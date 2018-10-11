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Расцветёт ли «Лотос»? О новой российской разработке для ВДВ

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ЦНИИТОЧМАШ приступил к строительству опытного экземпляра самоходного артиллерийского комплекса для ВДВ «Лотос», сообщает Российская газета со ссылкой на гендиректора предприятия Альберта Бакова.

Расцветёт ли «Лотос»? О новой российской разработке для ВДВ



По словам гендиректора института, САУ «Лотос» заменит в Воздушно-десантных войсках 120-мм самоходное орудие «Нона-С».

Сейчас предприятие находится на этапе изготовления первого опытного образца и проведения предварительных испытаний, добавил он.

Как сообщалось ранее, новейшая самоходка для ВДВ должна быть принята на вооружение в 2019 году. Разработка ведётся на базе САУ «Зауралец-Д», успевшей пройти предварительные испытания. Однако на вооружение эту модель не приняли – командование решило что «крылатая пехота» нуждается в более современной боевой машине.

«Лотос» отличается от «Зауральца» видоизмененным профилем башни, усовершенствованным шасси, системой управления и пушкой с увеличенным ресурсом, для которой создается боеприпас с модернизационным запасом, рассказали на предприятии. Других подробностей пока не сообщается.

Первые сообщения о запуске проекта «Лотос» появились в июне 2016 года. Перед началом работ Минобороны сформулировало обновленные требования к перспективной машине. Изначально планировалось создать первый образец в 2017 году, а завершить разработку к середине 2018 года.
Использованы фотографии:
"Вестник Мордовии" / vestnik-rm.ru
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Десантники получат самоходку «Зауралец» в 2019 г.
ЦНИИточмаш разрабатывает новое самоходное орудие для ВДВ
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