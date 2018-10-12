Авианосцы США: благодать сошедшая или всё-таки бочка бездонная?

Есть с США такой человек, как Сэм ЛаГрон, которого считают экспертом в делах военно-морских. Познакомившись с тем, что он пишет, могу заверить читателя, что господин ЛаГрон если не ястреб по типу Маккейна, то акула точно.Статью уже перепечатало много американских профильных изданий (типа «Пурпурного сердца» или «Национального интереса»), но что там такого примечательного?Я бы начал с выделения одной фразы, которая объясняет если не все, то очень многое.Это своеобразно, не так ли? Что тогда говорить про наш флот, если флот США, оказывается, борется за восстановление своих возможностей? И как они вообще докатились до такой жизни? Неужели на повестке дня просто очередной распил под девизом «Надо больше денег для флота»?А вот нет.Господин ЛаГрон не истерит, но приводит цифры, после которых истерить надо налогоплательщикам и адмиралам.Итак, авианосцы в 2018 году.По мнению американского эксперта, показатель участия авианосцев в морских операциях за первые девять месяцев этого года составил 15%, что является историческим минимумом с 1992 года.Перевод: это сколько времени провели авианосцы США в боевых походах, без учета тренировок и учебных выходов. То есть чисто по делу.В 1992 году 15 авианосцев провели на боевом дежурстве 16% своего времени, 15% в 2018 году для 10 авианосцев – еще более низкий показатель, который может еще уменьшиться, поскольку «Эйзенхауэр» сыграл в ремонт, который недавно продлили на неопределенный срок.Впервые за несколько десятилетий в Персидском заливе больше нет ни одного американского авианосца, в марте этого года «Рузвельт» покинул залив.То же самое и в акватории Средиземного моря, и это несмотря на то, что там сегодня самые горячие события происходят. Однако, вышедший после довольно долгого планового ремонта «Трумэн» показался в апреле у побережья Сирии, однако затем отправился в Атлантику и снова оказался в июне в ремонте до самого конца августа.ЛаГрона весьма беспокоит и то, что мало того, что присутствие американских ВМФ на Ближнем Востоке сейчас весьма условно, так еще и Иран с Россией проводят учения. Слава богу, пока по отдельности.Но КСИР, у которого своя армия и флот, отрабатывал не просто боевые задачи общего плана, а именно учения, целью которых была полная блокада Ормузского пролива. «Стражи» мобилизовали для этого более 100 судов.Во время этих учений флот США в Заливе был представлен одним ракетным фрегатом и несколькими патрульными судами, на которые были возложены функции наблюдателей.Совершенно в то же время русские начали отработку своих задач в Восточном Средиземноморье. Русские вообще нелогичны и от них можно ждать всего. Но ближайшая ударная авианосная группа США находилась по другую сторону Атлантики, у побережья Канады.То есть, реши русские захватить морским десантом Швейцарию, противопоставить им было бы просто нечего.В чем причина, стол беспокоящая американского эксперта?Основная причина такого резкого обострения ситуации с доступностью авианосцев в частности и флота в 2018 году в целом связывают в основном с продлением периодов техобслуживания, ремонта и модернизации. Причем, продления становятся все больше и больше по срокам.Конечно, всему есть объяснения. Устаревают верфи, которые в состоянии принять авианосцы (все пять), корабли становятся все сложнее, а квалифицированные кадры стареют вместе с верфями и так далее.Самый классный пример — «Эйзенхауэр», который должен был простоять в доке 6 месяцев, но останется там на полтора года, до февраля следующего года. И то, если, к тому моменту не возникнет новых непредвиденных обстоятельств.У нас тоже сроки постоянно сдвигают, это так. Но: кто рискнет поставить рядом флот США и флот России? Удивительно, что проблемы одинаковые.Наверное, стоит посмотреть на то, какие выводы делают ВМФ и Пентагон в лице министра Мэттиса.Выводы, вероятно, были сделаны, поскольку министр Мэттис заговорил о некоем «динамичном развертывании сил». Это весьма серьезный подход, судя по всему.Речь идет о том, чтобы заменить прежнюю «предсказуемую» схему позиционирования авианосцев (их задача была в том, чтобы находиться во всех стратегических точках мира, обеспечивая тем самым стратегическое присутствие США) новой и «непредсказуемой»…Например, «Трумэн». Если враги (то есть мы, русские) считали, что после того, как авианосец покрасовался у берегов Сирии, он пойдет и предсказуемо займет позицию в Персидском заливе, то вот вам! Не угадали!«Трумэн» после Сирии отправился… домой! Чтобы снова встать на ремонт! А вот куда он двинется после ремонта — вот вам и вопрос! Ломайте голову, русские, пока американцы работы работать будут!Понятно, что такая непредсказуемая тактика возымеет свое действие. Ведь у нас не так много теперь кораблей, чтобы ловить «Трумэна» по всей акватории Мирового океана.Работа на измор.Правда, замечу, что вряд ли отсутствие американской ударной группы в Персидском заливе, которая реально контролировала этот непростой регион, укрепит мировое господство США в целом.Конечно, три месяца «Трумэна» в море – это динамично и непредсказуемо. А вот потом два месяца в ремонте? Это печально.Можно и посмеяться. О какой такой тактической неожиданности пытается говорить министр, если у всех остается время, чтобы приспособиться к «динамичному развертыванию сил»? Скорость авианосной ударной группировки априори не может быть более 30 узлов. А хоть и будь она больше, орбитальные спутниковые группировки у некоторых стран никто не отменял.О какой неожиданности может идти речь, если здоровенный сарай с эскортом в 10-15 кораблей с орбиты виден как цыганский табор во время свадьбы?В общем, больше похоже, что министру Мэттису приходится просто изворачиваться, скрывая прорехи в американском щите.Довольно позорная роль для генерала-морпеха, если честно.Да, отсутствие присутствия авианосцев в ключевых точках геополитики не есть причина для беспокойства в США. Это же не та уязвимость, за которой обязательно последует атака на основы демократии самой-самой страны в мире.Понятно, что Мэттису надо просто убедить всех, что ничего такого не происходит, и США сильны, как и прежде.Так никто и не собирается это проверять как бы. Кто-то верит в мощь США, кому-то это просто не надо.Доступные авианосцы есть, их возможности удваиваются «динамичным развертыванием сил, соответственно, удваивается и мощь Америки.Смешно? Ну, почти. Главное, что за смехом все просто отвлекаются от главного. Это утверждение настолько комично, что заставляет нас забыть о главном.Ведь все проблемы – это не число авианосцев, которых может быть больше или меньше. Основные проблемы – это их работоспособность и пригодность.Проблемы на уровне технического обслуживания, плановых ремонтов, профилактики, модернизаций и прочих вещей подобного характера имеют свойство накапливаться.По мере все большего усложнения авианосцев (а это действительно так, взять те же вакуумные туалеты) в результате технических работ внешняя логистика тоже растет. Отсюда и сдвигающиеся сроки, которые к тому же растут не менее динамично.В результате все находящиеся на службе авианосцы становятся все более уязвимыми, превращаются в настоящих «гадких утят» которые заперты у причалов и парализованы необходимостью постоянного техобслуживания.Вообще, это характерно для всех видов современных вооруженных сил (кроме автомата Калашникова и Т-72), которые становятся более «тяжеловесными» и в техническом, и в финансовом плане.Техника оказывается все более дорогостоящей и сложной в использовании. Это в первую очередь отражается на авианосцах: логистические операции ширятся и затягиваются, и все в конечном итоге может зайти в катастрофический тупик. Это Мэттис, видимо, и называет «динамичным развертыванием сил».А стоит не забывать, что один день эксплуатации АУГ стоит 6,5 млн долларов. Но это в море, когда группировка занимается делом. А когда стоит?А когда стоит, и господин ЛаГрон четко это определяет, то просто пожирает деньги в огромных количествах. Прямой убыток, так сказать.Вряд ли ЛаГрон в курсе, что такое «Тришкин кафтан». А между тем, это то, к чему могут прийти рано или поздно американские авианосцы, проводящие больше 80% своего времени в доках на ремонтах.Вся эта избыточная технологичность и дороговизна есть угроза, похлеще российской агрессии. Не русские ракеты приговорят американскую мечту о мировой демократии, нет. Это сделают стремительно стареющие и постоянно ломающиеся бесподобные американские авианосцы.Можно сказать, «рановато хороним». Можно. Но нас не особенно трогает то, о чем говорит ЛаГрон, которому не нравится отсутствие американских АУГ в Средиземноморье, Персидском заливе, у берегов Китая.С точки зрения американца, проблема авианосцев в том, что с ними нельзя поступить так же, как с F-35, то есть сделать вид, что они работают, как надо. А когда они находятся в Норфолке или Сан-Диего, их нет в Персидском заливе или у берегов Сирии, значит, там будут наращивать свое присутствие другие…На этом стоп.Понятно, что если авианосцы и «сожрут» бюджет США, то это будет еще очень нескоро. И вообще, стране, у которой есть печатный станок, такие вещи не сильно страшны.Но давайте представим себе, какова вероятность того, что в ВМФ США однажды придут к выводу, что авианосцы не более чем балласт, болтающийся в доках и ни на что больше не пригодный?Конечно, это маловероятно.Возможно, что все пойдет по сценарию ЛаГрона, и авианосцы просто превратятся в бездонные дыры, куда будут проваливаться деньги налогоплательщиков США.Но пусть об этом болит голова у умного и дальновидного Сэма ЛаГрона. Нам это действительно все равно.Однако, что, если ЛаГрон прав, и через какой-то промежуток времени флот США превратится в то, о чем говорит американский эксперт?