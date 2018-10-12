2018 год. Осенняя ядерная война понарошку

11 октября в Вооруженных силах России прошла традиционная стратегическая командно-штабная тренировка стратегических ядерных сил (СКШТ СЯС). Такие тренировки проходят каждый год осенью, а весной проходят СКШТ по боевому управлению ВС РФ в целом, в ходе которых также есть пуски стратегических ракет, но и не только они — работает оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия, ПВО и пр. В общем, состоялась очередная "осенняя ядерная война".В этом году информация о СКШТ СЯС была чрезвычайно скупой — короткое сообщение на сайте МО РФ и в информагентствах, и несколько роликов на сайте МО, вот, в общем, и все от "первоисточника". Что говорит не только об общей тенденции прикручивания гаек для информационных потоков о ряде аспектов деятельности ВС РФ, но и о том, что в этот раз было что-то новое и нестандартное, о чем нам забыли поведать, забросав все информационной шелухой.Говоря об общей тенденции, уточню, что речь идет не только о России. Так, в США недавно, выяснив, что журналисты влегкую раскопали в Интернете данные (например, о том, что 2/3 истребителей "Хорнет" и "Суперхорнет" ВМС и КМП непригодны для полетов были в прошлом году, а вертолеты "Супер-Стэльен" — на 3/4), противоречащие благостным твитам Трампа о неуклонном росте всего и вся в ВС США, начали борьбу с открытостью негативной информации, частично "прикрутив кран".Что до СКШТ, то нет никакой разумной информации о том, сколько было пусков и каких ракет. Причем можно быть на 200% уверенными, что США такая информация передавалась — несмотря на дурные отношения, ни в Пентагоне, ни в МО РФ никто с ума не сошел, и предупреждает оппонента об учебных пусках заранее. Возможно, что-то, например, по пускам КР, ОТР и прочего, не сообщалось, но про МБР и БРПЛ — обязательно. Сейчас известно, что состоялись пуски БРПЛ Р-29РМУ2.1 "Синева-2" (с боевым оснащением "Лайнер") с одного из РПКСН пр.667БДРМ Краснознаменного Северного флота по целям на Камчатке, на полигоне Кура, а в обратную сторону, с Краснознаменного Тихоокеанского флота по полигону Чижа из Охотского моря отработал БРПЛ Р-29РКУ-02 "Станция-02" еще один крейсер, это был РПКСН "Рязань" пр.667БДР , но также не исключен и пуск с одного из носителей Р-30 "Булава" — "Александр Невский" либо "Владимир Мономах" (но, скорее всего, реальных пусков "Булавы" в этот раз не было). Неизвестно даже число ракет. По некоторым признакам можно решить, что оба пуска были залповыми (по 2 ракеты, скорее всего), но и это неточно! Не упоминается, были ли пуски МБР, то есть получается, их в этот раз не было (обычно одну-две МБР запускают), но и тут не все так однозначно!Дело в том, что NOTAM’ы (предупреждения об учениях, стрельбах, ракетных пусках, закрывающих опасные районы для кораблей и самолетов) были, как обычно, изданы нами заранее. И по расположению закрытых районов (для стартов, для прихода боевых блоков, для падения ступеней) можно понять, что запускать хотят. Все они закрывают свои районы с 11 по 16 октября. По ним видно планируемые запуски "Синевы" с Севера на Камчатку и обратные, "Станции", и, вероятно, "Булавы", на Север, но также можно увидеть и районы, по конфигурации примерно соответствующие пуску МБР "Тополь", "Тополь-М" или "Ярс", а также районы, закрытые из-за пусков КР, ПКР и УР воздушного и морского базирования. Но, с другой стороны, 16-е число еще не наступило, может, какие-то пуски просто запланированы физически на другие дни (или пуск был, да не сообщили пока). Так-то понятно, что в ходе тренировок были запущены сотни ракет, в соответствии с избранным сценарием предвоенного периода, периода начальной эскалации (если такой вообще был) и самой войны, и избранным ядерным планом. Стоит заметить, что СКШТ традиционно является и тренировкой верховного главнокомандующего и вообще органов госуправления. ВГК обязан за кратчайший срок выбрать нужный сценарий действий и отдать нужный приказ. И Путин (и Медведев, когда берег место для шефа) справлялись с поставленными задачами очень хорошо. Какой сценарий в этот раз был, неизвестно, тут бы с ракетами определиться. Пуски КР воздушного базирования тоже состоялись — новейшие Х-101 (подразумевались ядерные Х-102, раз война ядерная) были запущены с бомбардировщиков Ту-95МСМ и Ту-160М, а с модернизированного Ту-22М3 также, похоже, запускали что-то, вероятно, речь о новой Х-32 (или старой Х-22М любой из версий). По поводу пусков морских КР сообщений не было, но это также не означает, похоже, ничего — могли и быть, судя по закрываемым районам.В этот раз не было пусков противоракет комплекса А-135, ни старых, ни модернизированных, но, с другой стороны, электронные пуски все равно были, а реальные в этом году уже были, равно как и испытания противоракет дальнего перехвата для А-235 "Нудоль". Отдельно стоит сказать, что в ходе "осенней ядерной войны" стартующие и летящие ракеты проверяют СПРН страны, а также ПРО. В этот раз сообщено, что РЛС СПРН отработали отлично по всем целям, равно как и космический ее эшелон. В его роли упомянуты аппараты (известные как "Тундра") Единой космической системы (ЕКС), предназначенной для обнаружения МБР, БРПЛ, а также (и это отличие ее от заменяемой ею системы "Око-1") и ОТР и КР, и для обеспечения управления. Таких аппаратов пока на орбите значительно меньше нужного для полного завершения формирования системы количества, но система уже работает и отработала успешно.Кстати, пуски КР и сверхзвуковых ПКР традиционно уже являются и задачей для средств ПВО, таких, как ЗРС большой дальности и истребители-перехватчики МиГ-31БМ. Известно, что С-400, например, усиленно натаскивают в последнее время на ПКР "Гранит", которую вскоре ждет постепенная замена на "Ониксы" с "Цирконами" на тех подводных и надводных крейсерах, где она установлена, и поэтому пуски ее стали чаще, чем раньше, как по морским, так и по сухопутным целям. А МиГ-31БМ натаскивают на КР и ПКР, но даже и на взлетающую БР — такие испытания проводились.Отдельно надо сказать про борьбу с диверсионными группами, особенно у противодиверсионных подразделений, стерегущих подвижные грунтовые ракетные комплексы, десятки которых были дополнительно отправлены "в леса" в эти дни. Каждый год подразделения специального назначения из состава отдельных бригад специального назначения ГУ (ГРУ) ГШ ведут "незримый бой" против подвижной, да и станционарной компоненты наземных СЯС, а также против баз подводных ядерных сил. С переменным успехом стороны постоянно совершенствуют приемы, используемые на этих "скачках", но обычно они все же проигрывают защитникам ядерного потенциала. Участвуют в этом и спецназовцы из ВДВ и ССО. В этом году подчеркнуто участие новой машины разминирования для РВСН "Листва", которую часть специалистов считают ненужным демаскирующим признаком (учитывая, что она излучает, ее применение допустимо лишь тогда и там, где риск от подрыва превышает риск "засветки" колонны с ПГРК РВСН).Если сравнивать с прошлогодней "осенней ядерной войной", состоявшейся 26 октября прошлого года (за год до этого было 12 октября, то есть это всегда октябрь, но числа разные), то тогда один запуск был МБР "Тополь" с Плесецка, и были запущены три БРПЛ — две Р-29РКУ-02 со все той же "Рязани" с Охотского моря и одна Р-29РМУ-2.1 с Баренцева, и, конечно, пуски КР. Если брать 2016 г., то тогда был 1 "Тополь", и по одной жидкостной БРПЛ с КСФ и КТОФ, и тогда официального сообщения о проведении СКШТ даже не было, объявили только о пусках. В общем, какой-то строгой системы нет, но более-менее понятно, что запускают каждый раз практически обязательно. Почему обычно избегают пусков в ходе СКШТ новейших ракет, тоже объяснимо. Их и так достаточно запускается в год в ходе контрольных, учебно-боевых пусков или каких-то других, а тратить накапливаемый наоборот в ходе производства боекомплект неразумно. Впрочем, "Синева" также производится и накапливается в арсеналах, но ее уже произвели более, чем достаточно, а вот "Булав" или "Ярс-С" — пока куда меньше.Разумеется, осенние и весенние "ядерные войны" являются не только отличной реальной тренировкой для СЯС в дополнение к прочим, постоянно идущим в ядерных силах учениям, но и очередным предупреждением "дорогим вероятным партнерам номер один" о том, что ядерный меч-кладенец не только больше, толще, тяжелее и острее, но и быстро извлекается из ножен и быстро и точно лупить по голове тоже может. И никакие доспехи из неработающей ПРО не помогут, как и из работающей. Американцы, впрочем, тоже проводят сходные тренировки, но пореже и менее масштабно в плане реальных пусков, как правило. Да и прочие ядерные державы последующей пятерки — КНР, Британия, Франция, Индия с Пакистаном. Правда, не о всех из них есть достаточно доступной информации, ну так на то РФ и США — ядерные сверхдержавы, способные уничтожить все остальные страны на планете, к ним и интерес особенный.Только СМИ в этот раз очень как-то скупо освещали проведенное мероприятие, пусть и рутинное, но весьма масштабное. Все информационное поле было занято более важными вещами. Двумя не особенно талантливыми футболистами и тем, кто кому из них что сказал и улыбался ли на допросе, или нет. И неприятной аварией с РКН "Союз-ФГ", первой аж за 64 запуска, где прекрасно показала себя система аварийного спасения, даже перегрузки были весьма умеренными, но "оплакивателей" российской космонавтики это никак не остановило. Авария — вещь неприятная, но штатному срабатыванию системы спасения, до того именно на этом этапе полета не проверявшейся нештатной ситуацией, нужно только радоваться.