Порошенко: Мы готовы отражать агрессию со стороны Крыма и Приднестровья

Сформированы 39 боевых бригад, ряд воинских частей оперативного, тылового и технического обеспечения. И нам надо держать войска наготове.

Тогда оставались прикрытыми Киев и города-миллионники, а также объекты критической инфраструктуры. Украинские самолёты ржавели на земле, военные летчики забыли, что такое небо.

Президент Украины Пётр Порошенко в Хмельницкой области провёл встречу с командирами бригад ВСУ, Нацгвардии и Государственной пограничной службы. По словам Порошенко, Украина создала группировку войск, которая готова отразить «агрессию с любого направления: с севера, с востока, из Крыма или Приднестровья».По заявлению Порошенко, украинская армия добилась восстановления боеспособности и приобрела боевой опыт. Также, как отмечает глава украинского государства, армия страны нарастила оперативные возможности, улучшила оснащение.Порошенко:Также президент Украины отметил увеличение авиапарка и состава зенитных ракетных войск, при этом не уточнив, что конкретно он имеет в виду под упомянутым увеличением.Выступая перед офицерами, украинский главнокомандующий объявил, что в 2014 году в стране «вообще не было противовоздушной обороны».Порошенко:Надо ли полагать, что Порошенко считает отправной точкой становления украинской системы ПВО нанесение в июле 2014 удара по малайзийскому «Боингу-777», который был сбит в небе над Донбассом ракетой ЗРК «Бук» вооружённых сил Украины?Порошенко напомнил, что теперь украинские лётчики имеют возможность принимать участие в учениях совместно с военными лётчиками из стран НАТО. Одно из таких учений – «Чистое небо 2018», в рамках которого на Украину переброшены несколько американских истребителей F-15.Тем временем в сети высмеяли Порошенко с поднятым воротником армейского камуфляжа и попытками походить на бравого военного.