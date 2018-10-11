ФСБ "обезглавила" российское крыло "Хизб ут-Тахрир"
В Татарстане в ходе операции силовиков были задержаны руководители российского центра и региональных ячеек запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир", сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Согласно сообщению ЦОС, в ходе проведения совместной специальной операции сотрудниками ФСБ, МВД и Национальной гвардии в республике Татарстан, были задержаны главарь российского крыла и лидеры региональных ячеек запрещённой в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Все задержанные арестованы.
Как отметили в ФСБ, члены организации вовлекали молодежь мусульманского вероисповедания в свои ряды с целью создания на территории России сетевой закрытой структуры, а так же пополнения боевых формирований террористического толка, ведущих боевые действия на территории стран Ближнего Востока. Основной задачей задержанные считали создание всемирного халифата на территории России любыми средствами, включая террористические акты.
В ходе проведения обысков в местах проживания задержанных обнаружена и изъята литература религиозного и пропагандистского толка, указания зарубежных кураторов и отчеты о проделанной работе. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
Согласно сообщению ЦОС, в ходе проведения совместной специальной операции сотрудниками ФСБ, МВД и Национальной гвардии в республике Татарстан, были задержаны главарь российского крыла и лидеры региональных ячеек запрещённой в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Все задержанные арестованы.
Как отметили в ФСБ, члены организации вовлекали молодежь мусульманского вероисповедания в свои ряды с целью создания на территории России сетевой закрытой структуры, а так же пополнения боевых формирований террористического толка, ведущих боевые действия на территории стран Ближнего Востока. Основной задачей задержанные считали создание всемирного халифата на территории России любыми средствами, включая террористические акты.
В ходе проведения обысков в местах проживания задержанных обнаружена и изъята литература религиозного и пропагандистского толка, указания зарубежных кураторов и отчеты о проделанной работе. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
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