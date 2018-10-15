Война двух Китаев: миф или реальный сценарий?
Экономическое и политическое противостояние США и Китая набирает обороты. В этой связи в Вашингтоне вспомнили о давнем противнике КНР – «другом Китае».
Государство, известное больше как Тайвань – по имени острова, на котором оно находится, официально именует себя не иначе как «Китайская Республика». Этим Тайвань подчеркивает преемственность своей современной государственности по отношению к докоммунистическому Китаю. Ведь Тайвань как независимое государство создавался лидером партии Гоминьдан Чан Кайши при прямой поддержке США и некоторых других государств Запада. До сих пор Пекин не признает Тайвань независимым государством, а те страны мира, которые считают Республику Китай суверенной страной и поддерживают с ней хорошие отношения, рискуют испортить их с Китайской Народной Республикой.
США на протяжении всей второй половины ХХ в. и начала XXI в. оказывает политическую, экономическую и военную помощь Тайваню. В конце сентября 2018 года стало известно, что Вашингтон готовит очередной «пакет помощи» Тайбэю. На этот раз США поставит оружие для нужд тайваньской армии на общую сумму в 330 млн долларов. Естественно, в Пекине крайне недовольны таким шагом американцев, однако другого от Штатов ожидать не приходится. В Белом доме заявляют, что считают Тайвань оплотом мира и стабильности в регионе, следовательно и в военной помощи этому государству нет ничего плохого.
Почти семьдесят лет Китай и Тайвань находятся на грани вооруженного конфликта, хотя силы сторон, разумеется, несопоставимы. Но Тайвань все это время уделял огромное внимание укреплению своих вооруженных сил, пользуясь при этом всесторонней поддержкой США. Во второй половине ХХ века КНР и Тайвань несколько раз переходили грань вооруженного конфликта. Первый вооруженный конфликт имел место в 1954-1955 гг. Его причиной стал территориальный спор из-за островов, расположенных в заливе у порта Тайчжоу и находившихся на тот момент под юрисдикцией Китайской Республики. Авиация КНР подвергла острова бомбардировкам, затем на них был высажен десант. США, вступившиеся за Тайвань, в то время всерьез рассматривали возможность нанесения ядерного удара по материковому Китаю, остановила американцев лишь позиция Советского Союза, который однозначно дал понять, что вступится за КНР и начнет войну с Соединенными Штатами.
В конечном итоге тайваньские войска покинули спорные острова, поскольку эти территории действительно находились слишком далеко от Тайваня и очень близко к материковому Китаю и оборонять их было практически невозможно.
Однако спустя три года, в 1958 году, произошел второй вооруженный конфликт – «Война пушек» из-за островов Цзиньмэнь и Мацзу в Тайваньском проливе. Она также привела к вмешательству США в конфликт, поскольку президент Дуайт Эйзенхауэр направил на помощь Тайваню американскую авиацию. В ответ Никита Хрущев опять пригрозил, что СССР вступит в войну на стороне КНР, если США решатся напасть на Китай. Дальнейшее развитие конфликта удалось предотвратить, а в конце 1970-х гг. отношения между США и КНР улучшились и страны уже не стали портить их из-за Тайваня.
В 1979 году США установили дипломатические отношения с КНР и ради этой цели разорвали дипломатические отношения с Китайской Республикой. Однако от поддержки Тайваня Вашингтон не отказался, подчеркивая формальность разрыва официальных дипломатических отношений. Был принят специальный «Закон об отношениях с Тайванем». Причудливость этого закона состоит в том, что в нем провозглашается верность США политике «одного Китая», не упоминается название «Китайская Республика», но, в то же время, подчеркивается, что США обязуются предоставлять оборонительные средства и услуги в случае возникновения обстоятельств, угрожающих национальной безопасности Тайваня. Разумеется, без этих обязательств Китай бы уже давно предпринял бы меры по возвращению острова под свое управление.
Тем не менее, уже в 1990-е годы произошел третий кризис в Тайваньском проливе, связанный с принципиальной позицией КНР – Пекин упорно не желал признавать политическую независимость Тайваня, а 23 марта 1996 г. на острове должны были состояться первые в истории Китайской Республики прямые президентские выборы. Народно-освободительная армия Китая в 1995 г. провела серию пусков ракет и военно-морских маневров недалеко от границ Тайваня.
В ответ на эти действия КНР, в марте 1996 г. президент США Билл Клинтон распорядился направить к берегам Тайваня две американские авианосные группы. Юридическим основанием для американского вмешательства в китайско-тайваньский конфликт и стал принятый в 1979 года «!Закон об отношениях с Тайванем». После американского вмешательства кризис постепенно сошел на нет, но азиатские и американские фондовые рынки довольно бурно на него отреагировали.
Известно, что КНР не теряет надежд на возвращение контроля над Тайванем. Это, в частности, на XIX съезде Коммунистической партии Китая в 2017 году отметил и председатель КНР Си Цзиньпин. Председатель Си подчеркнул, что не позволит расколоть территориальную целостность Китая и отметил, что Поднебесная обладает всеми силами и средствами, чтобы пресечь любые заговоры, направленные на провозглашение независимости Тайваня. Тем самым, Си Цзиньпин дал понять, что в случае необходимости Китай не остановится и перед применением военной силы для усмирения острова и возвращения его под юрисдикцию Пекина.
Конечно, Народно-освободительная армия Китая по своей боевой мощи, а главное – численности, намного превосходит вооруженные силы Тайваня. Кстати, что представляют собой последние? Майор В. Бахрушин в статье «Вооружённые силы Тайваня и перспективы их развития» называет следующую численность вооруженных сил страны – 267 тыс. человек, в том числе 130 тыс. человек в сухопутных войсках, 52 тыс. человек в военно-морских силах, 45 тыс. человек в военно-воздушных силах, 12 тыс. человек в военной полиции, 16 тыс. человек – в командовании резерва вооруженных сил и т.д. Для сравнения – численность Народно-освободительной армии Китая составляет более 2 млн человек, что в десять раз больше, чем численность вооруженных сил Тайваня, а если говорить о мобилизационных ресурсах, то здесь сравнивать материковый Китай и Тайвань просто не имеет смысла.
Тем не менее, не стоит и преуменьшать боеспособность тайваньской армии и флота. Жизнь на грани войны заставляет тайваньское руководство вкладывать колоссальные средства в укрепление обороноспособности острова и развитие его вооруженных сил. В составе сухопутных войск, например, значатся три полевые армии, четыре командования оборонительных районов, командование армейской авиации и сил специальных операций и командование тыла.
Интересна структура тайваньской полевой армии. В ее состав входит две или три бригады – одна механизированная и одна или две танковых, два территориальных командования, командование полевой артиллерии, противотанковый дивизион, четыре группы – связи, инженерных войск, автомобильная и химической защиты, шесть отдельных батальонов – четыре военной полиции, бронекавалерийский, радиоэлектронной борьбы. Поскольку по личному составу армия Тайваня не столь многочисленна, она берет своим вооружением. В армии Тайваня фактически нет пехоты – есть механизированные части, танки, есть спецподразделения.
Огромное внимание Тайвань всегда уделял развитию военно-морских и военно-воздушных сил, поскольку в рамках обеспечения обороноспособности острова главная задача – не допустить высадки войск противника. Так, ВМС Китайской Республики включают не только надводные силы, но и подводный флот, морскую авиацию, морскую пехоту и войска береговой обороны. Командованию флота подчинены 3 бригады ракетных кораблей, 2 бригады ракетных катеров, 3 бригады охраны водного района, 1 бригада тральщиков, 1 бригада десантных кораблей, 1 бригада вспомогательных судов, 1 дивизион эсминцев и 1 дивизион подводных лодок. В состав командования морской пехоты входят 1 бригада морской пехоты, 1 бригада береговой обороны и 1 бригада охраны, 1 десантно-штурмовой и 1 амфибийно-десантный батальоны и отряд боевых пловцов. В состав командования береговых войск входят береговой ракетный дивизион «Хайфэн» и отдельные артиллерийские батареи.
В состав ВВС входят не только боевая авиация и части тыла, но и командование противовоздушной обороны 4 региональных центров 11 радиотехнических батальонов, а также 2 зенитных артиллерийских бригад, 7 зенитных ракетных дивизионов, 8 отдельных зенитных ракетных батарей, которые входят в состав сухопутных войск, но в оперативном отношении подчиняются командованию наземной противовоздушной обороны.
Несмотря на решительные заявления Компартии Китая, сами китайские генералы прекрасно понимают, что тайваньская армия – «крепкий орешек» и взять Тайвань едва ли не голыми руками у Пекина не получится. В документах китайской армии война против Тайваня изображается как самая масштабная десантная операция в истории современного человечества. Сначала ракетные части НОАК подвергнут остров массированным ракетным ударам, одновременно спецподразделения китайской армии начнут покушения на видных политических лидеров Тайваня и командиров тайваньской армии.
Главной задачей ракетных ударов станет ликвидация ВВС Тайваня на аэродромах и военно-воздушных базах. Затем на острове высадятся сухопутные части численностью в один миллион человек. Для их перевозки придется задействовать потенциал китайского торгового флота, поскольку ВМС КНР таким количеством кораблей не располагает. с помощью численного превосходства НОАК подавит сопротивление остатков деморализованной тайваньской армии, после чего начнется вероятная вторая фаза боевых действий – защита острова от нападения США и Японии, которые как союзники Тайваня попытаются выбить НОАК с его территории.
Однако так выглядит лишь идеальная картина покорения Тайваня китайской армией. На самом деле все может быть гораздо сложнее. Американский автор Таннер Грир считает, что Тайвань, а также Япония и США смогут узнать о подготовке китайского вторжения на остров гораздо раньше, чем НОАК начнет обстрел территории республики. За тридцать, а то и шестьдесят дней Тайвань сумеет подготовиться к масштабной обороне.
Во-первых, руководство страны раздаст оружие 2,5 млн резервистов – тайваньских мужчин, прошедших службу в армии. Соответственно, на каждого солдата китайских сухопутных войск, высадившегося на острове, будет как минимум по два тайваньских резервиста. Во-вторых, побережье Тайваня очень хорошо подготовлено к организации обороны – вырыты убежища, тоннели, разработаны детальные планы по быстрому минированию всех объектов инфраструктуры.
В Пекине считают, что, если за две недели НОАК не сможет захватить Тайвань, то война не будет иметь никакого смысла – подоспеет помощь США и Японии, будут введены экономические санкции и т.д. Но, по данным экспертов, «запаса» тайваньской армии хватит как раз на две недели сопротивления.
Наконец, не стоит забывать и о том, что китайской экспансии сегодня опасаются очень многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона и все они – потенциальные союзники Тайваня. Это и Япония, и Южная Корея, и даже социалистический Вьетнам, который давно находится в сложных отношениях с ближайшим соседом, но зато все больше сближается с Соединенными Штатами. Все эти страны могут оказать Тайваню необходимую поддержку – от финансовой до военной. Разумеется, это обстоятельство также учитывают в Пекине, поэтому и не спешат с какими-то радикальными действиями в отношении острова. В конце концов, сейчас Тайвань в том положении, в котором он находится, не представляет серьезной угрозы для КНР.
И Китай, и Тайвань прекрасно вписаны в существующую глобальную финансовую и экономическую систему. Несмотря на отсутствие взаимного признания, КНР и Тайвань в экономической сфере прекрасно сотрудничают друг с другом. Сотни тысяч китайских граждан работают в тайваньских компаниях. Если прежде Тайвань вкладывал большие средства в китайскую экономику, то теперь наблюдается обратная картина – КНР финансирует многочисленные проекты по развитию инфраструктуры на острове. Политические разногласия не являются для прагматичных китайцев серьезной преградой для развития бизнеса.
Государство, известное больше как Тайвань – по имени острова, на котором оно находится, официально именует себя не иначе как «Китайская Республика». Этим Тайвань подчеркивает преемственность своей современной государственности по отношению к докоммунистическому Китаю. Ведь Тайвань как независимое государство создавался лидером партии Гоминьдан Чан Кайши при прямой поддержке США и некоторых других государств Запада. До сих пор Пекин не признает Тайвань независимым государством, а те страны мира, которые считают Республику Китай суверенной страной и поддерживают с ней хорошие отношения, рискуют испортить их с Китайской Народной Республикой.
США на протяжении всей второй половины ХХ в. и начала XXI в. оказывает политическую, экономическую и военную помощь Тайваню. В конце сентября 2018 года стало известно, что Вашингтон готовит очередной «пакет помощи» Тайбэю. На этот раз США поставит оружие для нужд тайваньской армии на общую сумму в 330 млн долларов. Естественно, в Пекине крайне недовольны таким шагом американцев, однако другого от Штатов ожидать не приходится. В Белом доме заявляют, что считают Тайвань оплотом мира и стабильности в регионе, следовательно и в военной помощи этому государству нет ничего плохого.
Почти семьдесят лет Китай и Тайвань находятся на грани вооруженного конфликта, хотя силы сторон, разумеется, несопоставимы. Но Тайвань все это время уделял огромное внимание укреплению своих вооруженных сил, пользуясь при этом всесторонней поддержкой США. Во второй половине ХХ века КНР и Тайвань несколько раз переходили грань вооруженного конфликта. Первый вооруженный конфликт имел место в 1954-1955 гг. Его причиной стал территориальный спор из-за островов, расположенных в заливе у порта Тайчжоу и находившихся на тот момент под юрисдикцией Китайской Республики. Авиация КНР подвергла острова бомбардировкам, затем на них был высажен десант. США, вступившиеся за Тайвань, в то время всерьез рассматривали возможность нанесения ядерного удара по материковому Китаю, остановила американцев лишь позиция Советского Союза, который однозначно дал понять, что вступится за КНР и начнет войну с Соединенными Штатами.
В конечном итоге тайваньские войска покинули спорные острова, поскольку эти территории действительно находились слишком далеко от Тайваня и очень близко к материковому Китаю и оборонять их было практически невозможно.
Однако спустя три года, в 1958 году, произошел второй вооруженный конфликт – «Война пушек» из-за островов Цзиньмэнь и Мацзу в Тайваньском проливе. Она также привела к вмешательству США в конфликт, поскольку президент Дуайт Эйзенхауэр направил на помощь Тайваню американскую авиацию. В ответ Никита Хрущев опять пригрозил, что СССР вступит в войну на стороне КНР, если США решатся напасть на Китай. Дальнейшее развитие конфликта удалось предотвратить, а в конце 1970-х гг. отношения между США и КНР улучшились и страны уже не стали портить их из-за Тайваня.
В 1979 году США установили дипломатические отношения с КНР и ради этой цели разорвали дипломатические отношения с Китайской Республикой. Однако от поддержки Тайваня Вашингтон не отказался, подчеркивая формальность разрыва официальных дипломатических отношений. Был принят специальный «Закон об отношениях с Тайванем». Причудливость этого закона состоит в том, что в нем провозглашается верность США политике «одного Китая», не упоминается название «Китайская Республика», но, в то же время, подчеркивается, что США обязуются предоставлять оборонительные средства и услуги в случае возникновения обстоятельств, угрожающих национальной безопасности Тайваня. Разумеется, без этих обязательств Китай бы уже давно предпринял бы меры по возвращению острова под свое управление.
Тем не менее, уже в 1990-е годы произошел третий кризис в Тайваньском проливе, связанный с принципиальной позицией КНР – Пекин упорно не желал признавать политическую независимость Тайваня, а 23 марта 1996 г. на острове должны были состояться первые в истории Китайской Республики прямые президентские выборы. Народно-освободительная армия Китая в 1995 г. провела серию пусков ракет и военно-морских маневров недалеко от границ Тайваня.
В ответ на эти действия КНР, в марте 1996 г. президент США Билл Клинтон распорядился направить к берегам Тайваня две американские авианосные группы. Юридическим основанием для американского вмешательства в китайско-тайваньский конфликт и стал принятый в 1979 года «!Закон об отношениях с Тайванем». После американского вмешательства кризис постепенно сошел на нет, но азиатские и американские фондовые рынки довольно бурно на него отреагировали.
Известно, что КНР не теряет надежд на возвращение контроля над Тайванем. Это, в частности, на XIX съезде Коммунистической партии Китая в 2017 году отметил и председатель КНР Си Цзиньпин. Председатель Си подчеркнул, что не позволит расколоть территориальную целостность Китая и отметил, что Поднебесная обладает всеми силами и средствами, чтобы пресечь любые заговоры, направленные на провозглашение независимости Тайваня. Тем самым, Си Цзиньпин дал понять, что в случае необходимости Китай не остановится и перед применением военной силы для усмирения острова и возвращения его под юрисдикцию Пекина.
Конечно, Народно-освободительная армия Китая по своей боевой мощи, а главное – численности, намного превосходит вооруженные силы Тайваня. Кстати, что представляют собой последние? Майор В. Бахрушин в статье «Вооружённые силы Тайваня и перспективы их развития» называет следующую численность вооруженных сил страны – 267 тыс. человек, в том числе 130 тыс. человек в сухопутных войсках, 52 тыс. человек в военно-морских силах, 45 тыс. человек в военно-воздушных силах, 12 тыс. человек в военной полиции, 16 тыс. человек – в командовании резерва вооруженных сил и т.д. Для сравнения – численность Народно-освободительной армии Китая составляет более 2 млн человек, что в десять раз больше, чем численность вооруженных сил Тайваня, а если говорить о мобилизационных ресурсах, то здесь сравнивать материковый Китай и Тайвань просто не имеет смысла.
Тем не менее, не стоит и преуменьшать боеспособность тайваньской армии и флота. Жизнь на грани войны заставляет тайваньское руководство вкладывать колоссальные средства в укрепление обороноспособности острова и развитие его вооруженных сил. В составе сухопутных войск, например, значатся три полевые армии, четыре командования оборонительных районов, командование армейской авиации и сил специальных операций и командование тыла.
Интересна структура тайваньской полевой армии. В ее состав входит две или три бригады – одна механизированная и одна или две танковых, два территориальных командования, командование полевой артиллерии, противотанковый дивизион, четыре группы – связи, инженерных войск, автомобильная и химической защиты, шесть отдельных батальонов – четыре военной полиции, бронекавалерийский, радиоэлектронной борьбы. Поскольку по личному составу армия Тайваня не столь многочисленна, она берет своим вооружением. В армии Тайваня фактически нет пехоты – есть механизированные части, танки, есть спецподразделения.
Огромное внимание Тайвань всегда уделял развитию военно-морских и военно-воздушных сил, поскольку в рамках обеспечения обороноспособности острова главная задача – не допустить высадки войск противника. Так, ВМС Китайской Республики включают не только надводные силы, но и подводный флот, морскую авиацию, морскую пехоту и войска береговой обороны. Командованию флота подчинены 3 бригады ракетных кораблей, 2 бригады ракетных катеров, 3 бригады охраны водного района, 1 бригада тральщиков, 1 бригада десантных кораблей, 1 бригада вспомогательных судов, 1 дивизион эсминцев и 1 дивизион подводных лодок. В состав командования морской пехоты входят 1 бригада морской пехоты, 1 бригада береговой обороны и 1 бригада охраны, 1 десантно-штурмовой и 1 амфибийно-десантный батальоны и отряд боевых пловцов. В состав командования береговых войск входят береговой ракетный дивизион «Хайфэн» и отдельные артиллерийские батареи.
В состав ВВС входят не только боевая авиация и части тыла, но и командование противовоздушной обороны 4 региональных центров 11 радиотехнических батальонов, а также 2 зенитных артиллерийских бригад, 7 зенитных ракетных дивизионов, 8 отдельных зенитных ракетных батарей, которые входят в состав сухопутных войск, но в оперативном отношении подчиняются командованию наземной противовоздушной обороны.
Несмотря на решительные заявления Компартии Китая, сами китайские генералы прекрасно понимают, что тайваньская армия – «крепкий орешек» и взять Тайвань едва ли не голыми руками у Пекина не получится. В документах китайской армии война против Тайваня изображается как самая масштабная десантная операция в истории современного человечества. Сначала ракетные части НОАК подвергнут остров массированным ракетным ударам, одновременно спецподразделения китайской армии начнут покушения на видных политических лидеров Тайваня и командиров тайваньской армии.
Главной задачей ракетных ударов станет ликвидация ВВС Тайваня на аэродромах и военно-воздушных базах. Затем на острове высадятся сухопутные части численностью в один миллион человек. Для их перевозки придется задействовать потенциал китайского торгового флота, поскольку ВМС КНР таким количеством кораблей не располагает. с помощью численного превосходства НОАК подавит сопротивление остатков деморализованной тайваньской армии, после чего начнется вероятная вторая фаза боевых действий – защита острова от нападения США и Японии, которые как союзники Тайваня попытаются выбить НОАК с его территории.
Однако так выглядит лишь идеальная картина покорения Тайваня китайской армией. На самом деле все может быть гораздо сложнее. Американский автор Таннер Грир считает, что Тайвань, а также Япония и США смогут узнать о подготовке китайского вторжения на остров гораздо раньше, чем НОАК начнет обстрел территории республики. За тридцать, а то и шестьдесят дней Тайвань сумеет подготовиться к масштабной обороне.
Во-первых, руководство страны раздаст оружие 2,5 млн резервистов – тайваньских мужчин, прошедших службу в армии. Соответственно, на каждого солдата китайских сухопутных войск, высадившегося на острове, будет как минимум по два тайваньских резервиста. Во-вторых, побережье Тайваня очень хорошо подготовлено к организации обороны – вырыты убежища, тоннели, разработаны детальные планы по быстрому минированию всех объектов инфраструктуры.
В Пекине считают, что, если за две недели НОАК не сможет захватить Тайвань, то война не будет иметь никакого смысла – подоспеет помощь США и Японии, будут введены экономические санкции и т.д. Но, по данным экспертов, «запаса» тайваньской армии хватит как раз на две недели сопротивления.
Наконец, не стоит забывать и о том, что китайской экспансии сегодня опасаются очень многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона и все они – потенциальные союзники Тайваня. Это и Япония, и Южная Корея, и даже социалистический Вьетнам, который давно находится в сложных отношениях с ближайшим соседом, но зато все больше сближается с Соединенными Штатами. Все эти страны могут оказать Тайваню необходимую поддержку – от финансовой до военной. Разумеется, это обстоятельство также учитывают в Пекине, поэтому и не спешат с какими-то радикальными действиями в отношении острова. В конце концов, сейчас Тайвань в том положении, в котором он находится, не представляет серьезной угрозы для КНР.
И Китай, и Тайвань прекрасно вписаны в существующую глобальную финансовую и экономическую систему. Несмотря на отсутствие взаимного признания, КНР и Тайвань в экономической сфере прекрасно сотрудничают друг с другом. Сотни тысяч китайских граждан работают в тайваньских компаниях. Если прежде Тайвань вкладывал большие средства в китайскую экономику, то теперь наблюдается обратная картина – КНР финансирует многочисленные проекты по развитию инфраструктуры на острове. Политические разногласия не являются для прагматичных китайцев серьезной преградой для развития бизнеса.
- Автор:
- Илья Полонский
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter