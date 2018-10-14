Почему Запад приговорил русских

Что происходит в мире и России? Почему Россия, самая большая и богатая ресурсами страна в мире, в которой есть всё необходимое для достойной жизни людей, находится в таком бедственном положении? Кто в этом виноват? Почему руководство России не может навести порядок в стране и запустить общий проект развития, проект создания «солнечной цивилизации», где все будут жить достойно, счастливо и в достатке? Почему все политики утверждают или делают вид, что им «всё понятно», что они «всё знают», а жизнь для большинства людей становится всё хуже?И самое главное: у всей цивилизации, страны и народа нет будущего, великой цели. Энергия русской цивилизации и русского народа тратится вхолостую, мы все просто существуем, живем без великой идеи, общего видения светлого будущего для всех. Ведь будущее западного проекта – мир «золотого тельца», мир господства господ-рабовладельцев, это не для нас. Он подходит только узкой прослойке «новых дворян», капиталистов-буржуев, людей с торгашеской, мещанской психологией. Для русской цивилизации, русского суперэтноса, великой России (трех русских государств: РФ, Украины-Малороссии и Белой Руси) – это мир, вырождение и смерть. Участь сырьевой колонии Запада и Востока. Превращение русских и других коренных народов России в этнографический материал.Необходимо знать, что к началу XX века был создан симбиоз наиболее страшных, агрессивных, циничных сил планеты. Кланов «вампиров-упырей», «хищников» и «чужих». Глобальных паразитов, которые поставили перед собой цель поработить человечество окончательно, бесповоротно, создать «новый мировой порядок» — глобальную рабовладельческую, кастовую цивилизацию. Хозяев Запада, захвативших финансовую и политическую власть в странах Европы и США, называют «золотой элитой», «хозяевами денег», «финансовым интернационалом», «мировой закулисой», «глобальным паразитом» и т. д.«Гремучая смесь» иезуитства Ватикана, ветхозаветного талмудизма и каббалистики с фашистской идеей «избранности», циничного протестантизма (с идеей «избранности» богатых) породила глобального монстра. На планете появился международный, вненациональный клан социальных паразитов, дегенератов, насквозь пропитанный духом ненависти, чудовищного цинизма и «избранности». При этом «хозяева денег и золота» имели возможность финансировать и получать результаты работы лучших «мозговых центров» планеты и заниматься стратегическим планированием.В этом деле «матрица»-проект западного мира опирается на рабовладельческие цивилизации древнего мира: Египта, Вавилона, Греции и Рима. Это идеал западной «элиты»: все удовольствия и высокие знания, технологии доступны только господам, а рабам – «хлеба и зрелищ».Сил, способных противостоять глобальной мафии, кланы которой столетиями концентрировали, золото, богатства и власть, на планете не было. Кроме России-Руси и русских. В этом суть т. н. русского вопроса. Только русские стояли на пути транснациональных паразитов к абсолютной власти. Усмирить, закабалить и завоевать Россию в течение тысячелетия не удалось, хотя в ряде случаев казалось, что победа близка. Оказалось, что самый непокорный народ, русских, можно только уничтожить.В процессе эволюции человечества из среды людей, носителей присваивающего способа хозяйства («потребителей»), выделились группы потрясающе талантливых «перераспределителей»-паразитов, которые ничего не производя, присваивали плоды миллионов и миллионов «созидателей-производителей» — носителей производящего способа хозяйствования. На последних этапах своего развития паразитарная «элита» (ростовщики – спекулянты – банкиры – финансисты) вошла в симбиоз с вырождающейся старой аристократией Западной Европы. Так была образована глобальная мафия. Образовав правящую паразитарную «элиту»-мафию мира, они быстро подчинили себе сначала Запад, а затем практически все страны и народы обоих полушарий (колонизация планеты).Мало того, поработив в той или иной мере под разными вывесками разные страны, народы и племена,На всю планету распространяется рабовладельческая, грабительская капиталистическая система, где метрополия процветает за счёт грабежа и высасывание ресурсов-крови колоний. Устанавливается мир «золотого тельца», общество потребления, убивающие как биосферу, так и само человечество.Десятки народов утрачивают свой генетический код, попадают под власть западной «матрицы». Их перепрограммировали. К примеру, так славян-русов Центральной Европы превратили в германцев, а западных полян – в поляков, которых тысячу лет натравливали на русских-русов, сохранивших свою веру, язык, русскую матрицу-код. Целые народы и племена программируют, чтобы они подчинялись диктату определённых «командных пунктов» (вроде Ватикана). В настоящее время в программе господствует либерализм со лживыми образами «прав человека», «приоритета личности над обществом», «свободы личности» и т. д.Почему? Потому, что русские-русы являются прямыми наследниками ариев-индоевропейцев, ядром носителей программы суперэтноса русов. Программы сверхэволюции. Поэтому русские всегда противостоят социальной несправедливости, неправде, нарушению этики совести. Перепрограммированию могут быть подвержены все остальные ветви индоевропейской семьи, другие народы белой расы, но не его «ствол», ядро. Хозяева Запада это отлично знают. В отличие от обычных обывателей, они хорошо знают подлинную историю человечества. Запад знает точно, что, каким бы ни был русский — язычником, православным, монархистом, красным-коммунистом, демократом, — он всегда русский, он всегда, в любом виде и обличии враг. Русские принимаются Западом только после ассимиляции, во втором-третьем поколении, когда они принимают «правила игры». Так же, как «мозги», интеллектуальная элита, работающая на Запад, рабсила, и «этнографической материал» — дети, девушки, женщины.Даже в условиях полуколониального режима, установленного в 1991-1993 гг., который выполняет волю глобального паразита и мечтает стать частью мировой «элиты». По программе глобальной мафии русский народ должен быть уничтожен. Полное и безоговорочное истребление. В кратчайшие сроки. Всё как хотели Гитлер и его идеологи, откровенно показав программу Запада в отношении России и русского народа.С этой целью хозяева Запада организовали все войны против России, бросая против неё восточные орды, турок, поляков, немцев, шведов, французов и т. д. Для этого были организованы все мировые войны. Однако прямой силой взять Россию, расчленить её и уничтожить русских, ассимилировать их остатки не удалось. В 1917 году Запад, казалось, уже победил. Российскую империю сокрушили. К власти привели «пятую колонну» — западников-февралистов, а затем революционеров-интернационалистов. Однако русские коммунисты смогли запустить новый проект развития в интересах народа, перебили большую часть «бесов», подготовили страну к новой великой войне. Советский Союз стал прорывом русской цивилизации в будущее. Русские показали всему человечеству возможность создания «солнечной цивилизации», где человек будет творцом-созидателем, а не потребителем-рабом.Тогда хозяева Запада бросили против России гитлеровский «евросоюз». Профинансировали его, вооружили до зубов. С помощью запрещенных психотехнологий внушили немцам идею «избранности», «непобедимости». Однако Россия-СССР, залитая кровью, выстояла и даже стала сильнее. Советские вооруженные силы стали самими мощными на планете. Русские включили в свою сферу влияния Восточную и Центральную Европу, включая Восточную Германию, восстановили позиции на Дальнем Востоке (разгром милитаристской Японии, возвращение Курил, Сахалина, Порт-Артура). Огромный Китай стал нашим «младшим братом».Великая Россия (Советский Союз) становится властелином полумира. Запад, прежде всего Англия и США, которые в ходе Второй мировой войны смогли реализовать часть своих стратегических задач (в частности, разгром и оккупация Германии и Японии, полное подчинение англосаксам старой европейской элиты). Однако были разрушены планы полного порабощения и истребления русских, расчленения и уничтожения России. Более того, могущественный Советский Союз всемогущим исполином нависал над Западом, имея возможность в любое время уничтожить это раковое образование с лица Земли. Фантастически обогатившийся на мировой войне коллективный Запад впадает в состояние паранойи (русофобии): страх перед русскими («русские идут!») доводит западников до истерии.В результате хозяева Запада немедленно начинают третью мировою войну (т. н. холодная война) против русской (советской) цивилизации и русского народа. Глобальная мафия начинает информационную, идеологическую, тайную (война дипломатии и спецслужб) и экономическую войну против Советского Союза.Продолжение следует…