участие в научно-исследовательском проекте, должны будут изготовить «пять полнофункциональных опытных образцов (предусматривающих стрельбу боевыми патронами) оружия, подобного зарубежному, которые по форме, креплению и функции напоминают российский тяжелый пулемет НСВ 12,7×108 мм».
Впрочем, по всей видимости, речь не идет об абсолютно точном копировании. Как указанно выше, допускается и «улучшение» конструкции. Исходя из американских традиций кастомизации и оружейного тюнинга, можно предположить, что могут быть допущены некоторые эргономические изменения, а также установлены посадочные места для прицелов и иного оборудования в соответствии с американскими стандартами (планка Пикатинни). Улучшать там больше просто нечего.
Зачем это нужно американцам? Из истории мы знаем немало случаев, когда при проведении тайных операций, чтобы запутать следы или создать казус белли, использовались оружие или форма неприятеля. В некоторых случаях, когда вооружения требовалось достаточно много (например, для вооружения мятежников) имело место даже его тайное производство с подделкой клейм. Известна также специальная «террористическая серия» шведских пистолетов-пулеметов М-45 «Карл Густав», которые выпускались без номеров и каких-либо обозначений, чтобы сделать невозможным их отслеживание.
Майкл Пек, автор упомянутого материала в National Interest, дает следующее объяснение столь странному, на первый взгляд, решению.
Он указывает, что ближневосточные джихадисты, террористы и прочие подопечные SOCOM уже давно предпочитают советское или российское оружие. И поэтому, «когда американские спецназовцы снабжают некоторые из этих группировок оружием, им приходится «прочесывать» мировой рынок вооружений, чтобы добыть российскую технику, а также запасные части».
Для того чтобы облегчить логистику террористических бандформирований и избавить SOCOM от «прочесывания мирового рынка вооружений» в поисках запасного ствола к ПКМ или сломавшейся возвратной пружины (а именно так это и выглядят в рассуждения Пека), и принято решение начать выпуск этого оружия.
Однако это объяснение не выдерживает критики. Поскольку данное оружие и ЗиП к нему не требуют никаких «прочесываний» — его полным-полно в арсеналах многих американских союзников, а некоторые его и производят.
Так, например, сирийские и иракские джихадисты, а также курдские боевики вооружались и вооружаются американцами, например, свежепроизведенным болгарским оружием, которое закупается через подставные фирмы. Также оружие для «бармалеев» покупается у Украины и других стран Восточной Европы.
Схемы эти четко и детально отработаны, и никаких проблем для американских организаторов и спонсоров «джихада» не представляют. Они даже еще ухитряются заработать на посредничестве и на откатах.
Между тем хорошо известно, что российскую «стрелковку» довольно интенсивно используют американские силы специальных операций, в качестве оружия ограниченного стандарта. Так, еще в 90-е годы американцы закупали для своего спецназа бесшумные комплексы АС «Вал» и ВСС «Винторез». Судя по фотографиям с Ближнего Востока и из Афганистана, американские спецназовцы вовсю используют упомянутые ПКМ. А операторами ЧВК советское оружие используется едва ли не чаще, чем американское. ПКМ массово применяется турецкими войсками в Сирии и до сих пор состоит на вооружении бундесвера и кригсмарине.
Удивляться этому не приходится: ПКМ сегодня один из лучших единых пулеметов в мире — мощный, надежный, неприхотливый, компактный, один из самых легких. Так что есть все основания полагать, что его используют в американских ССО и ЧВК, работающих по подрядам Пентагона и ЦРУ.
Следует отметить также и то, что в ПКМ используется патрон 7,62х54, не соответствующий стандартам НАТО. И значит, потребуется развернуть производство и всей номенклатуры этих боеприпасов.
Впрочем, скорее всего, идея об американском производстве российских пулеметов продиктована не только стремлением обеспечивать своих спецназовцев, наемников и «союзников» именно американским оружием. Вашингтон заинтересован в том, чтобы те деньги, которые получают, например, болгары, вооружая террористов, зарабатывали американские производители. Это, собственно, и является одним из главных принципов «трампономники»: «Покупай американское!»
Или, говоря словами О`Генри, «Каждый доллар в чужом кармане он считал личным оскорблением».
И о том, как работает эта схема, свидетельствует история продажи американской реплики РПГ-7 под названием PSRL-1, выпускаемой американской компанией Airtronic USA. Отличие этого девайса от прототипа носит преимущественно внешний характер – измененная эргономика и планка Пикатинни. Тем не менее, Киев закупает эти гранатометы для Нацгвардии по 5,5 тыс. $ за штуку! И это при том, что арсеналы и склады длительного хранения Украины забиты советскими РПГ-7, совершенно бесплатными для Киева. Коррупционная составляющая в этой схеме ни у кого, в том числе и у украинских экспертов, не вызывает сомнения. Можно предположить, что для ВСУ начнут закупать ПКМ и ВСУ американского производства за заоблачные цены, после того как украинские чиновники получат соответствующие откаты.
Хорошо известно, что подобные методы ведения бизнеса для США нормальны и общеприняты. Причем коррупция называется «лоббированием».
А как быть с авторскими правами? Можно не сомневаться, что США не намерены выполнять требования международных законов в этом вопросе.
«Если кто-то хочет вести эту работу легально, по всем правилам — пусть приходят в „Рособоронэкспорт“ и обсуждают. В противном случае речь идет о незаконном копировании российских разработок. Проще говоря, о воровстве», — заявили в Ростехе. В госкорпорации отметили, что «такие идеи, если они действительно существуют, еще раз доказывают преимущества российских вооружений», сообщает ЕАDaily.
Впрочем, Штаты и раньше действовали подобным образом. Упомянутый выше ПП «Карл Густав» стал одним из излюбленных инструментов оперативников ЦРУ, «зеленых беретов» и созданных ими «эскадронов смерти». Печальную знаменитость этот пистолет-пулемет приобрел в результате массового применения в американской операции «Феникс» в Индокитае, масштабной «зачистки» противников оккупантов и коррумпированного правительства Южного Вьетнама.
И когда Швеция наложила эмбарго на поставки в США оружия, фирма Smith&Wesson по заказу ВМС и ССО просто скопировала шведский пистолет-пулемет и начала его выпуск под наименованием М76.
Возвращаясь к советским (российским) пулеметам, отметим, что в деле налаживания выпуска оружейного контрафакта американцам помогает Украина.
Как сообщает EADaily, более чем полгода назад американская компания Purple Shovel купила через «Укринмаш», входящий в состав украинской госкомпании «Укрспецэкспорт», комплект рабочей конструкторской документации для производства пулеметов КТ-7,62 за 7 млн. грн. (267 тыс. $).
Напомним, что КТ-7,62 — украинский вариант модернизированного пулемета Калашникова, который производят на киевском заводе «Маяк». Его «модернизация» заключается в монтаже планки Пикатинни на ствольную коробку пулемета и использовании в комплекте с ним мешка для ленты из синтетического материала вместо штатной металлической коробки.
Также издание сообщает, что 2 января этого года Purple Shovel получила за 53 тыс. $ заготовки ствола под патрон калибра 12,7 мм к пулемету НСВ.
Поставщиком выступило частное украинское ООО «Научно-производственная компания «Техимпекс». От себя добавим, что речь, скорее всего, идет о сменных стволах, входящих в комплект поставки пулемета. Между прочим, боевики в ООС жалуются на нехватку или отсутствие сменных стволов к крупнокалиберным пулеметам. Неужели все в Штаты продали?
Как мы видим, обороты во всех этих схемах не слишком велики. Производством контрафакта занимаются и намерены заниматься отнюдь не киты американского ВПК. И это говорит о том, что уже даже средний и малый бизнес США демонстрирует полное пренебрежение нормами международного экономического права и практикует откровенно бандитские методы. Если кто-то думает, что такие способы ведения дел будут допускаться только в отношении России и других стран, которые Вашингтон числит в своих противниках, они глубоко ошибаются. Эти методы будут вскоре распространены на всех.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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