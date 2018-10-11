Корабль «Безупречный» вошёл в состав Береговой охраны
В среду в Санкт-Петербурге состоялась церемония подписания приемного акта и поднятия флага на сторожевом корабле «Безупречный» проекта 22460, сообщает bmpd.
«Безупречный» стал 13-м кораблем проекта 22460, полученным Погранслужбой ФСБ в целом, и десятым, построенным Судостроительной фирмой «Алмаз». Проект разработан Северным проектно-конструкторским бюро (Петербург).
Корабль был заложен в мае 2017 года, спущен на воду в апреле текущего года. Ранее «Алмаз» построил для Погранслужбы уже 9 кораблей этого проекта. Предыдущий сторожевик «Бдительный» передан заказчику в октябре 2017 года. На стадии стапельного строительства находится еще один корабль, официальная закладка которого состоялась в сентябре 2018 года.
Строительство ПСКР велось также во Владивостоке на Восточной верфи. Всего здесь построено 3 корабля. Последний введен в эксплуатацию в мае текущего года.
Водоизмещение ПСКР проекта 22460 «Охотник» составляет 630 т, длина – 62,5 м, ширина – 12 м. Скорость – до 30 узлов, дальность плавания – 3, 5 тыс. миль, автономность – 60 суток. Экипаж – 24 человека. Вооружен автоматической артиллерийской установкой АК-630 калибра 30 мм, крупнокалиберными пулеметами «Корд» (12,7 мм). Предусмотрена площадка для размещения вертолета Ка-226 или «Ансат».
«Безупречный» стал 13-м кораблем проекта 22460, полученным Погранслужбой ФСБ в целом, и десятым, построенным Судостроительной фирмой «Алмаз». Проект разработан Северным проектно-конструкторским бюро (Петербург).
Корабль был заложен в мае 2017 года, спущен на воду в апреле текущего года. Ранее «Алмаз» построил для Погранслужбы уже 9 кораблей этого проекта. Предыдущий сторожевик «Бдительный» передан заказчику в октябре 2017 года. На стадии стапельного строительства находится еще один корабль, официальная закладка которого состоялась в сентябре 2018 года.
Строительство ПСКР велось также во Владивостоке на Восточной верфи. Всего здесь построено 3 корабля. Последний введен в эксплуатацию в мае текущего года.
Водоизмещение ПСКР проекта 22460 «Охотник» составляет 630 т, длина – 62,5 м, ширина – 12 м. Скорость – до 30 узлов, дальность плавания – 3, 5 тыс. миль, автономность – 60 суток. Экипаж – 24 человека. Вооружен автоматической артиллерийской установкой АК-630 калибра 30 мм, крупнокалиберными пулеметами «Корд» (12,7 мм). Предусмотрена площадка для размещения вертолета Ка-226 или «Ансат».
- Использованы фотографии:
- kuleshovoleg.livejournal.com
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