СМИ Израиля: В Сирию для обслуживания С-300 направлены иранские расчёты

США и Израиль встревожены тем, что узнали о решении Москвы задействовать иранские расчёты ПВО для эксплуатации С-300, поставленных в Сирию.

Публикация сенсационного характера появилась на израильском информационном портале Debka . В ней утверждается, что разведке удалось установить факт прибытия в Сирийскую Арабскую Республику иранских военнослужащих из подразделений противовоздушной обороны. Утверждается также, что иранские военнослужащие являются операторами поставленных ранее Тегерану зенитных ракетных комплексов С-300.Из материала:В том же материале заявлено, что иранские военные ранее были подготовлены для эксплуатации ЗРК С-300ПМУ-2. Из этого израильский портал делает вывод, что именно эту модификацию Москва поставила Дамаску несколько недель назад.Никакого официального подтверждения этой информации нет. Нет даже намёка на отправку в Сирию иранских операторов С-300 и в средствах массовой информации самого Ирана. Это даёт повод предположить, что Израиль проводит информационную (или дезинформационную) кампанию, которая могла бы послужить прологом к оправданию будущего (гипотетического) нанесения ударов по местам расположения зенитных ракетных комплексов С-300, поставленных Россией в Сирию после известной трагедии в с самолётом радиоэлектронной разведки Ил-20.Ситуация в СМИ Израиля представлена следующим образом: Иран угрожает израильской безопасности, Иран направляет в Сирию своих военных, эти военнослужащие будут обслуживать С-300, поставленные Россией. Израильский вывод: значит, Израиль вправе наносить удары по С-300.