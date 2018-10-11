ФСБ "обезглавила" российское крыло "Хизб ут-Тахрир"

В Татарстане в ходе операции силовиков были задержаны руководители российского центра и региональных ячеек запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир", сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.Согласно сообщению ЦОС, в ходе проведения совместной специальной операции сотрудниками ФСБ, МВД и Национальной гвардии в республике Татарстан, были задержаны главарь российского крыла и лидеры региональных ячеек запрещённой в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Все задержанные арестованы.Как отметили в ФСБ, члены организации вовлекали молодежь мусульманского вероисповедания в свои ряды с целью создания на территории России сетевой закрытой структуры, а так же пополнения боевых формирований террористического толка, ведущих боевые действия на территории стран Ближнего Востока. Основной задачей задержанные считали создание всемирного халифата на территории России любыми средствами, включая террористические акты.В ходе проведения обысков в местах проживания задержанных обнаружена и изъята литература религиозного и пропагандистского толка, указания зарубежных кураторов и отчеты о проделанной работе. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.