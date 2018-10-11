Эксперт: У Украины "древняя" версия С-300. Что там могли узнать США?

В вооруженных силах Украины стоит на вооружении "древняя" система С-300, давно уже снятая с вооружения в России, так что те знания, которые могли получить американские и израильские военные в ходе изучения украинских ЗРС - бесполезны. Такое мнение высказал генерал-лейтенант Александр Горьков, бывший начальник зенитных ракетных войск ВВС в 2000 - 2008 годах, передает Взгляд.Как пояснил генерал, на Украине используется самая первая из модификаций ЗРК С-300, выпускавшихся в Советском Союзе и при ее изучении никаких знаний о современных системах не получить. Та система, которая сейчас находится в Сирии - это совсем другая С-300, более энерговооруженная и защищенная от помех. Тем более, что комплекс постоянно дорабатывается, существует много модификаций самого комплекса и раскрыть его секреты, которые якобы узнали американцы, практически невозможно.Эксперт заметил, что американцам не нужно было лететь на Украину за "секретами" С-300, так как в США знакомы с более современными версиями системы, чем у Украины, которые Россия поставляла в сотрудничающую с США Грецию, а так же в Алжир и Китай.Ранее появилась информация, что в ходе учений на территории Украины американские и израильские военные смогли ознакомиться с ТТХ ЗРС С-300 и протестировать их в условиях, близких к боевым.