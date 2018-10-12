Трамп: Санкции против Эр-Рияда? Вы с ума сошли...

Я не собираюсь отменять сделку на основании заявлений, в которых нет никаких доказательств. Это только подтолкнёт Эр-Рияд к нашим конкурентам в военно-технической сфере. Мы собираемся потерять 110 млрд долларов от сделки?

Жёсткая полемика разгорается в Соединённых Штатах Америки применительно к Эр-Рияду в связи с исчезновением саудовского журналиста после его визита в стамбульское консульство Саудовской Аравии.59-летний журналист из Саудовской Аравии Джамаль Хашкаджи (Хашогги) в Стамбуле (Турция) вошёл в здание консульства своей страны 2 октября, чтобы получить свидетельство о расторжении брака. Хашкаджи (Хашогги) готовился к вступлению в брак со своей невестой, которая является гражданкой Турции. После посещения Хашкаджи саудовского консульства его уже никто не видел. Добавляет тумана в эту историю тот факт, что Хашкаджи представляет журналистские круги, которые позволяют себе высказывать критику в адрес наследного принца Саудовской Аравии, что для самой Саудовской Аравии является откровенным исключением из сложившихся норм всеобщего «одобрямса» действий власти в любых проявлениях.Ранее сообщалось, что на входе в консульство у Хашкаджи отобрали мобильный телефон. В тот момент на улице его ожидала невеста, но, простояв под дверью около 11 часов, так и не дождалась своего жениха.Турецкие СМИ сообщили, что в день появление Хашкаджи в консульстве туда прибыли около 15 саудовских представителей, которых называют сотрудниками спецслужб. Также было объявлено, что журналиста могли убить в связи с его профессиональной деятельностью, и к этому причастны высшие власти Саудовской Аравии.Вернёмся к США.В конгрессе образовалась группа парламентариев, которые высказались за необходимость введения санкций в отношении Эр-Рияда в связи с исчезновением оппозиционного саудовского журналиста. В частности, речь зашла о необходимости приостановить (или отменить) действие соглашения о продаже Эр-Рияду американских вооружений.На это заявление конгрессменов отреагировал президент США Дональд Трамп, который сделку и продвигал, совершив в Эр-Рияд свой первый зарубежный визит. По словам Трампа, «нужны доказательства того, что власти Саудовской Аравии причастны к исчезновению журналиста».Трамп:Таким образом, президент США дал понять, что там, где речь идёт о сотнях миллиардов долларов, уже не остаётся места для защиты демократии... Демократия легко может подвинуться. Во всех остальных случаях защита "американской демократии" включается и без доказательств о её нарушении.