Российский контингент и САА перед лицом новой угрозы. Чему обучили HIMARS на полигоне Юма?

Несмотря на всеобъемлющую тишину, которая установилась на сирийском театре военных действий после первого же видеоотчёта оборонного ведомства России о прибытии на авиабазу Хмеймим тяжёлого транспортного самолёта Ан-124-100 «Руслан» с радиолокационным комплексом подсвета и наведения 30Н6Е, а также самоходными пусковыми установками 5П85СЕ в грузовом отсеке, в Пентагоне и Минобороны Израиля абсолютно не планируют отступать от плана по расшатыванию боевой устойчивости сирийской армии посредством ударов высокоточным оружием , а также созданию нескольких локальных участков высокоинтенсивного вооружённого противостояния проправительственных сил с подконтрольными США формированиями «Syrian Democratic Forces» в районах «Хушамского кармана» и города Эт-Табка, являющегося крупным плацдармом сил западной коалиции на западном берегу Евфрата. Ведь от успешности исхода данных столкновений может зависеть не только расширение военно-политического влияния коалиции на западном берегу Евфрата, но получение контроля над весьма прибыльными нефтяными полями Эш-Шула и Эль-Амалах.Естественно, три переброшенных в САР зенитно-ракетных дивизиона С-300ПМ1 будут развёрнуты преимущественно в западных районах мухафаз Хомс, Дамаск и Хама для прикрытия наиболее важных административных и командно-штабных объектов, а это значит, небо над Евфратом и окрестностями продолжит оставаться своеобразным «проходным двором» для тактической авиации ОВС НАТО, используемой в основном для поддержки формирований СДС. Как следствие, уже в ближайшие месяцы следует ожидать смещения фокуса напряжённости с западных провинций Сирии в сторону Евфрата. Такой вывод полностью подтверждается благодаря информации, опубликованной в новостном блоке тактической онлайн-карты syria.liveuamap.com со ссылкой на «Твиттер»-страничку SDF«@RojavaCudi. Источник сообщает о прибытии в Эль-Камышлы конвоя из более чем 300 грузовых автомобилей, доставивших бойцам SDF внушительную материально-техническую помощь в виде 30 бронеавтомобилей, а также различного вооружения (стрелкового и противотанкового) и радиоэлектронного оборудования связи и обмена тактической информацией. Учитывая тот факт, что для подавления хаджинского котла (некоторые формирования ИГ, запрещено в России, из данного плацдарма отказались переходить на сторону SDF) у накачанной американским вооружением Рожавы ресурсов вполне достаточно, то прибытие новых штатовских «гуманитарных конвоев» через иракскую территорию вызывает массу вопросов.На этом фоне 6 октября 2018 года из-за океана пришла новость , которая способна кардинально изменить всю концепцию ведения боевых действий в слабозащищённых северо-восточных, восточных и южных районах сирийского ТВД, включая окрестности 55-километровой «зоны безопасности» вокруг американо-британской военной базы в Ат-Танфе и все западные подступы к руслу Евфрата (от Абу-Кемаля до Манбиджа). Речь об успешном огневом испытании высокоточной мобильной реактивной системы залпового огня HIMARS в сетецентрической увязке с многоцелевым истребителем 5-го поколения F-35B на полигоне Юма (штат Аризона), о чём сообщает новостное и военно-аналитическое издание «Военный Паритет» со ссылкой на официальный сайт Корпуса морской пехоты США www.marinecorpstimes.com. По данным источника, операторам РСЗО HIMARS удалось уничтожить наземную цель условного противника по прямому целеуказанию от СКВП F-35B «Lightning II» STOVL, что было преподнесено заместителем командующего авиацией КМП США генералом Стивеном Раддером как «исторический метод».Преуменьшать подобный вывод Раддера совершенно не стоит, поскольку наведение 227-мм унитарного управляемого реактивного снаряда M31A1 обеспечивалось не по стандартной «хуторной» схеме (единократная передача координат цели от истребителя F-35B на терминал операторов боевой машины M142 HIMARS), а посредством полноценной синхронизации модуля радиокоррекции инерциальной навигационной системы ракеты M31A1 c терминалом обмена тактической информацией «Link-16» или VMF («Variable Message Format»), которые установлены на F-35B. Точно неизвестно, осуществлялось ли сопряжения ИНС реактивного снаряда с «Лайтнингом» через ретрансляцию посредством оборудования боевой машины M142 или напрямую в «связке» F-35B — M31A1, но уже сейчас можно говорить о радикальном расширении ударных возможностей HIMARS благодаря данной методики взаимодействия. Ведь терминалы сети обмена тактической информацией «Link-16» и VMF в настоящее время установлены на большинстве единиц техники, состоящей на вооружении ВВС, ВМС и КМП США (от «Супер Хорнетов» и F-35A/B/C до F-15E «Strike Eagle» и E-8C «JSTARS»). Какие тактические преимущества в перспективе получит такая методика применения HIMARS (а возможно и MLRS)?Во-первых, за счёт непрерывного поступления данных о местоположении цели, появляется возможность поражения движущихся и маневрирующих наземных объектов. Ранее такая возможность отсутствовала в связи с тем, что ракета наводилась исключительно с помощью GPS и загруженных перед пуском координат цели, в то время как за время полёта УРСа подвижная цель могла оказаться уже в нескольких сотнях метров или даже километре от заранее загруженных в систему наведения координат. Естественно, круговое вероятное отклонение (КВО) снаряда M31A1 GMLRS в данном случае может составить 10—15 и более метров (в отличие от более точных ракет с инфракрасными, полуактивными лазерными и активными радиолокационными ГСН), но даже этого может быть достаточно для выведения из строя легкобронированного объекта.Во-вторых, будет достигнут эффект максимальной оперативной внезапности, так как острая необходимость в заблаговременной отправке к театру военных действий огромных самолётов радиолокационной разведки E-8C, радиотехнической и радиоэлектронной разведки RC-135V/W, а также БПЛА RQ-4A/B «Global Hawk» отпадёт, следовательно, ВКС России в САР и войскам ПВО Сирии будет на порядок сложнее предсказать действия сил коалиции. Для удара же по технике сирийской армии, к примеру, САУ или танкам на марше вдоль русла Евфрата, будет достаточно лишь одной воздушной миссии разведки/целеуказания малозаметного истребителя F-35I «Adir» ВВС Израиля. Пилоту будет достаточно использовать бортовую РЛС AN/APG-81 в режиме GMTI (селекции движущихся наземных целей) и в реальном времени передавать координаты сирийской техники запущенным реактивным снарядам M31A1 c американских РСЗО HIMARS, которые уже более полутора лет развёрнуты на восточном берегу Евфрата. При этом F-35I могут выполнять целеуказание с дистанции 50—70 км от подконтрольного ВКС России и ВВС Сирии участка воздушного пространства, не опасаясь опасной встречи с нашими Су-30СМ. Также аналогичные задачи могут выполняться с помощью ОЛПК AN/AAQ-40 EOTS.Противодействовать сетецентрической «связке» HIMARS’ов с F-35A/B/C/I и тактическими истребителями переходного поколения вполне реально посредством таких комплексов радиоэлектронного противодействия, как Р-330Ж «Житель» и Р-330М1П «Диабазол», способных неплохо «глушить» радиоканалы обмена данными и целеуказания между реактивным снарядом и осуществляющим наведение истребителем, а также подавлять работу GPS-модуля на управляемом снаряде. Но для эффективного прикрытия почти всей протяжённости русла Евфрата в Сирии потребуется примерно 5 подобных комплексов, расположенных друг от друга на удалении 70—80 км. Каждому «Диабазолу» и «Жителю», безусловно, потребуется защита в виде нескольких ЗРПК «Панцирь-С1», поскольку РСЗО HIMARS может стрелять ещё и обыкновенными НУРСами типа M26A2, которые способны легко уничтожить комплексы РЭБ во время боевой работы, ведь последние остаются не имеют возможности работы в движении.Также при развёртывании любых средств радиоэлектронной борьбы близ Евфрата необходимо учитывать факт присутствия на противоположном берегу подразделений КМП США, имеющих в распоряжении 155-мм гаубицы M777 с дальностью стрельбы активно-реактивными снарядами HE ERFB (VLAP) более 35 км, а поэтому системы РЭБ могут быть смело развёрнуты лишь на удалении 40—45 км от Евфрата. И это лишь наиболее бросающиеся в глаза оперативно-тактические проблемы, которые коснутся САА и нашего военного контингента в Сирии в случае внедрения подобной концепции использования HIMARS в строевых частях Корпуса морской пехоты США.