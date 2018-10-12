НАТО проведёт десятки «экспериментов» близ российских границ
В ходе учения Trident Juncture («Единый трезубец»), командование НАТО намерено провести у российских границ около 20 военных «экспериментов», говорится на сайте организации.
Сообщается, что к маневрам, которые пройдут с 25 октября по 7 ноября в Норвегии, будет привлечено более 50 тыс. военнослужащих из 30 стран, среди которых несколько внеблоковых союзников.
По словам командования, учение обеспечит среду для тестирования и развития новых возможностей. В ходе маневров планируется провести ряд экспериментов, направленных на более эффективное выполнение поставленных задач. Одним из них станет отработка оперативного развертывания координационно-командного модуля для размещения и управления силами ВВС, предоставленными странами-союзниками.
Ранее в Минобороны Норвегии сообщили, что внеблоковые партнеры Швеция и Финляндия откроют свое воздушное пространство для операций в рамках учения Trident Juncture-2018. Согласно информации, тренировки ВВС будут проводиться на расстоянии около 500 км от границы с РФ.
Кроме того, в пресс-службе НАТО рассказали о создании в Хорватии нового учебного центра, предназначенного для подготовки летного состава, который будет задействоваться в доставке, выброске и эвакуации сил специального назначения альянса.
На церемонии подписания соглашения заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер заявила, что альянс продолжает адаптироваться к меняющемуся миру и новым угрозам. По ее словам, новый центр в Хорватии, который откроется в 2019 году, позволит создать «важный и уникальный потенциал» для эффективного реагирования на эти вызовы.
Сообщается, что к маневрам, которые пройдут с 25 октября по 7 ноября в Норвегии, будет привлечено более 50 тыс. военнослужащих из 30 стран, среди которых несколько внеблоковых союзников.
По словам командования, учение обеспечит среду для тестирования и развития новых возможностей. В ходе маневров планируется провести ряд экспериментов, направленных на более эффективное выполнение поставленных задач. Одним из них станет отработка оперативного развертывания координационно-командного модуля для размещения и управления силами ВВС, предоставленными странами-союзниками.
Ранее в Минобороны Норвегии сообщили, что внеблоковые партнеры Швеция и Финляндия откроют свое воздушное пространство для операций в рамках учения Trident Juncture-2018. Согласно информации, тренировки ВВС будут проводиться на расстоянии около 500 км от границы с РФ.
Кроме того, в пресс-службе НАТО рассказали о создании в Хорватии нового учебного центра, предназначенного для подготовки летного состава, который будет задействоваться в доставке, выброске и эвакуации сил специального назначения альянса.
На церемонии подписания соглашения заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер заявила, что альянс продолжает адаптироваться к меняющемуся миру и новым угрозам. По ее словам, новый центр в Хорватии, который откроется в 2019 году, позволит создать «важный и уникальный потенциал» для эффективного реагирования на эти вызовы.
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