Господин Бастрыкин, мы опровергаем и извиняемся!
Согласно решению Заводского районного суда города Грозного от 28 июня 2016 года по делу №2—322/2016, признавшего публикацию «Оправдан за недосказанностью преступления» ложными сведениями, порочащими честь, достоинство и репутацию истца, исполняем данное решение суда.
Итак, мы извиняемся и опровергаем.
Что опровергаем и за что извиняемся – отдельный разговор, поскольку ни малейшего представления о том, что против нас было обращение в суд гражданином Игорем Александровичем Соболем, мы не имели.
В нарушение всех юридических норм судебные заседания прошли без извещения ответчика, без предоставления возможности ознакомиться с материалами дела, без права на защиту.
Поэтому, будучи абсолютно не в курсе того, что было инкриминировано сайту, но признавая решение суда, мы совершаем данные действия.
1. К сожалению, разместить согласно требованиям первого абзаца опровержение в полном объеме информации, изложенной в публикации «Оправдан за недосказанностью преступления», мы не можем, поскольку данный материал на сайте отсутствует, а подтверждающие его размещение заверенные скрины страницы нам не были предоставлены. Нет даже адреса страницы, только заголовок.
Соответственно, мы опровергаем все, что было написано в материале, факт публикации которого вызывает у нас сомнение.
2. Касательно требования удалить данный материал. См. выше: нет никаких данных, свидетельствующих о том, что материал вообще был опубликован.
3. Сайт «Военное обозрение» с огромным удовольствием приносит свои извинения генерал-полковнику юстиции Б. М. Карнаухову и полковнику юстиции Соболю И. А.
4. Публикуем текст судебного решения в соответствии с требованиями и настоящим доводим до сведения председателя Следственного комитета РФ генерал-полковника Бастрыкина А. И. и Главного управления СК по Северо-Кавказскому округу об исполнении судебного решения и его публикации.
Статьи на сайте нет, и не факт, что вообще была, но это, видимо, тот случай, когда на нет суд есть.
Но в следующий раз было бы неплохо все-таки соблюдать все законы страны, в том числе требования судопроизводства. В любом случае, мы всегда стояли и будем стоять на стороне закона.
Итак, мы извиняемся и опровергаем.
Что опровергаем и за что извиняемся – отдельный разговор, поскольку ни малейшего представления о том, что против нас было обращение в суд гражданином Игорем Александровичем Соболем, мы не имели.
В нарушение всех юридических норм судебные заседания прошли без извещения ответчика, без предоставления возможности ознакомиться с материалами дела, без права на защиту.
Поэтому, будучи абсолютно не в курсе того, что было инкриминировано сайту, но признавая решение суда, мы совершаем данные действия.
1. К сожалению, разместить согласно требованиям первого абзаца опровержение в полном объеме информации, изложенной в публикации «Оправдан за недосказанностью преступления», мы не можем, поскольку данный материал на сайте отсутствует, а подтверждающие его размещение заверенные скрины страницы нам не были предоставлены. Нет даже адреса страницы, только заголовок.
Соответственно, мы опровергаем все, что было написано в материале, факт публикации которого вызывает у нас сомнение.
2. Касательно требования удалить данный материал. См. выше: нет никаких данных, свидетельствующих о том, что материал вообще был опубликован.
3. Сайт «Военное обозрение» с огромным удовольствием приносит свои извинения генерал-полковнику юстиции Б. М. Карнаухову и полковнику юстиции Соболю И. А.
4. Публикуем текст судебного решения в соответствии с требованиями и настоящим доводим до сведения председателя Следственного комитета РФ генерал-полковника Бастрыкина А. И. и Главного управления СК по Северо-Кавказскому округу об исполнении судебного решения и его публикации.
Статьи на сайте нет, и не факт, что вообще была, но это, видимо, тот случай, когда на нет суд есть.
Но в следующий раз было бы неплохо все-таки соблюдать все законы страны, в том числе требования судопроизводства. В любом случае, мы всегда стояли и будем стоять на стороне закона.
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