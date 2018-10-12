Мадам нарком. Александра Коллонтай на социальном фронте. Часть 1

Арестованных в Зимнем дворце министров-капиталистов Временного правительства, среди которых был последний министр государственного призрения кадет Кишкин Н.И., заключили в Петропавловскую крепость. Дело государственного призрения и помощи нуждавшимся на всей территории бывшей Российской империи оказалось под угрозой срыва. И неизвестно, к каким социальным последствиям все это могло бы привести, если бы II Всероссийский съезд советов солдатских и рабочих депутатов в составе нового высшего органа власти, Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК), не создал правопреемника МГП — Народный комиссариат государственного призрения (НКГП). На столь высокую должность впервые в России была назначена женщина.Женщина в ранге министра – это тоже была революция в общественном сознании того времени. В возрасте 45 лет Александра Михайловна Коллонтай заняла кресло в первом советском правительстве. За глаза ее иногда величали «мадам нарком», памятуя о ее дворянском происхождении. При этом надо отметить, что вся ее прежняя жизнь давала мало поводов даже теоретически предполагать возможность такого стремительного карьерного взлета на вершину большевистской пирамиды власти.Поздний ребенок в генеральской семье, Шурочка Домонтович жила, не зная ни в чем отказа. Стареющий отец приглашал лучших преподавателей, благодаря чему Александра получила хорошее домашнее образование. Бегло говорила на трех европейских языках. Легко сдала экзамены за курс гимназии и получила свидетельство народной учительницы (по другим данным – гувернантки). Молодая потомственная дворянка любила танцевать и блистать на балах. У нее не было отбоя от поклонников и выгодных предложений руки и сердца, но она отвергала брак по расчету. Она твердо решила, что выйдет замуж только по любви. С младых лет у нее проявилось своенравие и упрямство. В дальнейшем эти черты характера не единожды проявлялись в ее жизни. Она со смехом отказала во взаимности своему поклоннику с детских лет и партнеру по танцам Ивану, сыну известного генерала Драгомирова. Молодой человек из-за нее покончил с собой. Отказом она ответила и на сватовство 40-летнего адъютанта императора Александра III генерала Тутомина.Вопреки воле и прямого запрета родителей в 1893 году вышла замуж за своего дальнего и бедного родственника Владимира Коллонтая. Спустя время родила ему сына (1894), которого назвали Михаилом. Муж очень ее любил и прощал всегда и во всем. Это была красивая семейная пара. Молодой офицер стремительно продвигался по службе. В конце военной карьеры он стал инженер-генерал-майором. Бывший муж, с которым Александра позже официально развелась женился на другой женщине. Однако вскоре заболел и в феврале 1917 года умер на 51-м году жизни. Коллонтай на похоронах не была, но взяла на себя заботу о его вдове. Это и понятно – ведь мачеха долгие годы заботилась о сыне Александры и Владимира. На склоне лет, оставшись в одиночестве, она часто вспоминала своего первого мужа.Однако в молодые годы Александре семейная жизнь все больше казалась оковами для ее свободолюбивой и любвеобильной натуры. Первой случайной связью еще замужней Коллонтай стал сосед по дому офицер Александр Саткевич. С молчаливого согласия мужа, этот «любовный треугольник» существовал достаточно долго. А ведь дело вполне могло завершиться дуэлью, которые в ту пору были в армии официально разрешены. Повод для вызова на поединок был весомый и понятный для офицерского общества. И суд чести был бы на стороне Владимира. Однако все обошлось без кровопролития. Возможно, муж настолько сильно любил свою супругу, что готов был делить ее с другими, ради сохранения хотя бы видимости семьи. Развод офицера в те времена мог помешать карьере. Да и портить отношения с тестем--генералом тоже вряд ли входило в его планы. Так они и жили, проводя почти все время втроем. А «друг семьи» Саткевич и после еще долго оставался на жизненном горизонте Коллонтай.Хотя в это время она уже серьезно увлеклась социалистическими идеями и рвалась участвовать в политической борьбе. Александра искренне считала, что женщина рождена не стряпать и вязать носки, как считала ее мать, а заниматься умственным трудом. В 1898 году она окончательно решилась покинуть семью. Оставив 4-х летнего сына на попечение деда, она уехала в Швейцарию.Во время пребывания за границей она посещала лекции в университетах, встречалась с известными политиками и учеными, изучала новые языки и совершенствовалась на практике в общении на уже известных ей языках. Активно занималась литературно-журналистской работой. Со временем ее статьи стали публиковаться в солидных изданиях. Особенно близкой для Коллонтай стала тема о социальных проблемах на родине матери в Финляндии. В этих вопросах она стала признанным знатоком.Одновременно она заводила знакомства в революционных и эмигрантских кругах. Александра подружилась с Георгием и Розалией Плехановыми, Полем и Лаурой Лафаргами. Кстати, Лаура – это дочь Карла Маркса. Впечатлило Александру Михайловну и решение супругов Лафарг добровольно уйти из жизни, как только наступит старость, мешающая их политической борьбе. Они так и поступили – 25 ноября 1911 года вместе приняли цианистый калий. Полю в ту пору было 69 лет, а Лауре только 66 лет. Александра была на их похоронах в Париже.В годы эмиграции она познакомилась со многими известными в революционных кругах и общественных движениях людьми. Среди них были Ленин, Мартов, Крупская, Арманд, Клара Цеткин, Роза Люксембург, Карл Каутский и другие известные люди. Позже эти политические связи будут помогать ей в революционной и общественной работе.На родину Коллонтай приезжала изредка, да и то лишь для того, чтобы увидеться с сыном Мишей, который до 1902 года находился на попечении деда. После смерти генерала Домонтовича сын какое-то время жил вместе с матерью за границей. Однако заниматься воспитанием сына и решать какие-то бытовые вопросы ей было некогда. Дав согласие на развод с мужем, она с головой ушла в революционную и общественную деятельность. Дальнейшим воспитанием Михаила занимались отец и его вторая жена.Коллонтай уже считалась достаточно известным автором, поскольку из-под ее пера вышло несколько книг, посвященных социальным вопросам, проблемам женского движения и особенностям пролетарской нравственности. Выступая на политических сходках, митингах и рабочих собраниях, она приобрела навыки блестящего оратора. Все это Александре Михайловне пригодится в будущем.Принимала активное участие в первой русской революции 1905-1907 годов. В столице империи она занималась организацией женского движения, призывала работниц к вступлению в РСДРП, участвовала в создании Общества взаимопомощи работниц. За свою пропагандистскую деятельность попала под арест, но была выпущена после внесения залога. Бежала из-под надзора полиции. С 1908 года она снова оказалась в эмиграции. Продолжала активно участвовать в работе меньшевистского крыла РСДРП, в котором состояла с 1906 по 1915 годы.Не прекращала Коллонтай и своей работы в международном женском движении. Она здесь обрела широкую известность как борец за женское равноправие, причем во всем. Среди феминисток (тогда их чаще называли суфражистками) она слыла поборницей «свободной любви» и своей жизнью проверяла эту теорию на практике. Однако приверженность к вопросам Эроса в новой пролетарской морали и нравственности не всегда встречало понимание не только в широких кругах общественности, но и даже среди товарищей по партии. Впрочем, Коллонтай это мало беспокоило. Для себя она сделала вывод, что жизнь коротка, и в ней надо все успеть.В жизни Александры Михайловны было немало мужчин. Причем, все они, как правило, были близки ей и по их политическим взглядам и предпочтениям. Многие из них были гораздо моложе Коллонтай, но эта разница в возрасте, а в ряде случаев, и их пребывание в законном браке, никого не смущала. Пожалуй, лишь двое из мужчин Александры были старше нее – это муж Владимир и П. Маслов. Но у своенравной барышни возникали претензии другого рода. Так, связь с женатым Петром Масловым раздражала Шурочку лишь тем, что как только часы пробивали 9 часов вечера, ее любовник спешно собирался домой. С идейным противником Ленина и будущим редактором первой легальной социал-демократической газеты «Самарский вестник» она рассталась легко и без сожаления. Тем более после того, как осенью 1911 года на горизонте 39-летней потомственной дворянки в эмиграции появился новый ухажер – молодой и обаятельный революционер Александр Шляпников, который в будущем станет наркомом труда в первом правительстве РСФСР. Малограмотный, но высококвалифицированный токарь из российской столицы активно занимался своим самообразованием. Изучал французский и немецкий языки, одновременно работая на европейских заводах за границей. Однако и он быстро наскучил Коллонтай. Она утратила к нему интерес, хотя отношений с ним еще долго не прерывала.В период заграничной жизни Александра Михайловна посетила 9 европейских стран и дважды была в США. Во время второй поездки с лекциями по городам Америки ее сопровождал взрослый сын Михаил. Таким образом, она уберегла его от мобилизации в русскую армию и от участия в Первой мировой войне. Позже она устроила его на работу на военный завод, где он получил бронь от призыва. Сама же она все эти годы активно участвовала в антивоенной пропаганде.После турне по Америке Коллонтай в марте 1917 года вернулась в Петроград и сразу же включилась в активную революционно-пропагандистскую работу. Временное правительство объявило всеобщую политическую амнистию, которая сняла с Коллонтай все прежние запреты и ограничения, наложенные на нее царской властью. Кстати, на столичном вокзале ее встречал Шляпников. В течение нескольких дней ее, как большевичку с 1915 года и опытного литератора, ввели в редколлегию газеты «Правда», а также делегировали в различные советы и большевистские фракции.В апреле она вошла в состав Петросовета и направила свои усилия на агитационно-пропагандистскую работу среди работниц и солдат столичного гарнизона. Успевала публиковаться в газетах «Солдатская правда» и «Волна», а также в журнале «Работница». Выступая на кораблях Балтийского флота, встретилась с малограмотным, но политически близким матросом из крестьян Павлом Дыбенко. Несмотря на то, что он был моложе на 17 лет, он сумел привлечь ее внимание. Как представитель Центробалта, моряк стал сопровождать ее во всех поездках. В то лихое время вооруженный и решительный мужчина рядом был как нельзя кстати. Позже между ними вспыхнули чувства, которые привели к заключению брака по новым советским законам. Считается, что запись об их бракосочетании в прообразе ЗАГСА тех лет была зарегистрирована под номером один в книге учета. Получается, они открыли счет в советской системе гражданских (не церковных) официальных брачных отношений.За активное участие в революционной и антивоенной деятельности летом 1917 года по распоряжению Керенского она была арестована и помещена в Выборгскую женскую тюрьму. Вместе с тем большевичку-арестантку на VI съезде РСДРП (26.07. -03.08.1917 г.) заочно избрали в состав ЦК партии. Так А. Коллонтай стала первой женщиной, избранной в Центральный комитет большевистской партии.Однако покинула тюремную камеру она под залог в 5 тыс. рублей лишь во второй половине августа благодаря ходатайству М. Горького и Л. Красина. После этого до 9 сентября находилась под домашним арестом. При этом она продолжала писать и публиковать свои статьи в различных большевистских и женских изданиях. Александра Михайловна 10 октября участвовала в заседании ЦК партии большевиков, принявшем решение о вооруженном восстании. В дни октябрьского переворота она находилась в штабе большевиков в Смольном. Была избрана членом Президиума проходившего 25-27 октября 1917 года в Петрограде II-го Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. Там же ее выбрали членом ВЦИК. Впереди у А.М. Коллонтай открывались неожиданные жизненные и карьерные перспективы.Продолжение следует…