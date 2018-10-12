Госдеп США - Москве: Требуем отменить фиктивные выборы в "ОРДЛО"

Мы призываем РФ присоединиться к Украине в стремлении к миру. Россия и силы, которые она вооружает, тренирует, которые она направляет и вместе с которыми воюет, до сих пор не выполнили многократные обещания прекратить враждебные действия, вывести иностранных бойцов, обменяться задержанными, или распустить незаконные вооруженные формирования.

Кремль должен отменить незаконные, фиктивные выборы, которые организует на подконтрольной России территории восточной части Украины.