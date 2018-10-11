Первый серийный бразильский транспортник КС-390
Девятого октября с аэродрома бразильской компании Embraer поднялся в воздух первый серийный транспортный самолет КС-390, сообщает bmpd.
До этого были построены два опытных образца. Первый прототип совершил полет в феврале 2015 года, второй – в апреле 2016 года. К настоящему времени ода образца налетали суммарно около 2 тыс. часов.
КС-390 предназначен для ВВС Бразилии, разрабатывался с 2006 года. Представляет собой рамповый самолет, выполненный в классе популярного транспортника C-130 Hercules. При максимальном взлетном весе 81 т способен перевозить до 23 т груза в грузовой кабине длиной около 18 метров. Может выполнять функции заправщика.
Стоимость контракта на разработку, создание двух прототипов самолета и их испытания составила $1,5 млрд. В апреле 2014 года Минобороны Бразилии заключило с компанией договор о поставке 28 машин. Передача первого самолета заказчику должна была состояться в конце 2016 года. Причиной для задержки послужили различные как объективные, так и субъективные факторы, в том числе авария, произошедшая с первым прототипом весной текущего года.
Согласно уточненному графику поставок, первые два самолеты должны быть введены в эксплуатацию до конца 2018 года, еще два – в 2019 году. В дальнейшем планируется сдавать по 3 самолета в год.
Сообщается, что содействие в проекте КС-390 Бразильским авиастроителям оказывает корпорация Boeing. В СМИ даже появились сообщения о том, что вторая сборочная линия КС-390 может появиться в Соединенных Штатах.
До этого были построены два опытных образца. Первый прототип совершил полет в феврале 2015 года, второй – в апреле 2016 года. К настоящему времени ода образца налетали суммарно около 2 тыс. часов.
КС-390 предназначен для ВВС Бразилии, разрабатывался с 2006 года. Представляет собой рамповый самолет, выполненный в классе популярного транспортника C-130 Hercules. При максимальном взлетном весе 81 т способен перевозить до 23 т груза в грузовой кабине длиной около 18 метров. Может выполнять функции заправщика.
Стоимость контракта на разработку, создание двух прототипов самолета и их испытания составила $1,5 млрд. В апреле 2014 года Минобороны Бразилии заключило с компанией договор о поставке 28 машин. Передача первого самолета заказчику должна была состояться в конце 2016 года. Причиной для задержки послужили различные как объективные, так и субъективные факторы, в том числе авария, произошедшая с первым прототипом весной текущего года.
Согласно уточненному графику поставок, первые два самолеты должны быть введены в эксплуатацию до конца 2018 года, еще два – в 2019 году. В дальнейшем планируется сдавать по 3 самолета в год.
Сообщается, что содействие в проекте КС-390 Бразильским авиастроителям оказывает корпорация Boeing. В СМИ даже появились сообщения о том, что вторая сборочная линия КС-390 может появиться в Соединенных Штатах.
- Использованы фотографии:
- Embraer
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