Умер командующий Восточным округом Росгвардии генерал-полковник Груднов
В четверг, 11 октября, скоропостижно скончался Герой России, командующий Восточным округом Росгвардии генерал-полковник Игорь Груднов.
Игорь Сергеевич Груднов родился в городе Чистополе (Татарстан) 2 декабря 1958 года.
В 1980 году окончил Орджоникидзевское военное училище МВД СССР, в 1989 году – академию им. Фрунзе, в 2004-м – академию Генштаба ВС РФ.
Службу начал на командных должностях Управления ВВ МВД СССР по Украине и Молдавии. Затем – Дальний Восток и Северный Кавказ. С 1999 года – командующий группировкой «Север» на территории Чечни. За операцию по освобождению Грозного полковнику Груднову присвоено звание Герой России.
Назначен командующим войсками Восточного округа Росгвардии в октябре 2016 года. За время руководства сформировал коллектив профессионалов, сумел навести в регионе правопорядок и обеспечить безопасность. Совместно с коллегами из других силовых структур Груднову удалось существенно снизить масштабы браконьерства на Дальнем Востоке.
Руководство Росгвардии, совет ветеранов скорбят по поводу безвременной кончины Игоря Груднова и выражают искрение соболезнования его родственникам. Светлая память о нем навеки сохранится в сердцах сотрудников, говорится в некрологе на сайте ведомства.
Игорь Сергеевич Груднов родился в городе Чистополе (Татарстан) 2 декабря 1958 года.
В 1980 году окончил Орджоникидзевское военное училище МВД СССР, в 1989 году – академию им. Фрунзе, в 2004-м – академию Генштаба ВС РФ.
Службу начал на командных должностях Управления ВВ МВД СССР по Украине и Молдавии. Затем – Дальний Восток и Северный Кавказ. С 1999 года – командующий группировкой «Север» на территории Чечни. За операцию по освобождению Грозного полковнику Груднову присвоено звание Герой России.
Назначен командующим войсками Восточного округа Росгвардии в октябре 2016 года. За время руководства сформировал коллектив профессионалов, сумел навести в регионе правопорядок и обеспечить безопасность. Совместно с коллегами из других силовых структур Груднову удалось существенно снизить масштабы браконьерства на Дальнем Востоке.
Руководство Росгвардии, совет ветеранов скорбят по поводу безвременной кончины Игоря Груднова и выражают искрение соболезнования его родственникам. Светлая память о нем навеки сохранится в сердцах сотрудников, говорится в некрологе на сайте ведомства.
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