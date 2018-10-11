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ФСБ "обезглавила" российское крыло "Хизб ут-Тахрир"

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В Татарстане в ходе операции силовиков были задержаны руководители российского центра и региональных ячеек запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир", сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

ФСБ "обезглавила" российское крыло "Хизб ут-Тахрир"



Согласно сообщению ЦОС, в ходе проведения совместной специальной операции сотрудниками ФСБ, МВД и Национальной гвардии в республике Татарстан, были задержаны главарь российского крыла и лидеры региональных ячеек запрещённой в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Все задержанные арестованы.

Как отметили в ФСБ, члены организации вовлекали молодежь мусульманского вероисповедания в свои ряды с целью создания на территории России сетевой закрытой структуры, а так же пополнения боевых формирований террористического толка, ведущих боевые действия на территории стран Ближнего Востока. Основной задачей задержанные считали создание всемирного халифата на территории России любыми средствами, включая террористические акты.

В ходе проведения обысков в местах проживания задержанных обнаружена и изъята литература религиозного и пропагандистского толка, указания зарубежных кураторов и отчеты о проделанной работе. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
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В Москве задержан главарь региональной ячейки террористической группировки "Хизб ут-Тахрир"
В Татарстане задержаны члены террористической организации
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