Товарооборот между РФ и КНР ошеломляюще растёт. А если без эмоций
Статистика свидетельствует об ошеломляющем росте товарооборота между Россией и Китаем. Так, с января по сентябрь Москва и Пекин зафиксировали поднятие планки взаимной торговли более чем на четверть в сравнении с прошлым годом. Если точно, в цифрах – 25,7% за первые 9 месяцев.
По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот за указанный период превысил 77 млрд долларов. Если динамика сохранится, то по итогам 2018 года объёмы взаимной торговли между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой превысят 100 млрд долларов. А это может стать рекордом всех последних лет торгово-экономического сотрудничества.
Цифры выглядят впечатляющими, однако по показателям товарооборота Россия не входит даже в пятёрку крупнейших торговых партнёров Пекина. Для сравнения: товарооборот с США – свыше 420 млрд долларов, с Японией – около 290 млрд, с Южной Кореей – 250 млрд, Германией – 155 млрд, Австралией – 130 млрд.
Однако статистика говорит о том, что объёмы китайского товарооборота с США и Японией снижаются, а вот с Россией не просто растут, а растут такими темпами, какими не увеличиваются ни с одной страной мира.
Важно заметить, что несколько выравнивается и структура товарооборота. Если ранее китайский экспорт мог в денежном исчислении в разы превышать российский, то по итогам сентября ситуация такова: $41,9 млрд – импорт из России в Китай, $35,2 млрд – импорт из Китая в Россию.
Для справки: в прошлом году объёмы взаимной торговли между РФ и КНР составили 84 млрд долларов, причём рост в сравнении с 2016-м составил более 20%.
Эксперты отмечают, что статистика выглядит позитивно, но нельзя забывать о таких вещах, как характер взаимной торговли. А он в российско-китайском варианте в существенной степени таков: Россия осуществляет поставки в Китай относительно дешёвых ресурсов, включая сырьё, а Китай создаёт добавленную стоимость на основе переработки этого сырья, которое уже в виде готовой продукции отправляется в Россию.
Есть и другое направление – экспорт российских высокотехнологичных вооружений в Китай. Китай традиционно пытается получить технологии.
По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот за указанный период превысил 77 млрд долларов. Если динамика сохранится, то по итогам 2018 года объёмы взаимной торговли между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой превысят 100 млрд долларов. А это может стать рекордом всех последних лет торгово-экономического сотрудничества.
Цифры выглядят впечатляющими, однако по показателям товарооборота Россия не входит даже в пятёрку крупнейших торговых партнёров Пекина. Для сравнения: товарооборот с США – свыше 420 млрд долларов, с Японией – около 290 млрд, с Южной Кореей – 250 млрд, Германией – 155 млрд, Австралией – 130 млрд.
Однако статистика говорит о том, что объёмы китайского товарооборота с США и Японией снижаются, а вот с Россией не просто растут, а растут такими темпами, какими не увеличиваются ни с одной страной мира.
Важно заметить, что несколько выравнивается и структура товарооборота. Если ранее китайский экспорт мог в денежном исчислении в разы превышать российский, то по итогам сентября ситуация такова: $41,9 млрд – импорт из России в Китай, $35,2 млрд – импорт из Китая в Россию.
Для справки: в прошлом году объёмы взаимной торговли между РФ и КНР составили 84 млрд долларов, причём рост в сравнении с 2016-м составил более 20%.
Эксперты отмечают, что статистика выглядит позитивно, но нельзя забывать о таких вещах, как характер взаимной торговли. А он в российско-китайском варианте в существенной степени таков: Россия осуществляет поставки в Китай относительно дешёвых ресурсов, включая сырьё, а Китай создаёт добавленную стоимость на основе переработки этого сырья, которое уже в виде готовой продукции отправляется в Россию.
Есть и другое направление – экспорт российских высокотехнологичных вооружений в Китай. Китай традиционно пытается получить технологии.
- Использованы фотографии:
- кремлин.ру
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