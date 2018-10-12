Региональный министр: Сегодня можно прожить и на 3,5 тысячи рублей

Да сейчас курицы килограмм знаете, сколько стоит? А из неё можно приготовить огромное количество блюд, если ты хороший кулинар.

Чтобы прожить месяц, человеку хватит и 3,5 тысяч рублей. Об этом заявила Наталья Соколова, возглавляющая министерство труда и занятости Саратовской области, депутату от КПРФ Николаю Бондаренко после того, как завершилось заседание областной Думы по обсуждению предстоящего повышения прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в следующем году. Именно такой суммы, по мнению саратовского министра, вполне достаточно для удовлетворения «минимальных физиологических потребностей». Об этом свидетельствует опубликованная местным изданием «Общественное мнение» видеозапись разговора.Министр:Не было предела удивлению депутатов, когда Соколова в ходе заседания вышла с предложением увеличить прожиточный минимум для неработающих пенсионеров в 2019 году всего на 288 рублей, игнорируя тот факт, что в стране отмечается рост цен на продукты.После того как саратовский министр высказалась о возможности прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, Николай Бондаренко решил вызвать её на «потребительскую дуэль». На предложение Бондаренко прожить на такую мизерную сумму денег Соколова ответила, что сделает это с лёгкостью, питаясь только «макарошками» и фруктами. Депутат от КПРФ решил тоже проверить предложенный министром рацион питания на себе.Позже Николай Бондаренко заявил, что прожить на 3,5 тысячи рублей просто невозможно. Присутствие же в рационе только хлеба и макарон может привести и к подрыву здоровья, и к резкому увеличению веса.Судя по всему, региональный министр и депутат не в курсе того, что понятие "прожить месяц" включает в себя не только "макарошки", но и, например, расходы на оплату ЖКХ, транспорт и на приобретение элементарных средств гигиены.Для справки:Сама министр Соколова, как отмечают региональные журналисты, увидев, что её полемику с депутатом снимают со стороны, заявила, что все её заявления носили неформальный характер.Ранее Министерство труда РФ сообщало о том, что собирается увеличить во втором квартале этого года сумму прожиточного минимума до 10444 рублей.