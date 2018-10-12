Госдеп США - Москве: Требуем отменить фиктивные выборы в "ОРДЛО"
Госдепартамент США поздравил Киев с продлением так называемого особого статуса Донбасса. Напомним, что власти Украины несколько лет назад приняли закон, который определяет неконтролируемые Киевом территории как «отдельные районы Донецкой и Луганской областей» (украинская трактовка - "ОРДЛО"). При этом «особый статус» фактически выглядит следующим образом: единственное право у жителей этих «отдельных районов» - право подвергаться обстрелам со стороны украинской армии.
В Госдепе также заявили, что особый статус, принятый в отношении Донбасса Киевом, «не даёт право на проведение там выборов без согласования с властями Украины».
Госдеп США (цитирует украинская служба известного своей ангажированностью «Голоса Америки»):
Позиция, как всегда, «интересная». Госдеп не направляет аналогичных писем возмущения и озабоченности в адрес своих киевских вассалов, хотя на территории Донбасса и с украинской стороны хватает иностранных бойцов, которые воюют вместе с Киевом, не выполняя многократные обещания о прекращении боевых действий.
Из заявления представителя главного внешнеполитического ведомства США:
А вот Кремль не призывает Вашингтон к отмене незаконных и фиктивных выборов на территории Украины, подконтрольной Америке (ТУПА), хотя власть на этой территории установилась антиконституционным путём.
В Госдепе также заявили, что особый статус, принятый в отношении Донбасса Киевом, «не даёт право на проведение там выборов без согласования с властями Украины».
Госдеп США (цитирует украинская служба известного своей ангажированностью «Голоса Америки»):
Мы призываем РФ присоединиться к Украине в стремлении к миру. Россия и силы, которые она вооружает, тренирует, которые она направляет и вместе с которыми воюет, до сих пор не выполнили многократные обещания прекратить враждебные действия, вывести иностранных бойцов, обменяться задержанными, или распустить незаконные вооруженные формирования.
Позиция, как всегда, «интересная». Госдеп не направляет аналогичных писем возмущения и озабоченности в адрес своих киевских вассалов, хотя на территории Донбасса и с украинской стороны хватает иностранных бойцов, которые воюют вместе с Киевом, не выполняя многократные обещания о прекращении боевых действий.
Из заявления представителя главного внешнеполитического ведомства США:
Кремль должен отменить незаконные, фиктивные выборы, которые организует на подконтрольной России территории восточной части Украины.
А вот Кремль не призывает Вашингтон к отмене незаконных и фиктивных выборов на территории Украины, подконтрольной Америке (ТУПА), хотя власть на этой территории установилась антиконституционным путём.
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