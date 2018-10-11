Рогозин: Госкомиссия выяснит причину аварии "Союза". Обойдёмся без батутов?

Службы спасения работают с первой секунды аварии. Система аварийного спасения корабля Союз-МС сработала штатно. Экипаж спасён.

Знаем мы ваши комиссии. Израиль виноват, что наш самолёт сбили сирийцы. Американцы сами просверлили дырку в Союзе, чтобы нам нагадить. А здесь кто будет виноват? Марсиане наверное.

Самое время достать батуты! Или там опять астронавты во время запуска дырку проделали?

Мы, естественно, не будем скрывать о причинах, это не принято в такой ситуации. Конечно, они обязаны знать, и мы доведем до них всю необходимую информацию, которая привела к аварии. Тяжело на этот счёт что-то откомментировать. Вы знаете, сколько аварийных и трагических случаев было и в истории американской космонавтики, и у нас. Это высокотехнологичная отрасль, которая связана с риском, не зря наши космонавты получают всегда высокие награды за полёты. Люди рискуют своей жизнью.

После безопасной посадки они находятся в хорошем состоянии.