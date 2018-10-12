МИД Венгрии: Киевские власти напоминают самую мрачную диктатуру
Накануне президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что его армия готова к отражению «агрессии со стороны севера, востока, а также со стороны Крыма и Приднестровья». А в этот момент со стороны запада Киеву объявили, что именно он и является стороной, проявляющей наибольшую агрессию в отношении европейских ценностей. Тем, кто позволяет себе говорить это открыто, является министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
На официальном сайте венгерского кабинета министров опубликовано заявление, в котором говорится об ущемлении украинскими властями прав национальных меньшинств.
Вот несколько цитат главы МИД Венгрии:
По словам главы венгерской дипломатии, украинские власти проводят в Закарпатье сознательную политику на изменение национального состава региона. При этом Петер Сийярто отмечает, кто к этому имеют прямую причастность украинские радикальные националисты, которые представлены и в украинском парламенте.
Петер Сийярто отмечает, что ситуация уже обсуждена с заместителем генсека НАТО и с представителем Госдепартамента США.
Напомним, что ранее глава МИД Венгрии заявил, что если Киев не откажется от дискриминационной политики в отношении венгров Закарпатья, то Будапешт перекроет путь Украине как в НАТО, так и в Европейский союз.
На официальном сайте венгерского кабинета министров опубликовано заявление, в котором говорится об ущемлении украинскими властями прав национальных меньшинств.
Вот несколько цитат главы МИД Венгрии:
Политика Киева в отношении венгерского нацменьшинства достигла ужасного дна. Эти действия (украинских властей) напоминают действия самых мрачных диктатур.
По словам главы венгерской дипломатии, украинские власти проводят в Закарпатье сознательную политику на изменение национального состава региона. При этом Петер Сийярто отмечает, кто к этому имеют прямую причастность украинские радикальные националисты, которые представлены и в украинском парламенте.
Петер Сийярто отмечает, что ситуация уже обсуждена с заместителем генсека НАТО и с представителем Госдепартамента США.
Напомним, что ранее глава МИД Венгрии заявил, что если Киев не откажется от дискриминационной политики в отношении венгров Закарпатья, то Будапешт перекроет путь Украине как в НАТО, так и в Европейский союз.
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