Полёты F-35 Lighting II приостановлены на неопределённое время

Американское военное ведомство приняло решение о приостановке полетов истребителей пятого поколения F-35 Lighting II на неопределенное время. При этом запрет касается всех модификаций самолета, сообщает BBC News.По данным BBC News, командование Военно-воздушных сил США приняло такое решение после крушения истребителя F-35B Корпуса морской пехоты США, который разбился 28 сентября этого года вблизи авиабазы Бофорт в Южной Каролине. При чем катастрофа случилась на следующий день после "боевого крещения" самолета в Афганистане. Как ранее сообщалось, пилот истребителя сумел катапультироваться, крушение истребителя признали несчастным случаем класса "А", т.е. инцидентом, приведшем к полному уничтожению самолета.По предварительным данным, опубликованным командованием ВВС США, причиной крушения стали неполадки в топливной системе самолета, в связи с чем будет проверен весь парк имеющихся в наличии самолетов F-35 всех модификаций. До окончания полной проверки все полеты F-35 Lighting II запрещены, при чем запрет на эксплуатацию истребителей распространяется и на другие страны, имеющие на своем вооружении данные самолеты.