Идлибская рокировка продолжается?
«Это очень хорошая сделка между Россией и Турцией в данном случае, потому что это предотвратило очередное кровопролитие».
Президент России В.В. Путин
Президент России В.В. Путин
Согласно информации арабоязычного портала "Al-Mayadeen", в идлибской зоне деэскалации продолжается создание демилитаризованного района. Этот процесс, начавшийся 30 сентября 2018 года по итогам трёхсторонних переговоров Ирана, России и Турции по сирийскому урегулированию, официально должен завершиться к 15 октября.
На основании российско-турецко-ирано-сирийской договорённости, демилитаризованный район в зоне Идлиб должен быть создан уже к 15 октября. До 10 октября находящиеся там группировки должны были сдать тяжёлое вооружение. В случае успешного создания данной демилитаризованной зоны контроль над ней будут осуществлять совместно турецкие войска и российские подразделения военной полиции, без участия сирийских правительственных частей и шиитских формирований из иностранных добровольцев.
Однако пока процесс разоружения и отвода сил боевиков из числа «вооружённых оппозиционеров режима» проходит с большим скрипом; на данный момент только вышеупомянутая группировка «Фейлак аш-Шам» стала активно сотрудничать с турецкими и российскими представителями. Напомним, что всего в районе Идлиба сконцентрировано до 3,5 млн. человек, из которых минимум 10.000 (по официальной оценке ООН) являются «профессиональными боевиками» (а постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя оценивает число боевиков только в этой зоне минимум в 50.000).
Боевики "вооружённой сирийской оппозиции" в идлибской зоне деэскалации. Даже профессионалу весьма сложно определить степень умеренности таких "борцов против дамасского кровавого режима"
По имеющимся данным, силы исламистов в районе Идлиба (преимущественно состоящие из боевиков суннитской группировки «Фейлак аш-Шам») всё же уходят со своих позиций, но в основном вместе с тяжёлым вооружением.
Необходимо сказать, что «Фейлак аш-Шам», чьё название можно перевести как «Сирийский легион», является третьей по силе группировкой в северо-западной Сирии, уступая только относительно широко известным «Джебхат ан-Нусре» и «Ахрар аш-Шам» (запрещённых в РФ). Однако, в отличие от двух последних групп, «фейлаковцы», во главе которых стоит некий Фахдалла аль-Хаджи (имя явно вымышленный псевдоним), представляют собой часть пёстрого союза так называемой «умеренной вооружённой сирийской оппозиции», поддерживаемой Турцией и иными (хорошо известными) странами.
В связи с этим отметим, что на состоявшейся (по данным арабских СМИ) две недели назад встрече делегации турецкого командования «сирийского фронта» и лидеров боевиков различных группировок представители Анкары озвучили требование полного отвода сил «оппозиционеров» от позиций правительственных сирийских войск, если они не готовы к полному уничтожению. Пока достоверно неизвестно, какие в точности группы умеренной или не совсем умеренной «вооружённой оппозиции» выразили своё согласие с турецким ультиматумом, но руководители именно «Фейлак аш-Шам» были в числе первых, кто выразил полную поддержку требованиям Анкары.
Сирийские источники утверждают, что в случае недостижения полной договорённости с боевиками всех группировок правительственные войска и силы, их поддерживающие, вновь возобновят наступательные действия на «идлибский мешок». В подтверждении этого отдельные лидеры «вооружённой оппозиции» сообщают о продолжении переговоров и о всё большем числе соглашающихся с турецко-дамасским ультиматумом.
Напомним, что провинция Идлиб с одноимённой столицей является последним и самым большим и самым густонаселённым анклавом, ещё остающимся в руках незаконных вооружённых формирований на территории Сирийской Арабской Республики. В 2017 году, по итогам майских переговоров в Астане, именно там была создана одна из четырёх крупных зон деэскалации, куда стекались боевики, часто со своими родственниками, из таких центров, как Халеб, Хомс, Дераа, сектор Восточная Гута и т.д.
Знаменитые зелёные автобусы, свозившие боевиков в Идлиб
Остальные три крупные зоны деэскалации (сектор Восточной Гуты, северная часть провинции Хомс, зона Латакия — Хама — Халеб), а также района юга провинций Дераа и Эль-Кунейтра, уже вернулись под контроль официального Дамаска. Фактически после тяжёлых боёв, завершивших разгром боевиков различных групп на юго-западе Сирии, «решение идлибской проблемы» встало на повестку дня, и ещё несколько недель назад большинство людей склонялось к тому, что реализация военного сценария там неизбежна.
Однако неожиданно начались трёхсторонние переговоры России, Турции и Ирана, которые привели в итоге к соглашению о невоенной демилитаризации идлибского района, заключённому 17 сентября 2018 года.
Но теперь уже можно однозначно сказать, что срок сдачи тяжёлого вооружения, намеченный к 10 октября, сорван по инициативе незаконных вооружённых формирований идлибской зоны. Только некоторая часть их них сдала боевую технику, самоходные миномёты, системы залпового огня и т.п. Стоит лишь отметить, что в последние пару дней этот процесс пошёл только немного активнее.
На этом фоне явно преждевременной и излишне самоуверенной представляется позиция Башара Асада, которую он недавно высказал. Президент Сирии считает, что все заключённые (в том числе и при огромных усилиях со стороны России) соглашения являются некой ненужной временной мерой, только предоставляющей отсрочку в силовом решении вопроса, который (как он считает) будет успешно и быстро решён таким образом при надлежащей поддержке со стороны иранских сил на земле и со стороны российских сил в воздухе.
Классическая "тачанка" боевиков обстреливает конвой правительственных сил на северо-западае Сирии
Президент Турции уже высказал свою реакцию на ставшие достоянием СМИ подобные мысли Б. Асада, заявив, что «силовое решение вопроса лишь втягивает Сирию глубже в пучину кровавого хаоса».
В настоящее время Анкара усиленно подготавливает почву для запланированных на вторую половину октября 2018 года четырёхсторонних переговоров в Стамбуле в формате Россия — Турция — Франция — Германия. Судя по всему, Париж с Берлином хотят выступить в данном случае в роли новых модераторов сирийского урегулирования, попробовав соединить, с одной стороны, интересы России, Ирана и Турции, а с другой стороны — интересы западной коалиции и курдов. Кроме того, новые (точнее, старые, но уже давно забытые в том регионе) лица в сирийском урегулировании постараются активизировать прямой переговорный процесс между «вооружённой оппозицией» и официальным Дамаском.
Одновременно с этим Анкара вновь пытается «активно сидеть на двух стульях сразу», с одной стороны, являясь партнёром по НАТО и всё ещё союзником Запада, а с другой — военно-политическим партнёром России и Ирана по сирийской проблеме.
Таким образом, можно констатировать, что в целом (в первую очередь благодаря позиции Турции, России и Ирана) ситуация в Сирии всё больше переходит от кровавой военной фазы в стадию политического диалога. Будем надеется, это приведёт в итоге к миру на этой многострадальной земле.
- Автор:
- Михаил Сириец
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