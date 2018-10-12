Проект модернизации боевой машины пехоты БМП-М1С (Украина)
На вооружении разных стран до сих пор состоит большое количество боевых машин пехоты БМП-1, уже не отвечающих современным требованиям. Вследствие этого в разных странах создаются новые проекты модернизации подобных бронемашин, предусматривающих замену различных агрегатов. На днях очередной вариант обновления устаревшей техники представила Украина. Одно из ее предприятий показало опытный образец боевой машины пехоты под названием БМП-М1С.
Новый проект обновления бронетехники был разработан предприятием «Житомирський бронетанковий завод». Конструкторское бюро этого завода в последние годы предложило несколько вариантов модернизации существующей армейской техники, в том числе машин БМП-1. Все эти проекты имеют те или иные особенности, а также заметным образом отличаются друг от друга. Очередной набор новых агрегатов, обеспечивающих повышение основных характеристик, предлагается в проекте под названием БМП-М1С.
Перспективный проект появился недавно. При этом к настоящему времени Житомирский бронетанковый завод успел изготовить опытный образец, пригодный для проведения испытаний. Готовую машину-прототип представили на военно-технической выставке «Зброя та безпека-2018» в Киеве. БМП-М1С представили на открытой площадке выставки, где с ней могли ознакомиться все желающие.
По официальным данным, новый проект модернизации старой техники предусматривает изменение конструкции корпуса, перестройку силовой установки и полную замену комплекса вооружения. Любопытно, что в проекте БМП-М1С используется не серийная боевая машина пехоты БМП-1, а один из образцов на ее базе. Фактически основой для перспективного образца стала разведывательная машина БРМ-1К. Впрочем, БРМ-1К и БМП-1 максимально унифицированы по множеству систем и агрегатов, и потому новый проект можно считать вариантом развития последней.
Одним из недостатков БМП-1 и ее производных сейчас считаются недостаточные объемы обитаемых отсеков. В проекте БМП-М1С предлагается решение этой проблемы, уже известное и опробованное ранее при создании других образцов. В ходе модернизации корпус базового шасси лишается штатной крыши и части бортов, вместо которых предлагается устанавливать новую надстройку больших размеров. По всей видимости, надстройка выполняется из броневых листов сравнительно малой толщины, и по уровню защиты не отличается от штатных элементов корпуса.
Надстройка корпуса имеет характерную форму, образованную несколькими наклонными деталями. Ее передний лист размещается с большим наклоном назад и выполняет функции новой крыши моторного отсека. Кроме того, под ним находится отделение управления. Над штатными бортами корпуса размещаются наклонные листы разных форм. Задняя верхняя часть борта, имеющая амбразуры для стрельбы из личного оружия, изменяет свою форму и получает скошенную верхнюю грань, контактирующую с дополнительной наклонной деталью. Надстройка получает горизонтальную крышу с погоном для установки боевого модуля и люками над десантным отделением.
БМП-1 и ее модификации оснащалась дизельным двигателем УТД-20 мощностью 300 л.с. Новый украинский проект предусматривает замену силовой установки. Вместо старого советского мотора предлагается применять современный немецкий, производимый компанией Deutz. При этом точная модификация и характеристики нового двигателя не уточняются. Вероятно, по основным параметрам немецкое изделие не уступает более старому УТД-20, но одновременно с этим отличается более высокими эксплуатационными характеристиками.
Следует напомнить, что несколько лет назад Украина предложила проект БМП-1УД, тоже предусматривавший замену советского двигателя немецким. В этом случае применялся мотор Deutz TCD2013L6 4V мощностью 325 л.с. Возможно, этот агрегат используется и в новейшем проекте.
Сведения о переработке трансмиссии отсутствуют. Вполне возможно, что новый проект, подобно некоторым более старым разработкам, не предусматривает замену трансмиссии или отдельных ее агрегатов. Такое решение позволяет сэкономить при перестройке техники, но одновременно приводит к известным проблемам эксплуатационного характера. Более мощный двигатель увеличивает нагрузку на агрегаты, вследствие чего сокращается их ресурс.
Ходовая часть претерпевает некоторые изменения, но ее конструкция, в целом, остается прежней. На каждом борту, как и ранее, устанавливается по шесть опорных катков с резиновыми бандажами. Катки имеют индивидуальную торсионную подвеску с ограничителями хода на некоторых парах. Шасси базовой БМП-1 имеет по два гидравлических телескопических амортизатора на каждом борту – ими дополняются торсионы переднего и заднего катка. БМП-М1С получает еще два амортизатора на борт. Их устанавливают на втором и пятом катках.
Одна из главных претензий к БМП-1 касается устаревшего вооружения, вследствие чего основная масса проектов модернизации этой машины предлагает применение новых боевых модулей. Новый проект Житомирского бронетанкового завода тоже использует такие идеи. Штатная башня с пушечно-пулеметным и ракетным вооружением удаляется, и вместо нее на крыше корпуса монтируется боевой модуль «Стилет». Это изделие разработано в Житомире несколько лет назад, и с тех пор успело найти применение в ряде проектов модернизации старой бронетехники.
Для монтажа «Стилета» на надстройке корпуса устанавливается новый погон, выполненный в виде сравнительно высокого кольца. Непосредственно на кольце помещается корпус модуля-башни. Он имеет характерные клиновидные блоки на лобовой части, позади которых монтируется основной агрегат. Последний выполнен в виде крупного коробчатого устройства, вмещающего часть вооружения и боекомплекта. В его центральной части находится установка с основным ствольным вооружением. На обоих бортах располагаются два других подвижных агрегата с креплениями для прочего оружия.
Основным оружием модуля «Стилет» является автоматическая пушка ЗТМ-2 калибра 30 мм – копия советской / российской 2А42, используемой на множестве современных бронемашин. На одной установке с пушкой помещается пулемет КТ-7,62 (копия ПКТ). Также предусматривается использование автоматического гранатомета АГ-17. Это изделие устанавливается в отдельном подвижном кожухе на левом борту башни. При этом все ствольное и ракетное вооружение имеет общие приводы вертикальной наводки, при помощи которых возможна стрельба с большими углами возвышения, в том числе по воздушным целям.
На правом борту башни «Стилет» устанавливается качающаяся пусковая установка с креплениями для пары транспортно-пусковых контейнеров противотанковых ракет «Бар’єр». По данным разработчика, комплекс «Барьер» способен поражать цели на дальностях до 5 км. Тандемная кумулятивная боевая часть обеспечивает пробитие 800 мм брони за динамической защитой. Наведение осуществляется по лучу лазера.
На задней стенке башни располагаются опоры с несколькими дымовыми гранатометами, направленными в переднюю полусферу.
Боевой модуль от Житомирского бронетанкового завода оснащается блоком оптико-электронной аппаратуры для поиска целей и наведения оружия. В общем коробчатом кожухе помещаются дневная и ночная камера, а также лазерный дальномер. По неизвестным причинам, изделие «Стилет» на опытной БМП-М1С, представленной на выставке, не получило этой аппаратуры, хотя и имеет необходимый кронштейн для ее установки. Сообщается, что башня комплектуется системой управления огнем типа «Синтез». С ее помощью обеспечивается высокая точность огня в любых условиях.
Модернизированная БМП-1 / БРМ-1К управляется экипажем из трех человек. Водитель и командир располагаются в передней части корпуса, друг за другом. Несмотря на перестройку корпуса, над их рабочими местами сохраняются люки с набором смотровых приборов. Оператор-наводчик вооружений размещается под башней и тоже располагает собственным люком с перископическими приборами.
В кормовой части корпуса, объем которой увеличивается за счет новой надстройки, организуется десантное отделение. В доступном объеме удалось разместить восемь мест для десантников с оружием. Посадка и высадка осуществляются через люки в крыше и кормовые двери. Последние созданы на основе агрегатов базовой БМП-1, но отличаются увеличенной высотой. В бортах сохраняются амбразуры с заслонками, предназначенные для стрельбы из личного оружия. В каждом борту десантного отделения устанавливается по три таких устройства.
По результатам предлагаемой модернизации длина и ширина бронемашины не изменяется. При этом новый боевой модуль значительно увеличивает общую высоту. Боевая масса заявлена на уровне 15,5 т. Таким образом, новая БМП-М1С на 2300 кг тяжелее базовой БРМ-1К или на 2500 кг тяжелее БМП-1. Утверждается, что более мощный двигатель компенсирует рост массы и позволяет развивать на шоссе скорость до 70 км/ч. На воде, за счет перемотки гусениц, машина разгоняется до 7,5 км/ч.
К настоящему времени боевая машина пехоты БМП-М1С существует только в виде опытного образца. На этот прототип вновь возлагаются большие надежды, но реальные перспективы проекта пока остаются неизвестными. Удастся ли модернизированной бронемашине дойти до серии и войск – покажет время. При этом поводы для оптимизма и положительных оценок отсутствуют.
***
Предприятие «Житомирський бронетанковий завод» известно своими проектами модернизации боевых бронированных машин советской разработки, и теперь каталог его продукции пополнился новым изделием. Впрочем, это вряд ли можно считать поводом для гордости. Все проекты обновления БМП-1 и другой техники от житомирских инженеров имеют неприятную общую черту – ни один из них не дошел до массового серийного производства и не повлиял на состояние войск. Многочисленными проектами модернизации не заинтересовались вооруженные силы Украины или других стран.
Очередной проект модернизации БМП-1 / БРМ-1К предусматривает замену ряда основных агрегатов, что делает его похожим на некоторые существующие разработки. Одновременно с этим важной чертой БМП-М1С является перестройка корпуса. В предыдущих проектах новые надстройки корпуса, увеличивающие его габариты и внутренний объем, не использовались. Таким образом, новейший проект незначительно отличается от существующих, что может понятным образом сказываться на его реальных перспективах. С такой точки зрения БМП-М1С может быть похожа на предыдущие житомирские разработки.
Предлагаемые изменения и доработки представляют определенный интерес и действительно должны оказывать положительное влияние на характеристики и возможности бронемашины. Применение нового двигателя должно повышать подвижность, а также упрощать и удешевлять эксплуатацию. Замена штатной башни боевым модулем «Стилет» повышает дальность эффективного огня, а также позволяет атаковать разные цели с применением подходящего вооружения. Надстройка корпуса увеличивает внутренние объемы машины, что улучшает условия работы экипажа и десанта.
В то же время, проект БМП-М1С не лишен «слабых мест». Так, установка более мощного двигателя, по всей видимости, не сопровождается модернизацией трансмиссии и ходовой части. Таким образом, рост нагрузок на эти агрегаты ничем не компенсируется, что должно приводить к сокращению их ресурса и учащению поломок.
Модернизация корпуса увеличивает его габариты, но не решает проблемы низкого уровня защиты. БМП-М1С сохраняет противопульную броню базового образца, явно не соответствующую актуальным требованиям к боевым машинам. Таким образом, новый образец может защитить людей только от пуль стрелкового оружия и легких осколков. Любая малокалиберная пушка способна поразить эту машину в широком диапазоне дальностей.
Использование боевого модуля «Стилет» дает существенный прирост огневой мощи и эффективности, но выглядит чрезмерно сложным и неоправданным. Получив 30-мм пушку, пулемет, гранатомет и противотанковые ракеты, БМП-М1С по составу вооружения становится похожа на стандартную БМП-2. Единственное отличие серийной БМП-2 и опытной БМП-М1С в этом контексте заключается в автоматическом гранатомете. Таким образом, возникает вопрос о целесообразности применения совершенно нового боевого модуля, по своим возможностям и характеристикам похожего на давно созданную башню. Вероятно, простое копирование боевого отделения БМП-2 с определенными доработками было бы проще и дешевле.
Наконец, проект БМП-М1С – как и многие другие варианты обновления устаревшей техники – имеет весьма ограниченные перспективы. БМП-1 и их производные состоят на вооружении многих стран, но далеко не все они имеют возможность или выказывают желание модернизировать свою бронетехнику. В итоге получается, что на достаточно узкий круг потенциальных заказчиков приходится большое число проектов модернизации из множества стран.
Так, один только Житомирский бронетанковый завод предлагает заказчикам пять готовых проектов обновления БМП-1, включая новейший БМП-М1С. Другие предприятия Украины и зарубежных стран тоже хотели бы побороться за заказы, в результате чего на рынке присутствует серьезная конкуренция. Не имея решающих преимуществ, новый украинский проект вряд ли сможет обойти основных конкурентов.
В результате проект БМП-М1С, несмотря на ряд интересных черт и положительных особенностей, имеет все шансы повторить судьбу ряда других разработок подобного года. Он смог дойти до стадии строительства, испытаний и демонстрации опытного образца, но дальнейшая его судьба остается неопределенной. Более того, пока нет никаких поводов для оптимистических прогнозов, и следует предполагать, что обновленная БМП-1 вновь не уедет за пределы полигона или выставочной площадки.
По материалам сайтов:
http://ukroboronprom.com.ua/
https://zhbtz.com/
http://sprotyv.info/
https://korrespondent.net/
http://bmpd.livejournal.com/
Новый проект обновления бронетехники был разработан предприятием «Житомирський бронетанковий завод». Конструкторское бюро этого завода в последние годы предложило несколько вариантов модернизации существующей армейской техники, в том числе машин БМП-1. Все эти проекты имеют те или иные особенности, а также заметным образом отличаются друг от друга. Очередной набор новых агрегатов, обеспечивающих повышение основных характеристик, предлагается в проекте под названием БМП-М1С.
Перспективный проект появился недавно. При этом к настоящему времени Житомирский бронетанковый завод успел изготовить опытный образец, пригодный для проведения испытаний. Готовую машину-прототип представили на военно-технической выставке «Зброя та безпека-2018» в Киеве. БМП-М1С представили на открытой площадке выставки, где с ней могли ознакомиться все желающие.
По официальным данным, новый проект модернизации старой техники предусматривает изменение конструкции корпуса, перестройку силовой установки и полную замену комплекса вооружения. Любопытно, что в проекте БМП-М1С используется не серийная боевая машина пехоты БМП-1, а один из образцов на ее базе. Фактически основой для перспективного образца стала разведывательная машина БРМ-1К. Впрочем, БРМ-1К и БМП-1 максимально унифицированы по множеству систем и агрегатов, и потому новый проект можно считать вариантом развития последней.
Одним из недостатков БМП-1 и ее производных сейчас считаются недостаточные объемы обитаемых отсеков. В проекте БМП-М1С предлагается решение этой проблемы, уже известное и опробованное ранее при создании других образцов. В ходе модернизации корпус базового шасси лишается штатной крыши и части бортов, вместо которых предлагается устанавливать новую надстройку больших размеров. По всей видимости, надстройка выполняется из броневых листов сравнительно малой толщины, и по уровню защиты не отличается от штатных элементов корпуса.
Надстройка корпуса имеет характерную форму, образованную несколькими наклонными деталями. Ее передний лист размещается с большим наклоном назад и выполняет функции новой крыши моторного отсека. Кроме того, под ним находится отделение управления. Над штатными бортами корпуса размещаются наклонные листы разных форм. Задняя верхняя часть борта, имеющая амбразуры для стрельбы из личного оружия, изменяет свою форму и получает скошенную верхнюю грань, контактирующую с дополнительной наклонной деталью. Надстройка получает горизонтальную крышу с погоном для установки боевого модуля и люками над десантным отделением.
БМП-1 и ее модификации оснащалась дизельным двигателем УТД-20 мощностью 300 л.с. Новый украинский проект предусматривает замену силовой установки. Вместо старого советского мотора предлагается применять современный немецкий, производимый компанией Deutz. При этом точная модификация и характеристики нового двигателя не уточняются. Вероятно, по основным параметрам немецкое изделие не уступает более старому УТД-20, но одновременно с этим отличается более высокими эксплуатационными характеристиками.
Следует напомнить, что несколько лет назад Украина предложила проект БМП-1УД, тоже предусматривавший замену советского двигателя немецким. В этом случае применялся мотор Deutz TCD2013L6 4V мощностью 325 л.с. Возможно, этот агрегат используется и в новейшем проекте.
Сведения о переработке трансмиссии отсутствуют. Вполне возможно, что новый проект, подобно некоторым более старым разработкам, не предусматривает замену трансмиссии или отдельных ее агрегатов. Такое решение позволяет сэкономить при перестройке техники, но одновременно приводит к известным проблемам эксплуатационного характера. Более мощный двигатель увеличивает нагрузку на агрегаты, вследствие чего сокращается их ресурс.
Ходовая часть претерпевает некоторые изменения, но ее конструкция, в целом, остается прежней. На каждом борту, как и ранее, устанавливается по шесть опорных катков с резиновыми бандажами. Катки имеют индивидуальную торсионную подвеску с ограничителями хода на некоторых парах. Шасси базовой БМП-1 имеет по два гидравлических телескопических амортизатора на каждом борту – ими дополняются торсионы переднего и заднего катка. БМП-М1С получает еще два амортизатора на борт. Их устанавливают на втором и пятом катках.
Одна из главных претензий к БМП-1 касается устаревшего вооружения, вследствие чего основная масса проектов модернизации этой машины предлагает применение новых боевых модулей. Новый проект Житомирского бронетанкового завода тоже использует такие идеи. Штатная башня с пушечно-пулеметным и ракетным вооружением удаляется, и вместо нее на крыше корпуса монтируется боевой модуль «Стилет». Это изделие разработано в Житомире несколько лет назад, и с тех пор успело найти применение в ряде проектов модернизации старой бронетехники.
Для монтажа «Стилета» на надстройке корпуса устанавливается новый погон, выполненный в виде сравнительно высокого кольца. Непосредственно на кольце помещается корпус модуля-башни. Он имеет характерные клиновидные блоки на лобовой части, позади которых монтируется основной агрегат. Последний выполнен в виде крупного коробчатого устройства, вмещающего часть вооружения и боекомплекта. В его центральной части находится установка с основным ствольным вооружением. На обоих бортах располагаются два других подвижных агрегата с креплениями для прочего оружия.
Основным оружием модуля «Стилет» является автоматическая пушка ЗТМ-2 калибра 30 мм – копия советской / российской 2А42, используемой на множестве современных бронемашин. На одной установке с пушкой помещается пулемет КТ-7,62 (копия ПКТ). Также предусматривается использование автоматического гранатомета АГ-17. Это изделие устанавливается в отдельном подвижном кожухе на левом борту башни. При этом все ствольное и ракетное вооружение имеет общие приводы вертикальной наводки, при помощи которых возможна стрельба с большими углами возвышения, в том числе по воздушным целям.
На правом борту башни «Стилет» устанавливается качающаяся пусковая установка с креплениями для пары транспортно-пусковых контейнеров противотанковых ракет «Бар’єр». По данным разработчика, комплекс «Барьер» способен поражать цели на дальностях до 5 км. Тандемная кумулятивная боевая часть обеспечивает пробитие 800 мм брони за динамической защитой. Наведение осуществляется по лучу лазера.
На задней стенке башни располагаются опоры с несколькими дымовыми гранатометами, направленными в переднюю полусферу.
Боевой модуль от Житомирского бронетанкового завода оснащается блоком оптико-электронной аппаратуры для поиска целей и наведения оружия. В общем коробчатом кожухе помещаются дневная и ночная камера, а также лазерный дальномер. По неизвестным причинам, изделие «Стилет» на опытной БМП-М1С, представленной на выставке, не получило этой аппаратуры, хотя и имеет необходимый кронштейн для ее установки. Сообщается, что башня комплектуется системой управления огнем типа «Синтез». С ее помощью обеспечивается высокая точность огня в любых условиях.
Модернизированная БМП-1 / БРМ-1К управляется экипажем из трех человек. Водитель и командир располагаются в передней части корпуса, друг за другом. Несмотря на перестройку корпуса, над их рабочими местами сохраняются люки с набором смотровых приборов. Оператор-наводчик вооружений размещается под башней и тоже располагает собственным люком с перископическими приборами.
В кормовой части корпуса, объем которой увеличивается за счет новой надстройки, организуется десантное отделение. В доступном объеме удалось разместить восемь мест для десантников с оружием. Посадка и высадка осуществляются через люки в крыше и кормовые двери. Последние созданы на основе агрегатов базовой БМП-1, но отличаются увеличенной высотой. В бортах сохраняются амбразуры с заслонками, предназначенные для стрельбы из личного оружия. В каждом борту десантного отделения устанавливается по три таких устройства.
По результатам предлагаемой модернизации длина и ширина бронемашины не изменяется. При этом новый боевой модуль значительно увеличивает общую высоту. Боевая масса заявлена на уровне 15,5 т. Таким образом, новая БМП-М1С на 2300 кг тяжелее базовой БРМ-1К или на 2500 кг тяжелее БМП-1. Утверждается, что более мощный двигатель компенсирует рост массы и позволяет развивать на шоссе скорость до 70 км/ч. На воде, за счет перемотки гусениц, машина разгоняется до 7,5 км/ч.
К настоящему времени боевая машина пехоты БМП-М1С существует только в виде опытного образца. На этот прототип вновь возлагаются большие надежды, но реальные перспективы проекта пока остаются неизвестными. Удастся ли модернизированной бронемашине дойти до серии и войск – покажет время. При этом поводы для оптимизма и положительных оценок отсутствуют.
***
Предприятие «Житомирський бронетанковий завод» известно своими проектами модернизации боевых бронированных машин советской разработки, и теперь каталог его продукции пополнился новым изделием. Впрочем, это вряд ли можно считать поводом для гордости. Все проекты обновления БМП-1 и другой техники от житомирских инженеров имеют неприятную общую черту – ни один из них не дошел до массового серийного производства и не повлиял на состояние войск. Многочисленными проектами модернизации не заинтересовались вооруженные силы Украины или других стран.
Очередной проект модернизации БМП-1 / БРМ-1К предусматривает замену ряда основных агрегатов, что делает его похожим на некоторые существующие разработки. Одновременно с этим важной чертой БМП-М1С является перестройка корпуса. В предыдущих проектах новые надстройки корпуса, увеличивающие его габариты и внутренний объем, не использовались. Таким образом, новейший проект незначительно отличается от существующих, что может понятным образом сказываться на его реальных перспективах. С такой точки зрения БМП-М1С может быть похожа на предыдущие житомирские разработки.
Предлагаемые изменения и доработки представляют определенный интерес и действительно должны оказывать положительное влияние на характеристики и возможности бронемашины. Применение нового двигателя должно повышать подвижность, а также упрощать и удешевлять эксплуатацию. Замена штатной башни боевым модулем «Стилет» повышает дальность эффективного огня, а также позволяет атаковать разные цели с применением подходящего вооружения. Надстройка корпуса увеличивает внутренние объемы машины, что улучшает условия работы экипажа и десанта.
В то же время, проект БМП-М1С не лишен «слабых мест». Так, установка более мощного двигателя, по всей видимости, не сопровождается модернизацией трансмиссии и ходовой части. Таким образом, рост нагрузок на эти агрегаты ничем не компенсируется, что должно приводить к сокращению их ресурса и учащению поломок.
Модернизация корпуса увеличивает его габариты, но не решает проблемы низкого уровня защиты. БМП-М1С сохраняет противопульную броню базового образца, явно не соответствующую актуальным требованиям к боевым машинам. Таким образом, новый образец может защитить людей только от пуль стрелкового оружия и легких осколков. Любая малокалиберная пушка способна поразить эту машину в широком диапазоне дальностей.
Использование боевого модуля «Стилет» дает существенный прирост огневой мощи и эффективности, но выглядит чрезмерно сложным и неоправданным. Получив 30-мм пушку, пулемет, гранатомет и противотанковые ракеты, БМП-М1С по составу вооружения становится похожа на стандартную БМП-2. Единственное отличие серийной БМП-2 и опытной БМП-М1С в этом контексте заключается в автоматическом гранатомете. Таким образом, возникает вопрос о целесообразности применения совершенно нового боевого модуля, по своим возможностям и характеристикам похожего на давно созданную башню. Вероятно, простое копирование боевого отделения БМП-2 с определенными доработками было бы проще и дешевле.
Наконец, проект БМП-М1С – как и многие другие варианты обновления устаревшей техники – имеет весьма ограниченные перспективы. БМП-1 и их производные состоят на вооружении многих стран, но далеко не все они имеют возможность или выказывают желание модернизировать свою бронетехнику. В итоге получается, что на достаточно узкий круг потенциальных заказчиков приходится большое число проектов модернизации из множества стран.
Так, один только Житомирский бронетанковый завод предлагает заказчикам пять готовых проектов обновления БМП-1, включая новейший БМП-М1С. Другие предприятия Украины и зарубежных стран тоже хотели бы побороться за заказы, в результате чего на рынке присутствует серьезная конкуренция. Не имея решающих преимуществ, новый украинский проект вряд ли сможет обойти основных конкурентов.
В результате проект БМП-М1С, несмотря на ряд интересных черт и положительных особенностей, имеет все шансы повторить судьбу ряда других разработок подобного года. Он смог дойти до стадии строительства, испытаний и демонстрации опытного образца, но дальнейшая его судьба остается неопределенной. Более того, пока нет никаких поводов для оптимистических прогнозов, и следует предполагать, что обновленная БМП-1 вновь не уедет за пределы полигона или выставочной площадки.
По материалам сайтов:
http://ukroboronprom.com.ua/
https://zhbtz.com/
http://sprotyv.info/
https://korrespondent.net/
http://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- ГК "Укроборонпром" / ukroboronprom.com.ua, Mil.in.ua
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