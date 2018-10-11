Джабаров: Не будет поправок в устав ПАСЕ - не будет России и взносов

Они хотят кофе пить и зарплату получать за счет нашего взноса, а Россию и на порог не пускать (в ПАСЕ)?

Россия может приостановить свое членство в Совете Европы в случае не принятии Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) на январской сессии поправок в устав, направленных на защиту прав национальных делегаций. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.Российский сенатор подчеркнул, что в случае принятия Россией решения приостановить свое членство в Совете Европы, то никакого ущерба имиджа страны не будет, так как ПАСЕ уже дискредитировало себя как международная организация. Джабаров отметил, что заявление генсека Совета Европы о том, что Россия может быть "изгнана из Совета Европы" из-за приостановки платежей говорит лишь о том, что у "ПАСЕ проблемы, а не у России". Политик возмутился позицией Совета Европы, который ранее лишил полномочий нашу делегацию:Так же сенатор заметил, что в заявлении Ягланда "ничего нового не услышал". Россия предложила изменения в устав ПАСЕ, направленные на защиту прав всех национальных делегаций, но получили полный отказ. Вместо этого в Совете Европы опять с России требуют взносы.Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд пригрозил исключить Россию из Совета Европы, так как "Россия не погасила задолженность перед Советом Европы".