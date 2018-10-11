На бельгийской авиабазе взорвался F-16 ВВС Бельгии

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Бельгии взорвался прямо на стоянке авиабазы Флорен в Валлонии, сообщает агенство NOS со ссылкой на Минобороны Бельгии.Как сообщил представитель бельгийского военного ведомства, самолет находился на стоянке в конце взлетно-посадочной полосы, летчика в кабине в момент взрыва не было. Причина инцидента на данный момент не известна, при взрыве ранение получили два техника, а так же были повреждены два находящихся рядом самолета. Взорвавшийся самолет уничтожен полностью и восстановлению не подлежит. По информации источников, взрыв произошел во время технического обслуживания самолета. Версия умышленного повреждения самолета не считается приоритетной и будет рассматриваться в последнюю очередь.Сообщается, что расследование причин инцидента проводит Дирекция по безопасности полетов (ASD). В бельгийском Минобороны считают происшествие "очень серьезным" и планируют провести пресс-конференцию по причинам инцидента.F-16 Fighting Falcon – американский многофункциональный истребитель четвертого поколения. На вооружении ВВС Бельгии находится 54 истребителя F-16 двух модификаций, которые в скором времени планируется заменить на более современные.