Господин Бастрыкин, мы опровергаем и извиняемся!

Согласно решению Заводского районного суда города Грозного от 28 июня 2016 года по делу №2—322/2016, признавшего публикацию «Оправдан за недосказанностью преступления» ложными сведениями, порочащими честь, достоинство и репутацию истца, исполняем данное решение суда.Что опровергаем и за что извиняемся – отдельный разговор, поскольку ни малейшего представления о том, что против нас было обращение в суд гражданином Игорем Александровичем Соболем, мы не имели.В нарушение всех юридических норм судебные заседания прошли без извещения ответчика, без предоставления возможности ознакомиться с материалами дела, без права на защиту.Поэтому, будучи абсолютно не в курсе того, что было инкриминировано сайту, но признавая решение суда, мы совершаем данные действия.1. К сожалению, разместить согласно требованиям первого абзаца опровержение в полном объеме информации, изложенной в публикации «Оправдан за недосказанностью преступления», мы не можем, поскольку данный материал на сайте отсутствует, а подтверждающие его размещение заверенные скрины страницы нам не были предоставлены. Нет даже адреса страницы, только заголовок.Соответственно,, что было написано в материале, факт публикации которого вызывает у нас сомнение.2. Касательно требования удалить данный материал. См. выше: нет никаких данных, свидетельствующих о том, что материал вообще был опубликован.3.4.Статьи на сайте нет, и не факт, что вообще была, но это, видимо, тот случай, когда на нет суд есть.Но в следующий раз было бы неплохо все-таки соблюдать все законы страны, в том числе требования судопроизводства. В любом случае, мы всегда стояли и будем стоять на стороне закона.