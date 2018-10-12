Товарооборот между РФ и КНР ошеломляюще растёт. А если без эмоций

Статистика свидетельствует об ошеломляющем росте товарооборота между Россией и Китаем. Так, с января по сентябрь Москва и Пекин зафиксировали поднятие планки взаимной торговли более чем на четверть в сравнении с прошлым годом. Если точно, в цифрах – 25,7% за первые 9 месяцев.По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот за указанный период превысил 77 млрд долларов. Если динамика сохранится, то по итогам 2018 года объёмы взаимной торговли между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой превысят 100 млрд долларов. А это может стать рекордом всех последних лет торгово-экономического сотрудничества.Цифры выглядят впечатляющими, однако по показателям товарооборота Россия не входит даже в пятёрку крупнейших торговых партнёров Пекина. Для сравнения: товарооборот с США – свыше 420 млрд долларов, с Японией – около 290 млрд, с Южной Кореей – 250 млрд, Германией – 155 млрд, Австралией – 130 млрд.Однако статистика говорит о том, что объёмы китайского товарооборота с США и Японией снижаются, а вот с Россией не просто растут, а растут такими темпами, какими не увеличиваются ни с одной страной мира.Важно заметить, что несколько выравнивается и структура товарооборота. Если ранее китайский экспорт мог в денежном исчислении в разы превышать российский, то по итогам сентября ситуация такова: $41,9 млрд – импорт из России в Китай, $35,2 млрд – импорт из Китая в Россию.Для справки: в прошлом году объёмы взаимной торговли между РФ и КНР составили 84 млрд долларов, причём рост в сравнении с 2016-м составил более 20%.Эксперты отмечают, что статистика выглядит позитивно, но нельзя забывать о таких вещах, как характер взаимной торговли. А он в российско-китайском варианте в существенной степени таков: Россия осуществляет поставки в Китай относительно дешёвых ресурсов, включая сырьё, а Китай создаёт добавленную стоимость на основе переработки этого сырья, которое уже в виде готовой продукции отправляется в Россию.Есть и другое направление – экспорт российских высокотехнологичных вооружений в Китай. Китай традиционно пытается получить технологии.