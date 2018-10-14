Идлибская рокировка продолжается?

«Это очень хорошая сделка между Россией и Турцией в данном случае, потому что это предотвратило очередное кровопролитие».

Президент России В.В. Путин

Боевики "вооружённой сирийской оппозиции" в идлибской зоне деэскалации. Даже профессионалу весьма сложно определить степень умеренности таких "борцов против дамасского кровавого режима"

Знаменитые зелёные автобусы, свозившие боевиков в Идлиб

Классическая "тачанка" боевиков обстреливает конвой правительственных сил на северо-западае Сирии