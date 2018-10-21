Проект БТР-70Д (GM). Агрегаты новые, проблемы старые
Своевременно выполняя ремонт и модернизацию, можно существенно продлить сроки эксплуатации техники. В связи с этим определенный интерес для военных разных стран представляют различные проекты модернизации морально и физически устаревших бронемашин. На днях украинская промышленность представила очередной проект обновления давно устаревшего бронетранспортера БТР-70 советской разработки. Этот вариант боевой машины, имеющий серьезные преимущества перед базовым вариантом, получил название БТР-70Д (GM).
В октябре в Киеве традиционно проводится военно-техническая выставка «Зброя та Безпека». Это мероприятие уже давно стало основной площадкой для демонстрации новых разработок украинской военной промышленности, и нынешняя выставка не стала исключением. Одним из участников выставки стало предприятие «Житомирський бронетанковий завод», занимающееся ремонтом существующих бронемашин и разработкой новых. В этом году завод представил несколько проектов модернизации боевых машин старых типов. Один из этих проектов обозначен как БТР-70Д (GM).
Как следует из названия перспективного проекта, его целью является восстановление и модернизация сравнительно старого бронетранспортера БТР-70. Такая техника давно устарела и перестала отвечать актуальным требованиям, но некоторые страны не могут заменить ее современными образцами. В связи с этим предлагается очередной вариант модернизации, направленный на избавление от устаревших комплектующих и повышение основных характеристик.
По официальным данным, новый проект модернизации затрагивает два направления. Его авторы решили перестроить силовую установку бронетранспортера, а также заменить комплекс вооружения. Прочие элементы конструкции и бортовые системы остаются без изменений. В итоге получается бронемашина, сохраняющая черты базового БТР-70, но при этом имеющая существенные преимущества перед ним.
Предложенный проект БТР-70Д (GM) предусматривает незначительную доработку существующего броневого корпуса. Его конструкция немного изменяется в связи с использованием некоторых новых агрегатов, но кардинальная перестройка не нужна. Таким образом, на корпусе сохраняются лобовые детали толщиной до 10 мм, а прочие элементы бронирования по-прежнему имеют толщину 6 мм. Такой корпус способен защитить экипаж и десант только от стрелкового оружия и осколков. Представленный прототип БТР-70Д (GM) не имеет навесного дополнительного бронирования и, вероятно, не может оснащаться им.
Компоновка внутренних отсеков корпуса остается прежней. Передняя часть машины отдается под отделение управления, позади которого размещаются боевое отделение и отсек для десанта. Корма по-прежнему вмещает агрегаты силовой установки. Часть устройств трансмиссии сохраняется под полом обитаемых отсеков.
В базовой конфигурации БТР-70 комплектовался парой бензиновых двигателей типа ЗМЗ-4905 мощностью по 120 л.с. каждый. При помощи особой трансмиссии крутящий момент обоих двигателей объединялся и передавался на все колеса, являвшиеся ведущими. В составе трансмиссии присутствовала механическая коробка передач с четырьмя скоростями переднего хода и одной заднего. Также предусматривался отбор мощности на водометный движитель.
Проект Житомирского бронетанкового завода предусматривает замену имеющихся двигателей. Подлежат ли замене агрегаты трансмиссии – не уточняется. По официальным данным, устаревшие бензиновые двигатели должны уступать свое место двум дизелям GM-6.2 от американской компании General Motors. Именно замена двигателей привела к появлению литер «GM» в названии проекта.
Каждый двигатель GM-6.2 имеет мощность 140 л.с. Предполагается, что новые двигатели за счет большей мощности и экономичности упростят и удешевят эксплуатацию бронетехники. Кроме того, рост мощности должен обеспечить заметное повышение ходовых характеристик. В то же время, организация-разработчик не раскрывает особенности взаимодействия более мощных двигателей с имеющейся трансмиссией.
Несмотря на модернизацию силовой установки, ходовая часть бронетранспортера остается прежней. На каждом борту помещается по четыре колеса с индивидуальной торсионной подвеской. Торсионы дополняются гидравлическими амортизаторами. На первом и четвертом мосту имеется по два таких устройства на колесо, на центральных – по одному. В корме корпуса сохраняется штатный водометный движитель.
Проект БТР-70Д(GM) также предусматривает замену существующего комплекса вооружения, направленную на значительное повышение огневой мощи. С крыши корпуса предлагается удалять стандартную башенную установку, оснащенную пулеметами калибров 14,5 и 7,62 мм. На штатном погоне устанавливается заглушка с креплениями для нового дистанционно управляемого боевого модуля с усиленным вооружением.
Для использования на обновленном бронетранспортере предлагается боевой модуль «Дельта», разработанный в Житомире. По всей видимости, именно его наличие привело к появлению литеры «Д» в названии проекта. Этот боевой модуль уже хорошо известен специалистам и общественности, поскольку ранее успел найти применение в нескольких других проектах обновления старых бронемашин. Следует отметить, что на БТР-70Д (GM) используется новая модификация «Дельты». Ранее Житомирский бронетанковый завод демонстрировал другой вариант этого изделия, имевший некоторые отличия от нынешнего.
Боевой модуль «Дельта» с новым вооружением отличается достаточно простой конструкцией, но при этом способен показывать неплохие результаты. На поворотной платформе монтируется U-образная опора для качающейся орудийной установки. Рядом с ней устанавливаются ящики для боекомплекта соответствующих размеров. Модуль целиком может поворачиваться вокруг вертикальной оси, обеспечивая круговую горизонтальную наводку. Приводы качающейся части отвечают за вертикальное наведение. Перемещение вооружения осуществляется при помощи электрических приводов с дистанционным управлением.
На качающейся части боевого модуля помещается автоматическая пушка 2А14 калибра 23 мм. Это изделие без существенных изменений заимствовано у зенитной установки ЗУ-23-2. Пушка использует снарядные ленты, подаваемые из бокового ящика боекомплекта. Характерной особенностью обновленного модуля «Дельта» является наличие поддерживающей рамы-кожуха, предотвращающей изгиб длинного ствола и повышающей точность стрельбы.
Сверху позади пушки на модуле помещается пулемет КТ-7,62 – украинская копия советского / российского ПКТ. Крепления обеспечивают синхронное наведение пулемета и пушки. Боекомплект пулемета в длинной ленте помещается в боковом броневом коробе и подается при помощи изогнутого лотка.
Боевой модуль «Дельта» комплектуется стандартными для таких изделий оптико-электронными средствами. В блоке, монтируемом на модуле, присутствуют дневная и ночная камера, а также лазерный дальномер. Оптико-электронный блок закрепляется жестко и перемещается только вместе с вооружением. Возможность отдельного перемещения и обзора, как у панорамных прицелов, отсутствует. По неким причинам, демонстрируемый бронетранспортер не получил такие приборы и демонстрируется в неполной комплектации.
Утверждается, что БТР-70Д (GM) оснащается современной системой управления огнем. В ее составе присутствуют стабилизатор вооружения, баллистический вычислитель, автомат сопровождения целей и т.д. Оператор-наводчик управляет оружием при помощи отдельного пульта с монитором для вывода видеосигнала и другой информации.
По данным «Укроборонпрома», модернизированный бронетранспортер БТР-70, оснащенный двигателями американского производства, может комплектоваться не только боевым модулем «Дельта». Возможна установка аналогичных систем иных типов, соответствующих требованиям заказчика. Впрочем, примерный список совместимых модулей пока не приводился.
Экипаж улучшенного бронетранспортера состоит из трех человек. В переднем отсеке машины находятся водитель и командир. Под боевым модулем размещено рабочее место оператора-наводчика. Отделение управления имеет собственные люки в крыше корпуса. Наводчику предлагается попадать в машину вместе с десантом. Для размещения последнего используется центральное отделение корпуса с семью посадочными местами. Посадка и высадка осуществляются через двустворчатые бортовые двери, перестроенные по типу БТР-80, или через люки в крыше.
После предлагаемой модернизации БТР-70Д (GM) сохраняет габариты на уровне базового образца. При этом замена боевого модуля приводит к некоторому увеличению высоты. Боевая масса определяется в 12 т.
Ремоторизация и перевооружение старого бронетранспортера, по данным разработчиков проекта, приводят к резкому повышению основных характеристик. Так, новые двигатели GM-6.2 обеспечивают рост общей мощности почти на треть в сравнении с базовой спаркой ЗМЗ-4905. Благодаря этому максимальная скорость на шоссе увеличивается с 80 до 100 км/ч. Скорость на воде заявлена на уровне 20 км/ч. Также улучшается проходимость на бездорожье.
Замена пулеметной установки на боевой модуль с 23-мм пушкой обеспечивает увеличение дальности эффективного огня до 2500 м. При необходимости можно атаковать воздушные цели на высотах до 2 км. Применение снарядов разных типов позволяет успешно атаковать широкий круг целей.
К настоящему времени проект БТР-70Д(GM) дошел до стадии испытаний опытного образца. В ходе его испытаний на полигоне был снят рекламный видеоролик, показывающий работу машины на разной местности в условиях полигона. Кроме того, опытный бронетранспортер представили на киевской выставке «Зброя та Безпека», где с ним смогли ознакомиться заинтересованные лица.
Своевременный ремонт и модернизация техники действительно имеет смысл и позволяет продлить ее эксплуатацию. Однако не все проекты такого рода имеют реальные перспективы. Дело в том, что не все потенциальные заказчики таких модернизаций могут довести дело до реального контракта по тем или иным причинам. На судьбе проектов сказываются как их технические особенности, так и возможности клиентов.
Нетрудно заметить, что новый украинский проект БТР-70Д(GM) предусматривает обновление лишь двух систем: силовой установки и боевого модуля. При этом машина сохраняет существующий броневой корпус с не самым высоким уровнем защиты. Таким образом, высокая подвижность и улучшенная огневая мощь сочетаются со слабой защитой. Можно представить себе реальные перспективы такой бронемашины на поле боя, и вряд ли здесь есть повод для оптимизма.
Также есть основания сомневаться в правильности использованных конструкторских решений. К примеру, модернизация силовой установки заключается в простой замене одних двигателей другими, хотя трансмиссия, по всей видимости, остается прежней. Таким образом, модернизированная машина сохраняет характерные недостатки двухдвигательных образцов, а также получает новую проблему в виде повышенной нагрузки на трансмиссию и ходовую часть. Как будут взаимодействовать новые и старые агрегаты, и к чему это приведет – большой вопрос.
Проект модернизации устаревшего бронетранспортера советской разработки может быть интересен заказчикам, но ему предстоит столкнуться с весьма жесткой конкуренцией. БТР-70 состоят на вооружении всего двух десятков стран, и далеко не все они желают провести модернизацию. При этом на немногочисленные контракты могут претендовать сразу несколько проектов от разных предприятий. Только на Украине в последние годы было создано пять версий обновления БТР-70, не считая новейшего БТР-70Д(GM). При этом подобными проектами занимаются и другие страны. В таких условиях новому проекту придется долго ждать появление заказа, а затем вступать в борьбу с конкурирующими разработками. Сможет ли проект Житомирского бронетанкового завода выиграть тот или иной тендер – неизвестно.
Выходит, что украинская оборонная промышленность в очередной раз подтвердила свой статус создателя обновленных боевых машин с неясными перспективами или вовсе без них. Некоторые особенности проекта БТР-70Д(GM) выглядят интересно и привлекают внимание, но в целом готовая машина не имеет никаких преимуществ перед другими проектами своего класса. Таким образом, новый проект с ремоторизацией и перевооружением старой машины рискует пополнить и без того длинный список бесполезных модернизаций бронетехники.
По материалам сайтов:
http://ukroboronprom.com.ua/
https://mil.in.ua/
https://korrespondent.net/
http://glavcom.blogspot.com/
http://bmpd.livejournal.com/
В октябре в Киеве традиционно проводится военно-техническая выставка «Зброя та Безпека». Это мероприятие уже давно стало основной площадкой для демонстрации новых разработок украинской военной промышленности, и нынешняя выставка не стала исключением. Одним из участников выставки стало предприятие «Житомирський бронетанковий завод», занимающееся ремонтом существующих бронемашин и разработкой новых. В этом году завод представил несколько проектов модернизации боевых машин старых типов. Один из этих проектов обозначен как БТР-70Д (GM).
Как следует из названия перспективного проекта, его целью является восстановление и модернизация сравнительно старого бронетранспортера БТР-70. Такая техника давно устарела и перестала отвечать актуальным требованиям, но некоторые страны не могут заменить ее современными образцами. В связи с этим предлагается очередной вариант модернизации, направленный на избавление от устаревших комплектующих и повышение основных характеристик.
По официальным данным, новый проект модернизации затрагивает два направления. Его авторы решили перестроить силовую установку бронетранспортера, а также заменить комплекс вооружения. Прочие элементы конструкции и бортовые системы остаются без изменений. В итоге получается бронемашина, сохраняющая черты базового БТР-70, но при этом имеющая существенные преимущества перед ним.
Предложенный проект БТР-70Д (GM) предусматривает незначительную доработку существующего броневого корпуса. Его конструкция немного изменяется в связи с использованием некоторых новых агрегатов, но кардинальная перестройка не нужна. Таким образом, на корпусе сохраняются лобовые детали толщиной до 10 мм, а прочие элементы бронирования по-прежнему имеют толщину 6 мм. Такой корпус способен защитить экипаж и десант только от стрелкового оружия и осколков. Представленный прототип БТР-70Д (GM) не имеет навесного дополнительного бронирования и, вероятно, не может оснащаться им.
Компоновка внутренних отсеков корпуса остается прежней. Передняя часть машины отдается под отделение управления, позади которого размещаются боевое отделение и отсек для десанта. Корма по-прежнему вмещает агрегаты силовой установки. Часть устройств трансмиссии сохраняется под полом обитаемых отсеков.
В базовой конфигурации БТР-70 комплектовался парой бензиновых двигателей типа ЗМЗ-4905 мощностью по 120 л.с. каждый. При помощи особой трансмиссии крутящий момент обоих двигателей объединялся и передавался на все колеса, являвшиеся ведущими. В составе трансмиссии присутствовала механическая коробка передач с четырьмя скоростями переднего хода и одной заднего. Также предусматривался отбор мощности на водометный движитель.
Проект Житомирского бронетанкового завода предусматривает замену имеющихся двигателей. Подлежат ли замене агрегаты трансмиссии – не уточняется. По официальным данным, устаревшие бензиновые двигатели должны уступать свое место двум дизелям GM-6.2 от американской компании General Motors. Именно замена двигателей привела к появлению литер «GM» в названии проекта.
Каждый двигатель GM-6.2 имеет мощность 140 л.с. Предполагается, что новые двигатели за счет большей мощности и экономичности упростят и удешевят эксплуатацию бронетехники. Кроме того, рост мощности должен обеспечить заметное повышение ходовых характеристик. В то же время, организация-разработчик не раскрывает особенности взаимодействия более мощных двигателей с имеющейся трансмиссией.
Несмотря на модернизацию силовой установки, ходовая часть бронетранспортера остается прежней. На каждом борту помещается по четыре колеса с индивидуальной торсионной подвеской. Торсионы дополняются гидравлическими амортизаторами. На первом и четвертом мосту имеется по два таких устройства на колесо, на центральных – по одному. В корме корпуса сохраняется штатный водометный движитель.
Проект БТР-70Д(GM) также предусматривает замену существующего комплекса вооружения, направленную на значительное повышение огневой мощи. С крыши корпуса предлагается удалять стандартную башенную установку, оснащенную пулеметами калибров 14,5 и 7,62 мм. На штатном погоне устанавливается заглушка с креплениями для нового дистанционно управляемого боевого модуля с усиленным вооружением.
Для использования на обновленном бронетранспортере предлагается боевой модуль «Дельта», разработанный в Житомире. По всей видимости, именно его наличие привело к появлению литеры «Д» в названии проекта. Этот боевой модуль уже хорошо известен специалистам и общественности, поскольку ранее успел найти применение в нескольких других проектах обновления старых бронемашин. Следует отметить, что на БТР-70Д (GM) используется новая модификация «Дельты». Ранее Житомирский бронетанковый завод демонстрировал другой вариант этого изделия, имевший некоторые отличия от нынешнего.
Боевой модуль «Дельта» с новым вооружением отличается достаточно простой конструкцией, но при этом способен показывать неплохие результаты. На поворотной платформе монтируется U-образная опора для качающейся орудийной установки. Рядом с ней устанавливаются ящики для боекомплекта соответствующих размеров. Модуль целиком может поворачиваться вокруг вертикальной оси, обеспечивая круговую горизонтальную наводку. Приводы качающейся части отвечают за вертикальное наведение. Перемещение вооружения осуществляется при помощи электрических приводов с дистанционным управлением.
На качающейся части боевого модуля помещается автоматическая пушка 2А14 калибра 23 мм. Это изделие без существенных изменений заимствовано у зенитной установки ЗУ-23-2. Пушка использует снарядные ленты, подаваемые из бокового ящика боекомплекта. Характерной особенностью обновленного модуля «Дельта» является наличие поддерживающей рамы-кожуха, предотвращающей изгиб длинного ствола и повышающей точность стрельбы.
Сверху позади пушки на модуле помещается пулемет КТ-7,62 – украинская копия советского / российского ПКТ. Крепления обеспечивают синхронное наведение пулемета и пушки. Боекомплект пулемета в длинной ленте помещается в боковом броневом коробе и подается при помощи изогнутого лотка.
Боевой модуль «Дельта» комплектуется стандартными для таких изделий оптико-электронными средствами. В блоке, монтируемом на модуле, присутствуют дневная и ночная камера, а также лазерный дальномер. Оптико-электронный блок закрепляется жестко и перемещается только вместе с вооружением. Возможность отдельного перемещения и обзора, как у панорамных прицелов, отсутствует. По неким причинам, демонстрируемый бронетранспортер не получил такие приборы и демонстрируется в неполной комплектации.
Утверждается, что БТР-70Д (GM) оснащается современной системой управления огнем. В ее составе присутствуют стабилизатор вооружения, баллистический вычислитель, автомат сопровождения целей и т.д. Оператор-наводчик управляет оружием при помощи отдельного пульта с монитором для вывода видеосигнала и другой информации.
По данным «Укроборонпрома», модернизированный бронетранспортер БТР-70, оснащенный двигателями американского производства, может комплектоваться не только боевым модулем «Дельта». Возможна установка аналогичных систем иных типов, соответствующих требованиям заказчика. Впрочем, примерный список совместимых модулей пока не приводился.
Экипаж улучшенного бронетранспортера состоит из трех человек. В переднем отсеке машины находятся водитель и командир. Под боевым модулем размещено рабочее место оператора-наводчика. Отделение управления имеет собственные люки в крыше корпуса. Наводчику предлагается попадать в машину вместе с десантом. Для размещения последнего используется центральное отделение корпуса с семью посадочными местами. Посадка и высадка осуществляются через двустворчатые бортовые двери, перестроенные по типу БТР-80, или через люки в крыше.
После предлагаемой модернизации БТР-70Д (GM) сохраняет габариты на уровне базового образца. При этом замена боевого модуля приводит к некоторому увеличению высоты. Боевая масса определяется в 12 т.
Ремоторизация и перевооружение старого бронетранспортера, по данным разработчиков проекта, приводят к резкому повышению основных характеристик. Так, новые двигатели GM-6.2 обеспечивают рост общей мощности почти на треть в сравнении с базовой спаркой ЗМЗ-4905. Благодаря этому максимальная скорость на шоссе увеличивается с 80 до 100 км/ч. Скорость на воде заявлена на уровне 20 км/ч. Также улучшается проходимость на бездорожье.
Замена пулеметной установки на боевой модуль с 23-мм пушкой обеспечивает увеличение дальности эффективного огня до 2500 м. При необходимости можно атаковать воздушные цели на высотах до 2 км. Применение снарядов разных типов позволяет успешно атаковать широкий круг целей.
К настоящему времени проект БТР-70Д(GM) дошел до стадии испытаний опытного образца. В ходе его испытаний на полигоне был снят рекламный видеоролик, показывающий работу машины на разной местности в условиях полигона. Кроме того, опытный бронетранспортер представили на киевской выставке «Зброя та Безпека», где с ним смогли ознакомиться заинтересованные лица.
* * *
Своевременный ремонт и модернизация техники действительно имеет смысл и позволяет продлить ее эксплуатацию. Однако не все проекты такого рода имеют реальные перспективы. Дело в том, что не все потенциальные заказчики таких модернизаций могут довести дело до реального контракта по тем или иным причинам. На судьбе проектов сказываются как их технические особенности, так и возможности клиентов.
Нетрудно заметить, что новый украинский проект БТР-70Д(GM) предусматривает обновление лишь двух систем: силовой установки и боевого модуля. При этом машина сохраняет существующий броневой корпус с не самым высоким уровнем защиты. Таким образом, высокая подвижность и улучшенная огневая мощь сочетаются со слабой защитой. Можно представить себе реальные перспективы такой бронемашины на поле боя, и вряд ли здесь есть повод для оптимизма.
Также есть основания сомневаться в правильности использованных конструкторских решений. К примеру, модернизация силовой установки заключается в простой замене одних двигателей другими, хотя трансмиссия, по всей видимости, остается прежней. Таким образом, модернизированная машина сохраняет характерные недостатки двухдвигательных образцов, а также получает новую проблему в виде повышенной нагрузки на трансмиссию и ходовую часть. Как будут взаимодействовать новые и старые агрегаты, и к чему это приведет – большой вопрос.
Проект модернизации устаревшего бронетранспортера советской разработки может быть интересен заказчикам, но ему предстоит столкнуться с весьма жесткой конкуренцией. БТР-70 состоят на вооружении всего двух десятков стран, и далеко не все они желают провести модернизацию. При этом на немногочисленные контракты могут претендовать сразу несколько проектов от разных предприятий. Только на Украине в последние годы было создано пять версий обновления БТР-70, не считая новейшего БТР-70Д(GM). При этом подобными проектами занимаются и другие страны. В таких условиях новому проекту придется долго ждать появление заказа, а затем вступать в борьбу с конкурирующими разработками. Сможет ли проект Житомирского бронетанкового завода выиграть тот или иной тендер – неизвестно.
Выходит, что украинская оборонная промышленность в очередной раз подтвердила свой статус создателя обновленных боевых машин с неясными перспективами или вовсе без них. Некоторые особенности проекта БТР-70Д(GM) выглядят интересно и привлекают внимание, но в целом готовая машина не имеет никаких преимуществ перед другими проектами своего класса. Таким образом, новый проект с ремоторизацией и перевооружением старой машины рискует пополнить и без того длинный список бесполезных модернизаций бронетехники.
По материалам сайтов:
http://ukroboronprom.com.ua/
https://mil.in.ua/
https://korrespondent.net/
http://glavcom.blogspot.com/
http://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- ГК "Укроборонпром" / ukroboronprom.com.ua, Defence-blog.com
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