Итоги недели. Салют в честь...
Как дела у «Наброска»?
В интересах ракетных войск и артиллерии создаются новые образцы вооружения и техники. Сразу несколько самоходных орудий нового типа были разработаны в последние годы в рамках опытно-конструкторской работы с шифром «Набросок».
Спор развернулся вокруг вопроса о том, есть ли будущее у буксируемой артиллерии, или САУ и прочие бронесамоходки её похоронят окончательно. В этой связи вспоминается фраза одного небезызвестного человека в погонах: «Если бы мне кто-то сказал году так в 70-м, что почти через полвека я увижу эти машины в бою, я бы покрутил пальцем у виска». Это к тому, что при всех озвучиваемых новинках из серии «лазерные пушки» и «гиперзвуковые крылатые ракеты» в войсках остаются и вооружения-ветераны, которые если и претерпевают модернизацию, то часто на уровне покраски... А потому устраивать похороны той же буксируемой артиллерии при всех новинках «цветочной» артсерии всё же рановато.
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Кот_Кузя
bk0010
Владимир Постников
Повнимательнее с искрами
Даже если бы Рамзан Ахметович и отжал себе кусочек земли, и нашёл там нефть, ну что бы он с ней сделал? В масштабах республики? Зарегистрировал бы ООО «Чеченский бензин Кадырова» и бензовозами по миру бы возил?
Регион такой, что любая искра может разжечь такой конфликт, который весь юг России превратит в пожарище. Потому ситуацию ни в коем случае нельзя пытаться засунуть в нафталиновый чулан – не та ситуация. И разруливать – аккуратно, без горячки; ставить заслон грантоедам и прочим «друзьям России», которые спят и видят очередной кровавый раздрай в стране, прикрываясь лозунгами и правах человека и прочих «ценностных ориентирах».
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samarin1969
Гиря
Iline
Ваяли, ваяют и будут ваять...
В Киеве начала работу XV Международная специализированная выставка «Оружие и безопасность 2018». Поговаривают, что юбилейная, пятнадцатая, стала самой многочисленной по участникам. А раз самая многочисленная, то и, вероятно, на ней есть, что посмотреть.
То, что наваял за последнее время гений майданной мысли, могло бы с лихвой наполнить многотомное издание. Одних только «Тирексов» в карандаше на целый альбом юного художники наберётся. А тут теперь ещё переобутые под «Бересты» советские «Грады». Куда бы это всё продать в красивой бумажной обёртке, - размышляют в «Укроборонпроме». Однако с продажей всё глухо, как в башне несуществующего «Тирекса».
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oldseaman1957
Сергей Гончаров
Вождь краснокожих
Хитрый план
Состоявшаяся в Москве встреча временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина и помощника президента России Владислава Суркова знаменует начало новой главы в отношениях нашей страны и народных республик.
Ох, уж это признание... Хотели бы признать – давно бы признали. С ХПП или без ХПП... А теперь – песнопения о необходимости соблюдать «Минские умовы» уже «в печёнках». С той стороны отдан фактически прямой приказ лупить из всех калибров, а с этой стороны – «Минску альтернативы нет». Жители Донбасса, от нас, от простых граждан России: Простите, но у нас снова хитрый план!..
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Андрей Юрьевич
Бультерьер
Улиточник N9
Светлые люди в тёмном
СБУ опубликовала список имен российских добровольцев ЧВК Вагнера, которые, как утверждается Киевом, воевали против украинских карателей на Донбассе и против международного терроризма в Сирии.
Вся проблема в том, что нет понимания того, кто для России эти люди в камуфляже. С одной стороны их приглашают в Кремль и награждают госнаградами, с другой стороны их вроде как официально и не существует. Понятно, что знали, на что идут. Понятно, что не для таких людей «каждый знает их в лицо». Потому просто хочется, чтобы их дело было во благо России. Во благо народа России, нас с вами. А шумиха – действительно... шелуха, не больше.
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Pax tecum
ROBIN-SON
лесовозник
Прости, Юра...
Во время старта ракеты "Союз МС-10" к Международной космической станции (МКС) произошла авария носителя. Экипаж смог совершить аварийную посадку на территории Казахстана, после чего вышел на связь и был эвакуирован.
Как говорят сдержанные люди: не будем делать поспешных выводов – комиссия на то и государственная, что всё разберёт по полочкам. Но мы-то себя сдерживать не моГём, а потому – всех на кол и четвертовать через колесование.
Значится так, на завтрашний день поступила разнарядка: Дмитрию Рогозину выдать батут, чтобы на себе отрабатывал выход на орбиту; всем тем, кто ответственен за создание и подготовку ракеты-носителя к старту – выдать премию оздоровительной пробежки вокруг района падения обломков РН в степях Казахстана. Ну а тем, кто назначает заработные платы инженерам и рабочим в ракетной отрасли на уровне ставки московского дворника, как завещала саратовская министр (уже не министр) Соколова, – по 3,5 «тыщи» на рыло в месяц, и пусть «макарошками» прочищают желудок и мозги от фуа-гра и паров «Вдовы Клико».
Зажрались! Прости, Юра...
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Vard
Роман070280
MKPU-115
Bender Rodriguez
Шпили Черниговской области
Срочные сообщения на неделе поступали из Черниговской области (Украина). В сообщениях говорится, что на военном складе, расположенном близ города Ичня, прогремел взрыв, и после этого вспыхнул пожар.
Знатно так полыхнуло. В чём причина? Ну так известно же в чём: российские гэрэушники, получив один загранпаспорт на троих, на «бла-бла-каре» прямо из здания Главного управления разведки доехали до Курской области, оттуда по тропе Хошимина перемахнули через незыблемую границу незалежной и, налюбовавшись шпилями Чернигова, в конце концов применили ударный беспилотник с тактическим ядерным зарядом. Предварительно распылили «Новичок» над тремя украинскими прапорщиками, которых могла бы спасти уникальная солсберийская медицина, но спасла четверть горылки с солёными огурцами. В итоге прапорщиков представили к награде. Российских подрывников, которые улетели на опорожнившемся беспилотнике прямиком на крышу здания Минобороны РФ, ищут через Insider и Bellingcat. Поговаривают, что один из них из Подтянутой губернии, Уезда Терпигорева, Пустопорожней волости. «Фонтанка.гру» уже побеседовала с соседями, которые в итоге всё подтвердили и, затянувшись, добавили, что у неё зелёная-зелёная трава...
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Svarog
Тралл
ФЕОДОР
самоход
«Красуха» себя покажет?
Подразделения Курской бригады радиоэлектронной борьбы Западного военного округа провели на специализированном полигоне под Курском учения по подавлению систем связи и управления условного противника, в ходе которых расчет системы радиоэлектронной борьбы "Красуха-2О" подавил летающий радар противника, сообщили в пресс-службе ЗВО.
Тут ещё поговаривают, что израильские партнёры наведывались на Украину с целью пошаманить с имеющимися у Петра Алексеевича С-300. Со своими, говорят, ключами-шестигранниками приехали, чтобы раскрутить. Да не подошли те ключи, несмотря на то, что сам Петя старался, как мог...
В итоге убыли на историческую Родину, после чего в СМИ прозвучало: мол, готовьтесь... Россия, мол, передала управление ЗРК С-300 в Сирии иранцам, а «Хизбаллу» поставила в качестве часовых... А вы говорите: «Красуха»...
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Vita VKO
Наблюдатель2014
Vlad.by
Они расправятся с С-300?
ТАСС сообщило некоторые подробности поставки зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию. Источник информагентства сообщает, что российские ЗРК были поставлен Дамаску безвозмездно. Речь идёт о трёх дивизионах ЗРК модификации С-300ПМ.
Не только в России пишут об этих ЗРК. В США тоже рассказывают об С-300 в Сирии. Журнал The National Interest в лице всезнающего Дейва Маджумдара объяснил, что российские С-300 "погоды в Сирии не сделают". И дело не только в могуществе Израиля. Израиль уничтожит российские комплексы тогда, когда российские военные передадут полный контроль над ними сирийским расчётам. В уничтожении С-300 обязательно будут участвовать F-35, которые "относительно легко могут расправиться с российскими зенитными системами".
По-видимому, вездесущий мистер Маджумдар подвизался уже и на рекламном поприще. Пиар-кампания F-35 в прессе не повредит, а деньги лишними не бывают.
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Серый брат
Быков.
кредо
Barzha
Список американских вассалов сократился
Главным итогом визита президента России в Индию и его встречи с индийским коллегой стало то, что Нью-Дели однозначно отверг попытки США устанавливать для Индии рамки и требовать подчинения законам, принимаемым американскими законодателями. Произошло то, чему так хотел помешать Белый дом: Россия и Индия заключили контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Индия проявилась нешуточную строптивость. Это своего рода урок новейшей истории, который Нью-Дели преподал Вашингтону. Мол, царёк из Белого дома и его князья с холма нам не указ.
Закупка Индией «Триумфов» является прямым вызовом Америке: ведь С-400 способен вытеснить конкурирующие американские зенитные комплексы с мирового рынка. Вдобавок Индия обоснованно дала понять, что она готова быть союзником и равноправным партнёром, но не видит себя в роли американского вассала.
Вне всякого сомнения, это исторический поворот. Политические менеджеры в Вашингтоне уже не чувствуют себя теми, кто вращает земной шар. Счастье для мистера Маккейна, что он не дожил до такого позора.
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Шептун
zhekazs
sanych
За полцены или за гранью?
В преддверии подписания крупного оборонного контракта на поставку Индии российских комплексов С-400 на сумму более чем 5 миллиардов долларов индийское информационное издание «The Economic Times» сообщило, что Дели рассматривает возможность покупки танков нового поколения Т-14 «Армата». СМИ пояснило, что российская новинка рассматривается в качестве замены устаревшим модификациям Т-72 в рамках программы «Multipurpose future ready combat vehicles». Ориентировочный объем — 1770 танков, причём ранее подписанное соглашение на поставку Т-90С якобы останется в силе.
Число танков и сумма «соглашения» (4,5 миллиарда долларов) вызывают понятные большие сомнения. В идею столь масштабного строительства танков на экспорт верится с трудом. Точнее, вовсе не верится.
Есть и ещё один повод для сомнения. Экономический. Если доверять информации индийских СМИ, то за один танк Нью-Дели готов заплатить немногим больше 2,5 млн. долл. Но ведь на внутреннем рынке цена «Арматы» превышает 3,5 миллиона. А при экспорте ощутимой составляющей цены является прибыль. Это вам любой капиталист-дошкольник расскажет, обменивающий одного бывшего в употреблении пластмассового солдатика на восемь новеньких жевательных резинок.
Если бы Т-14 шёл на экспорт, то цена его составила бы, как допускают некоторые обозреватели, 5, а то и все 6 миллионов долларов. Ну, минус скидка оптовикам. Процента полтора.
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KBaHT_BpeMeHu
lopvlad
Grenader
NG inform
Венгрия отказалась быть французской колонией
Министр по европейским делам Франции Натали Луазо высказалась в адрес Венгрии. Луазо заявила, что Евросоюзу необходимо «сплотиться вместе против европейских политиков-радикалов, которые попирают общеевропейские ценности». В своём заявление Луазо использовала фразу о «битве» с венгерскими властями. Цитата:
Гглава МИД Венгрии Петер Сийярто на это заметил, что его страна готова «принять вызов». «Мы, слава богу, не являемся французской колонией, чтобы пропускать такие слова», — добавил министр.
Луазо, заметим, является большим специалистом по «историческим битвам». Неспроста, видно, её назначили на столь заметную должность. Досталось от неё недавно и Великобритании. Если правительство венгров она считает «отсталым» и призывает к «исторической битве» с ним, то Соединённое Королевство она готовит к «жёсткому» выходу из Евросоюза.
Также Луазо высекла итальянское правительство. Министр по европейским делам Франции обвинила итальянцев в противозаконных действиях и антигуманности, поскольку Италия не желает принимать мигрантов с судна «Aquarius-2».
Если полистать подшивку заявлений Луазо в СМИ, то сложится вполне ясное представление о скором будущем Европы: Франция двинет свою военную мощь на «отсталые» страны. В связи с этим становится понятно, почему мадам Луазо не подвергает критике, скажем, Германию.
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Тот же ЛЕХА
Shurik70
solzh
Китай номинирован на титул первого врага Америки
Вице-президент США Майк Пенс, выступая в Гудзоновском институте стратегических исследований, сделал важный ход в грядущем противостоянии с Китаем: он попытался перевести конфликт с экономического на более серьезный, политический уровень. Фактически в своем выступлении Пенс обвинил Пекин в попытках вмешательства во внутриполитическую ситуацию в США. Причем он не особо стеснялся в выражениях: по его словам, усилия Китая превосходят по масштабам так называемое «российское вмешательство».
Американские стратегические пляски легко объяснить. В современном мире у США два серьёзных противника: упомянутые Китай и Россия. Однако лишь первый является мощным экономическим конкурентом США; Россия с её слаборазвитой сырьевой экономикой берётся лишь в политический расчёт.
К «стратегическому» обострению между Вашингтоном и Пекином привела война тарифов. И речи о «вмешательстве» Китая — не более чем слова. Политики XXI века гораздо больше преуспели в риторике, нежели в действиях. Иногда создаётся впечатление, что все они — ученики товарища Горбачёва.
Китай по-прежнему держит государственные американские ценные бумаги, а США отнюдь не собираются повторить свой военный «вьетнамский успех» в Поднебесной. Поэтому заявления мистера Пенса яйца выеденного не стоят.
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Svarog
Selevc
Sergej1972
Keyser Soze
Заплатить за дедолларизацию
При всей привязке российской экономики к мировой ослаблять зависимость от доллара надо. Однако, ввязываясь в драку, неплохо бы понимать, какие шишки и синяки в ней набьёшь. Не только бизнесу, но и простым людям дедолларизация может обойтись слишком дорого!
Оказывается, у дедолларизации есть своя цена.
Говорите, от перехода на рубли в торговле сырьём выиграет бизнес? Да ну! Россия (только теоретически) может вынудить в будущем кого-то приобретать рубли ради покупки нефти, газа, продукции чёрной металлургии и даже алюминия и военной техники. А обратный эффект? Не совсем понятно, что Россия за эти рубли сможет потом приобрести для себя. Технологии, комплектующие, продовольствие и качественные товары народного потребления? Никто не продаст. Давайте доллары, скажут. И вот тут за обратный обмен придётся переплатить, и переплатить, скорее всего, много. В конечном итоге всё это скажется на внутренних ценах на импортированные товары. То есть повышенные цены опять ударят по населению.
Мало того, претензии рубля на участие в формировании нового мирового финансового порядка могут стать реальными только после отмены западных санкций. И прежде всего секторальных, которые касаются доступа промышленности к финансовым ресурсам Запада.
Наконец, нынешний рубль настолько слаб, что его курс прыгает вниз при любом понижении мировой цены на нефть и при любом заявлении Вашингтона о новых санкциях (даже ещё не введённых). С такой нестабильной валютой иметь дело никто на мировом рынке не пожелает. Российское правительство и президент много говорят о стабильности, но от этой халвы во рту слаще не становится.
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Svarog
YarSer88
ROBIN-SON
Ядерные мускулы России
11 октября в Вооруженных силах России прошла традиционная стратегическая командно-штабная тренировка стратегических ядерных сил (СКШТ СЯС). Такие тренировки проходят каждый год осенью, а весной проходят СКШТ по боевому управлению ВС РФ в целом, в ходе которых также есть пуски стратегических ракет. Работают также оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия, ПВО и пр. В общем, состоялась очередная "осенняя ядерная война".
Надо заметить, пресса на этот раз как-то скупо осветила проведённые мероприятия. Информационное поле было занято, по-видимому, куда более важными событиями.
Шутка ли: в стране буянят двое футболистов! Об этом пишут чуть ли не целую неделю. Тема неиссякаемая.
И другое событие: авария с РКН "Союз-ФГ". Это первая авария за 64 запуска. Аналитик Я. Вяткин отмечает, что «прекрасно показала себя система аварийного спасения, даже перегрузки были весьма умеренными, но «оплакивателей» российской космонавтики это никак не остановило». На самом деле нет худа без добра: именно на этом этапе полёта срабатывание системы спасения послужило экзаменом для не проверявшейся ранее нештатной ситуации.
Что до осенних «ядерных войн», то они являются не только реальной тренировкой для СЯС, но и предупреждением «партнёрам» о том, что русский ядерный меч-кладенец стал не только больше, толще, тяжелее и острее, но и по-прежнему быстро извлекается из ножен и может быстро и точно лупить по голове.
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jonht
rocket757
андрей юрьевич
А у нас микросхемы какой системы?
Американские спецслужбы подтвердили факт вскрытия колоссальной системы слежения, основанной на закладках в микросхемы, поставляемые из Китая. Среди примерно трёх десятков корпораций, оказавшихся под ударом, называют Apple и Amazon, а также ряд компаний, являющихся подрядчиками ЦРУ и АНБ.
Этот факт вызывает немало вопросов в плане обеспечения кибербезопасности и в нашем Отечестве.
В российской армии более половины всего вооружения и военной техники напичканы ЭКБ (электронной компонентной базой) зарубежного производства. Начиная с компьютеров в системах автоматизированного управления войсками стратегического и тактического звена, роботизированных комплексов «Уран-9» и заканчивая истребителями Су-30СМ и ОТРК «Искандер». Общий объем иностранной ЭКБ при производстве образцов отечественного вооружения и специальной техники составляет 70%! Согласно данным АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии», для замены более 3,5 тыс. элементов импортной ЭКБ потребуется от двух до пяти лет, при этом порядка 7-8% из них невоспроизводимы. Следовательно, полностью преодолеть зависимость от импортной электроники в оборонке не удастся. Иными словами, использование иностранной ЭКБ для критических применений, к сожалению, будет иметь место ещё длительное время.
Помимо военно-технической зависимости, импортная электроника может таить в себе массу других сюрпризов. Согласно зарубежным исследованиям, без ведома заказчика в каждую микросхему можно внедрить аппаратный троян, который по команде «хозяина» способен выполнять различные действия: изменять режимы функционирования, передавать по сторонним каналам любую внутреннюю (секретную) информацию, изменять электрические режимы работы микросхемы вплоть до её разрушения или отказа по внешнему сигналу злоумышленника. Предугадать всё это, разумеется, невозможно. А можно ли выиграть войну, когда приказы генералов спотыкаются о действия «троянов»?
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андрей юрьевич
dsk
Sirocco
Балу
Улиточник N9
В интересах ракетных войск и артиллерии создаются новые образцы вооружения и техники. Сразу несколько самоходных орудий нового типа были разработаны в последние годы в рамках опытно-конструкторской работы с шифром «Набросок».
Спор развернулся вокруг вопроса о том, есть ли будущее у буксируемой артиллерии, или САУ и прочие бронесамоходки её похоронят окончательно. В этой связи вспоминается фраза одного небезызвестного человека в погонах: «Если бы мне кто-то сказал году так в 70-м, что почти через полвека я увижу эти машины в бою, я бы покрутил пальцем у виска». Это к тому, что при всех озвучиваемых новинках из серии «лазерные пушки» и «гиперзвуковые крылатые ракеты» в войсках остаются и вооружения-ветераны, которые если и претерпевают модернизацию, то часто на уровне покраски... А потому устраивать похороны той же буксируемой артиллерии при всех новинках «цветочной» артсерии всё же рановато.
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Кот_Кузя
Буксируемые орудия уже изжили себя. Вся артиллерия должна быть самоходной и обязательно иметь противоосколочную броню, ну разве что 82- и 120-мм минометы должны быть возимыми, чтобы ими можно было стрелять из окопов.
bk0010
А без буксируемых орудий у вас даже короткого огневого налета может не быть: стратегическая мобильность у буксируемых орудий вне конкуренции, хотя по тактической она безусловно сливает всем. Вот интересно, а какова вероятность поражения самого орудия при контрбатарейной борьбе? Что, если расчет смоется с прицельными приспособлениями (ну, или в щель-блиндаж заныкается, если кто отстал), а у орудий противооткатные устройства забронировать (ствол и лафет осколки выдержат, я думаю)? Всякие зоопарки ведь район определяют, а не конкретное положение орудий.
Владимир Постников
Не вполне понимаю, с какой целью создаются эти САУ, и на какого противника рассчитаны. Если для борьбы с партизанами, то это одно. Для борьбы с сильным противником это пустая трата денег. Потенциальная война с сильным противником подразумевает, что сильный противник постоянно контролирует тылы оппонента на десятки километров от линии соприкосновения. Это уже реальность, которую позволяют самые разные технические средства. Что сделает САУ типа "Цезарь" (для примера) с САУ типа "Флокс" при помощи этих технических средств? Если дальность стрельбы 8-10 км, то такая машина должна быть меньше, дешевле, и мобильнее, чем "Флокс", который сопоставим с "Цезарем" по весу, размерам, цене. Впрочем, "Флокса" как бы и нет. Хотел бы я посмотреть его в деле, пусть и на полигоне. Не нравятся мне "новоделы". Старая школа была лучше. Меньше было пиара, больше дела.
Повнимательнее с искрами
Даже если бы Рамзан Ахметович и отжал себе кусочек земли, и нашёл там нефть, ну что бы он с ней сделал? В масштабах республики? Зарегистрировал бы ООО «Чеченский бензин Кадырова» и бензовозами по миру бы возил?
Регион такой, что любая искра может разжечь такой конфликт, который весь юг России превратит в пожарище. Потому ситуацию ни в коем случае нельзя пытаться засунуть в нафталиновый чулан – не та ситуация. И разруливать – аккуратно, без горячки; ставить заслон грантоедам и прочим «друзьям России», которые спят и видят очередной кровавый раздрай в стране, прикрываясь лозунгами и правах человека и прочих «ценностных ориентирах».
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samarin1969
Авторы опять прошлись по трудному вопросу. И, видно, постарались сделать это юридически осторожно. А вот "инициативные граждане", забросив семейные и рабочие проблемы, вместо Совета Федерации решают вопрос об административных границах. Да там должен быть не только ОМОН, а десант комиссии "сенаторов", Следкома, ФСБ и Прокуратуры. Иначе опять всё закончится блокпостами и мальчишками на БМП.
Гиря
Вы думаете, там их нет? Или они должны ходить с бейджиками? Или Евкуров ничего не понимает?
Iline
Как человек, через которого непосредственно прокатились события на Кавказе в период начала 90-х годов, могу точно сказать - Росгвардия в этом регионе ничего не сможет сделать. Про мутные 90-е годы в этом регионе у народонаселения России практически нет никакой информации. Взять хотя бы конфликт между теми же ингушами и осетинами за Правобережный район Осетии. Сколько было жертв, кто знает? И надругательство над трупами было похлеще, чем в Чеченском конфликте. Пресловутая дивизия им. Дзержинского в течении двух дней получила по мослам и бесславно возвратилась в более спокойный регион. А пришлось расхлёбывать опять же армии. Там такой клубок межнациональной ненависти, что иногда оторопь берёт откуда это всё.
Ваяли, ваяют и будут ваять...
В Киеве начала работу XV Международная специализированная выставка «Оружие и безопасность 2018». Поговаривают, что юбилейная, пятнадцатая, стала самой многочисленной по участникам. А раз самая многочисленная, то и, вероятно, на ней есть, что посмотреть.
Чтобы девок катать! Липовая модернизация от «Укроборонпрома»
БМ-21УМ «Берест». Новый «Град» по-украински
БМ-21УМ «Берест». Новый «Град» по-украински
То, что наваял за последнее время гений майданной мысли, могло бы с лихвой наполнить многотомное издание. Одних только «Тирексов» в карандаше на целый альбом юного художники наберётся. А тут теперь ещё переобутые под «Бересты» советские «Грады». Куда бы это всё продать в красивой бумажной обёртке, - размышляют в «Укроборонпроме». Однако с продажей всё глухо, как в башне несуществующего «Тирекса».
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oldseaman1957
Нынешняя деградация укроВПК только доказывает всю тупиковость их "мрии" : "хатка з вишенкою у плетню". Верною дорогой идут паны!
Сергей Гончаров
Вообще-то, БМ-21У - уже с десяток лет как исполнилось...
А девок прихватить - идея совсем неплохая!
А девок прихватить - идея совсем неплохая!
Вождь краснокожих
Автор громко "похоронил" украинский военпром. И, наверное, поторопился... Нет, я не хвалю данный пепелац. Просто я помню и о "Козак - 2", и БТР-4, БТР-3... "Гюрза" и другие образцы. Это все уже серийные. А если читать автора, то ополченцы могут идти по домам и шахтам, ВСУ уже расстреляло последние патроны из "трехлинейки", оставшейся от СССР...
Хитрый план
Состоявшаяся в Москве встреча временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина и помощника президента России Владислава Суркова знаменует начало новой главы в отношениях нашей страны и народных республик.
Ох, уж это признание... Хотели бы признать – давно бы признали. С ХПП или без ХПП... А теперь – песнопения о необходимости соблюдать «Минские умовы» уже «в печёнках». С той стороны отдан фактически прямой приказ лупить из всех калибров, а с этой стороны – «Минску альтернативы нет». Жители Донбасса, от нас, от простых граждан России: Простите, но у нас снова хитрый план!..
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Андрей Юрьевич
Что-то не нравятся мне эти типы на фото (Пушилин и Сурков).
Бультерьер
Ну мне тоже больше фото Шарлиз Терон нравится) ну что поделаешь, там кто есть, тот и фотографируется)))
Улиточник N9
Сейчас договариваются, как вернуть все взад Украине так, чтобы не "потерять лица" - вначале- под "определенным статусом", затем с постепенной, полной интеграцией в Украину. Уже давно бы так сделали, но слабый Порос не может унять своих радикалов, которым не терпится "зачистить" Новороссию, в случае перехода её обратно Украине.
Светлые люди в тёмном
СБУ опубликовала список имен российских добровольцев ЧВК Вагнера, которые, как утверждается Киевом, воевали против украинских карателей на Донбассе и против международного терроризма в Сирии.
Вся проблема в том, что нет понимания того, кто для России эти люди в камуфляже. С одной стороны их приглашают в Кремль и награждают госнаградами, с другой стороны их вроде как официально и не существует. Понятно, что знали, на что идут. Понятно, что не для таких людей «каждый знает их в лицо». Потому просто хочется, чтобы их дело было во благо России. Во благо народа России, нас с вами. А шумиха – действительно... шелуха, не больше.
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Pax tecum
«...российских добровольцев ЧВК...»
Звучит как-то парадоксально...
Все-таки или добровольцы, или ЧВК?
«Как известно из многочисленных публикаций в СМИ, в ряды ЧВК Вагнера проходит самый жёсткий отбор. Шансы стать вагнеровцем есть только у ветеранов боевых действий: у лучших из лучших».
Да, когда уже бред, выдающий желаемое за действительное, закончится?
Ну, нет у нас ЧВК (частной военной компании) в стране, ни юридически, ни фактически.
Есть служба по контракту в МО, свободно и законно реализуемая через военкоматы или напрямую через руководство/командование в/ч.
Звучит как-то парадоксально...
Все-таки или добровольцы, или ЧВК?
«Как известно из многочисленных публикаций в СМИ, в ряды ЧВК Вагнера проходит самый жёсткий отбор. Шансы стать вагнеровцем есть только у ветеранов боевых действий: у лучших из лучших».
Да, когда уже бред, выдающий желаемое за действительное, закончится?
Ну, нет у нас ЧВК (частной военной компании) в стране, ни юридически, ни фактически.
Есть служба по контракту в МО, свободно и законно реализуемая через военкоматы или напрямую через руководство/командование в/ч.
ROBIN-SON
Во, блин! Вчера людей какашками (мягко сказано) поливали, сегодня - герои. Я знаю одно - воевали за деньги, погибли за Россию.
А что в этом плохое? Люди в ВС отслужили, решили применить свои знания и опыт в ЧВК. Заработать деньги, благо у нас вроде "капитализм". Опять же страховка. Для семьи. Что на них окрысились?
Глава ЧВК "Blackwater" Эрик Принс уважаемый в США человек. Встречается с президентом США. Поступил в Академию ВВС, отучился 2 года, но ушёл. Стал заниматься экономикой. Но вернулся в армию, получил звание лейтенант, стал морским "котиком". С друзьями создал ЧВК.
Так почему, у нас "Вагнера" рисуют черной краской, а в Штатах Эрик намбер оне? Почему у нас его людей стесняются?
А что в этом плохое? Люди в ВС отслужили, решили применить свои знания и опыт в ЧВК. Заработать деньги, благо у нас вроде "капитализм". Опять же страховка. Для семьи. Что на них окрысились?
Глава ЧВК "Blackwater" Эрик Принс уважаемый в США человек. Встречается с президентом США. Поступил в Академию ВВС, отучился 2 года, но ушёл. Стал заниматься экономикой. Но вернулся в армию, получил звание лейтенант, стал морским "котиком". С друзьями создал ЧВК.
Так почему, у нас "Вагнера" рисуют черной краской, а в Штатах Эрик намбер оне? Почему у нас его людей стесняются?
лесовозник
А мне показалось, что эта заметка стёб над СБУ.
Прости, Юра...
Во время старта ракеты "Союз МС-10" к Международной космической станции (МКС) произошла авария носителя. Экипаж смог совершить аварийную посадку на территории Казахстана, после чего вышел на связь и был эвакуирован.
Как говорят сдержанные люди: не будем делать поспешных выводов – комиссия на то и государственная, что всё разберёт по полочкам. Но мы-то себя сдерживать не моГём, а потому – всех на кол и четвертовать через колесование.
Значится так, на завтрашний день поступила разнарядка: Дмитрию Рогозину выдать батут, чтобы на себе отрабатывал выход на орбиту; всем тем, кто ответственен за создание и подготовку ракеты-носителя к старту – выдать премию оздоровительной пробежки вокруг района падения обломков РН в степях Казахстана. Ну а тем, кто назначает заработные платы инженерам и рабочим в ракетной отрасли на уровне ставки московского дворника, как завещала саратовская министр (уже не министр) Соколова, – по 3,5 «тыщи» на рыло в месяц, и пусть «макарошками» прочищают желудок и мозги от фуа-гра и паров «Вдовы Клико».
Зажрались! Прости, Юра...
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Vard
На самом деле это... можно сказать триумф российской космонавтики... Экипаж после аварии цел... и надеемся здоров... Больше ни один пилотируемый корабль не обеспечивает спасение экипажа... Так что награждать надо...
Роман070280
Что-то вдруг навеяла фраза: "Можем повторить"...
Я уж молчу, про то, что это большие деньги в пыль... молчу про риск жизни экипажа... Но то, что таким образом мы лишь можем потерять, а не укрепить монополию, это понятно и ребёнку.
Я уж молчу, про то, что это большие деньги в пыль... молчу про риск жизни экипажа... Но то, что таким образом мы лишь можем потерять, а не укрепить монополию, это понятно и ребёнку.
MKPU-115
Причины то давно известны, но их никто не озвучит .
Эффективные менеджОры. Массовые сокращения (оптимизация и реорганизация) начались несколько лет назад . В год до 1000 человек, в 2018 в марте 500 сразу за ворота. А зарплата там... слесарь инструментальщик - 15 000 рублей.
Эффективные менеджОры. Массовые сокращения (оптимизация и реорганизация) начались несколько лет назад . В год до 1000 человек, в 2018 в марте 500 сразу за ворота. А зарплата там... слесарь инструментальщик - 15 000 рублей.
Bender Rodriguez
Ну так всё логично, за такие деньги работать могут остаться только агенты ЦРУ.
Шпили Черниговской области
Срочные сообщения на неделе поступали из Черниговской области (Украина). В сообщениях говорится, что на военном складе, расположенном близ города Ичня, прогремел взрыв, и после этого вспыхнул пожар.
Под Черниговом (Украина) полыхает арсенал ВСУ. Закрыто воздушное пространство
Данные о содержимом складов ВСУ в Ичне. Ракеты "Градов" поливают Черниговщину
Данные о содержимом складов ВСУ в Ичне. Ракеты "Градов" поливают Черниговщину
Знатно так полыхнуло. В чём причина? Ну так известно же в чём: российские гэрэушники, получив один загранпаспорт на троих, на «бла-бла-каре» прямо из здания Главного управления разведки доехали до Курской области, оттуда по тропе Хошимина перемахнули через незыблемую границу незалежной и, налюбовавшись шпилями Чернигова, в конце концов применили ударный беспилотник с тактическим ядерным зарядом. Предварительно распылили «Новичок» над тремя украинскими прапорщиками, которых могла бы спасти уникальная солсберийская медицина, но спасла четверть горылки с солёными огурцами. В итоге прапорщиков представили к награде. Российских подрывников, которые улетели на опорожнившемся беспилотнике прямиком на крышу здания Минобороны РФ, ищут через Insider и Bellingcat. Поговаривают, что один из них из Подтянутой губернии, Уезда Терпигорева, Пустопорожней волости. «Фонтанка.гру» уже побеседовала с соседями, которые в итоге всё подтвердили и, затянувшись, добавили, что у неё зелёная-зелёная трава...
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Svarog
Воруют... на пожар списывают, обычная схема...
Тралл
Дайте угадаю.
Боширов? Чепига? Петров? Мишкин?
Боширов? Чепига? Петров? Мишкин?
ФЕОДОР
Год назад, помнится, ДР Петьи тоже отметился пожаром! В Винницкой области.
самоход
по результатам взрыва в Сватово отстранены от должностей вообще не причастные к взрыву люди, виновные ответственности избежали;
-по результатам взрыва в Балаклее не наказан никто - склад центрального подчинения, пришлось бы увольнять кого-то в руководстве Генштаба, а там все "нужные" человечки;
-после Балаклеи состояние складов исследовала комиссия СНБО и утвердила государственный план рассредоточения боеприпасов и повышения безопасности арсеналов;
Однако взорвалась Калиновка, и оказалось, что начальник Генштаба Виктор Муженко не выполнил план рассредоточения боеприпасов и в Калиновке были провалены все необходимые мероприятия по безопасности, не обеспечена охрана на земле и с воздуха. Разумеется, расследование показало, что за взрывы в Калиновке никто из высших должностных лиц не отвечает, решение СНБО ничего не значат, и никто не наказан.
по этому поводу в нет'е уже предсказывают действия "верхушки"по образцу прошлых событий:
с утра Минобороны заявит, что взорвались старые и не нужные армии боеприпасы, и наконец-то мы утилизировали то, что сами давно хотели куда-то выкинуть;
затем напишут, что на строительство складов потратили столько-то сот миллионов, но надо еще много миллиардов, и вот пока миллиарды не дадут, то нечего и мечтать о безопасности;
затем Генштаб напишет, что все начальники действуют прекрасно, все было в образцовом порядке, причем охрана тоже, но полиция плохо охраняет территорию вокруг складов, там могут быть проблемы;
затем начнут писать, что Муженко не виноват, да разве может начальник Генштаба отвечать за какой-то склад;
опосля "гарант" скажет, что Украина ведет войну, многого добилась, но и враг силен, и что он выступает с инициативой в следующем году дать еще несколько миллиардов для армии в следующем году на безопасность арсеналов, и что виновные должны быть строго наказаны после расследования.
о том, что ни один руководитель ГШ за предыдущие взрывы к какой-либо ответственности не привлечен не скажут и слова (безответственными генералами на выборах управлять легче - они понимают, что любая другая власть их отдаст под суд, а действующая от любых судов прикроет).
через пару недель другие новости закроют тему, и она уйдет в архив также как и предыдущие катастрофы...
-по результатам взрыва в Балаклее не наказан никто - склад центрального подчинения, пришлось бы увольнять кого-то в руководстве Генштаба, а там все "нужные" человечки;
-после Балаклеи состояние складов исследовала комиссия СНБО и утвердила государственный план рассредоточения боеприпасов и повышения безопасности арсеналов;
Однако взорвалась Калиновка, и оказалось, что начальник Генштаба Виктор Муженко не выполнил план рассредоточения боеприпасов и в Калиновке были провалены все необходимые мероприятия по безопасности, не обеспечена охрана на земле и с воздуха. Разумеется, расследование показало, что за взрывы в Калиновке никто из высших должностных лиц не отвечает, решение СНБО ничего не значат, и никто не наказан.
по этому поводу в нет'е уже предсказывают действия "верхушки"по образцу прошлых событий:
с утра Минобороны заявит, что взорвались старые и не нужные армии боеприпасы, и наконец-то мы утилизировали то, что сами давно хотели куда-то выкинуть;
затем напишут, что на строительство складов потратили столько-то сот миллионов, но надо еще много миллиардов, и вот пока миллиарды не дадут, то нечего и мечтать о безопасности;
затем Генштаб напишет, что все начальники действуют прекрасно, все было в образцовом порядке, причем охрана тоже, но полиция плохо охраняет территорию вокруг складов, там могут быть проблемы;
затем начнут писать, что Муженко не виноват, да разве может начальник Генштаба отвечать за какой-то склад;
опосля "гарант" скажет, что Украина ведет войну, многого добилась, но и враг силен, и что он выступает с инициативой в следующем году дать еще несколько миллиардов для армии в следующем году на безопасность арсеналов, и что виновные должны быть строго наказаны после расследования.
о том, что ни один руководитель ГШ за предыдущие взрывы к какой-либо ответственности не привлечен не скажут и слова (безответственными генералами на выборах управлять легче - они понимают, что любая другая власть их отдаст под суд, а действующая от любых судов прикроет).
через пару недель другие новости закроют тему, и она уйдет в архив также как и предыдущие катастрофы...
«Красуха» себя покажет?
Подразделения Курской бригады радиоэлектронной борьбы Западного военного округа провели на специализированном полигоне под Курском учения по подавлению систем связи и управления условного противника, в ходе которых расчет системы радиоэлектронной борьбы "Красуха-2О" подавил летающий радар противника, сообщили в пресс-службе ЗВО.
Комплекс РЭБ "Красуха" нейтрализовал самолет ДРЛО А-50У. По зубам ли "АВАКС"?
Натовский E-3A AWACS "познакомился" с российской "Красухой-4" в Сирии?
Натовский E-3A AWACS "познакомился" с российской "Красухой-4" в Сирии?
Тут ещё поговаривают, что израильские партнёры наведывались на Украину с целью пошаманить с имеющимися у Петра Алексеевича С-300. Со своими, говорят, ключами-шестигранниками приехали, чтобы раскрутить. Да не подошли те ключи, несмотря на то, что сам Петя старался, как мог...
В итоге убыли на историческую Родину, после чего в СМИ прозвучало: мол, готовьтесь... Россия, мол, передала управление ЗРК С-300 в Сирии иранцам, а «Хизбаллу» поставила в качестве часовых... А вы говорите: «Красуха»...
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Vita VKO
К сожалению комплексы РЭБ не могут решить проблемы в реальном высокотехнологичном противоборстве. Даже если подавить АВАКС, навигацию и некоторые виды связи, у противника есть ракеты наводящиеся на излучение типа AGM-88(А,B,C), ALARM, ARF с дальностью поражения 100 и более км, а так же большой выбор крылатых и баллистических ракет. Как показывает опыт боевого применения, после включения излучения координаты объекта с высокой точностью определяются за считанные секунды, а время доставки средства поражения к цели составляет от 15 до 20 минут.
Поэтому подразделения РЭБ должны переходить на качественно новые виды электромагнитного оружия, способного генерировать мощные короткие ЭМИ которые будут выжигать всю электронику противника.
Поэтому подразделения РЭБ должны переходить на качественно новые виды электромагнитного оружия, способного генерировать мощные короткие ЭМИ которые будут выжигать всю электронику противника.
Наблюдатель2014
Я смотрю в Сирии уже все про злодеев-бармалеев забыли. Что ни новости, то Россия отбивается от заклятых партнёров. И что это за война с террором. когда идёт балансирование на натянутом канате. Оступись, и третья мировая. Не в укор нам. Это я понять не могу, какого лешего вся эта западная и прозападная свора к Сирии прицепились. Они что, спать уже спокойно не могут, чтобы не показать какие они куда тебе крутые вояки над разграбленной и разбитой страной?
Vlad.by
Опять "честный бой" - РЭБ с нашей стороны против ВСЕХ ВВС противника? В этом случае, действительно, нашим РЭБ ловить нечего.
Но если рядом будет зрбр, да пара полков ИА, то может-таки и справимся?
Причем на бой с такой группировкой ПВО нужен будет ну очень большой наряд противных сил, причем их потери грозят стать запредельными настолько, что впору начать чесать западную репу - а надо ли?
Но если рядом будет зрбр, да пара полков ИА, то может-таки и справимся?
Причем на бой с такой группировкой ПВО нужен будет ну очень большой наряд противных сил, причем их потери грозят стать запредельными настолько, что впору начать чесать западную репу - а надо ли?
Они расправятся с С-300?
ТАСС сообщило некоторые подробности поставки зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию. Источник информагентства сообщает, что российские ЗРК были поставлен Дамаску безвозмездно. Речь идёт о трёх дивизионах ЗРК модификации С-300ПМ.
Израильские самолёты впервые "прощупали" Сирию после поставок С-300
Израиль всё равно уничтожит С-300 в Сирии. NI пояснил, когда
Израиль всё равно уничтожит С-300 в Сирии. NI пояснил, когда
Не только в России пишут об этих ЗРК. В США тоже рассказывают об С-300 в Сирии. Журнал The National Interest в лице всезнающего Дейва Маджумдара объяснил, что российские С-300 "погоды в Сирии не сделают". И дело не только в могуществе Израиля. Израиль уничтожит российские комплексы тогда, когда российские военные передадут полный контроль над ними сирийским расчётам. В уничтожении С-300 обязательно будут участвовать F-35, которые "относительно легко могут расправиться с российскими зенитными системами".
По-видимому, вездесущий мистер Маджумдар подвизался уже и на рекламном поприще. Пиар-кампания F-35 в прессе не повредит, а деньги лишними не бывают.
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Серый брат
Ставки высоки. На кону огромные контракты.
Быков.
Ну да. В рекламных целях только и не хватает сбитого Ф-35.
кредо
Глупей оправдания для своих самолётов диванный эксперт из НИ придумать не смог. Такая антиреклама кого угодно из потенциальных покупателей Ф-35 заставит задуматься.
Barzha
F-35 — современнейший самолёт, и его способность "достать", откровенно говоря, устаревшие С-300, выдавать за какое-то супердостижение… Плюс такое ощущение, что автор уверен, что сами С-300 не будут прикрываться другими системами. Типа выставят их в чистом поле (или пустыне)…
Но у меня вопрос: неясно, сколько всего установок будет поставлено? 4 шт. — это практически ничего.
Но у меня вопрос: неясно, сколько всего установок будет поставлено? 4 шт. — это практически ничего.
Список американских вассалов сократился
Главным итогом визита президента России в Индию и его встречи с индийским коллегой стало то, что Нью-Дели однозначно отверг попытки США устанавливать для Индии рамки и требовать подчинения законам, принимаемым американскими законодателями. Произошло то, чему так хотел помешать Белый дом: Россия и Индия заключили контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Индия проявилась нешуточную строптивость. Это своего рода урок новейшей истории, который Нью-Дели преподал Вашингтону. Мол, царёк из Белого дома и его князья с холма нам не указ.
Закупка Индией «Триумфов» является прямым вызовом Америке: ведь С-400 способен вытеснить конкурирующие американские зенитные комплексы с мирового рынка. Вдобавок Индия обоснованно дала понять, что она готова быть союзником и равноправным партнёром, но не видит себя в роли американского вассала.
Вне всякого сомнения, это исторический поворот. Политические менеджеры в Вашингтоне уже не чувствуют себя теми, кто вращает земной шар. Счастье для мистера Маккейна, что он не дожил до такого позора.
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Шептун
Побольше С-400, вкусных и разных! С-400 — символ свободы!
zhekazs
Действительно, проще индусам с китайцами договориться, чем Штатам наступить на горло своей исключительности. Скорее бы уж закрылись в своей заокеанской ракушке и не отсвечивали тут перед людьми.
sanych
Уже мания какая-то — санкции накладывать на всех, кто не в ту же сторону посмотрит, что дядюшка Сэм. Сам себя в угол загнал. Посмотрим, как выпутываться будет.
За полцены или за гранью?
В преддверии подписания крупного оборонного контракта на поставку Индии российских комплексов С-400 на сумму более чем 5 миллиардов долларов индийское информационное издание «The Economic Times» сообщило, что Дели рассматривает возможность покупки танков нового поколения Т-14 «Армата». СМИ пояснило, что российская новинка рассматривается в качестве замены устаревшим модификациям Т-72 в рамках программы «Multipurpose future ready combat vehicles». Ориентировочный объем — 1770 танков, причём ранее подписанное соглашение на поставку Т-90С якобы останется в силе.
Число танков и сумма «соглашения» (4,5 миллиарда долларов) вызывают понятные большие сомнения. В идею столь масштабного строительства танков на экспорт верится с трудом. Точнее, вовсе не верится.
Есть и ещё один повод для сомнения. Экономический. Если доверять информации индийских СМИ, то за один танк Нью-Дели готов заплатить немногим больше 2,5 млн. долл. Но ведь на внутреннем рынке цена «Арматы» превышает 3,5 миллиона. А при экспорте ощутимой составляющей цены является прибыль. Это вам любой капиталист-дошкольник расскажет, обменивающий одного бывшего в употреблении пластмассового солдатика на восемь новеньких жевательных резинок.
Если бы Т-14 шёл на экспорт, то цена его составила бы, как допускают некоторые обозреватели, 5, а то и все 6 миллионов долларов. Ну, минус скидка оптовикам. Процента полтора.
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KBaHT_BpeMeHu
Если это правда, это, пожалуй, уже за гранью понимания.
lopvlad
В смысле? Работникам военных предприятий нужно на что-то жить, а предприятию — развиваться. Разработку и доведение до ума Т-14 УВЗ вел за счет собственных средств, надеясь эти деньги компенсировать за счет ГОЗ, который в правительстве обещали аж под 2000 танков.
В итоге УВЗ птенцы Гайдара в правительстве кинули, сказав, что бабла нет, и максимум, что купят, так не более 200 штук, да и то под вопросом. УВЗ в 90-е выжил за счет индийского заказа Т-90, которых тогда в российской армии были единицы.
К сожалению, мы живем не в социалистическом государстве СССР, а в капиталистическо-олигархическом государстве Россия.
В итоге УВЗ птенцы Гайдара в правительстве кинули, сказав, что бабла нет, и максимум, что купят, так не более 200 штук, да и то под вопросом. УВЗ в 90-е выжил за счет индийского заказа Т-90, которых тогда в российской армии были единицы.
К сожалению, мы живем не в социалистическом государстве СССР, а в капиталистическо-олигархическом государстве Россия.
Grenader
На деньги, потраченные на ЧМ по футболу, можно купить 3000 танков "Армата", но футбол важнее.
NG inform
«Армата» — это хайтек-девайс. Хайтек-девайсы характерны тем, что их дорого разработать, дорого развернуть производство, но отдельные юниты относительно дёшевы.
Таким образом, если партия маленькая, то в каждом девайсе доля стоимости на разработку и внедрения огромна, и он очень дорог. Но при хорошо организованном производстве можно производить крупные партии, в результате чего его стоимость драматически падает.
Кроме того, нужно различать рублёвую и долларовую стоимость. То, что делается внутри России, не имеет никакого смысла оценивать в долларах. Т.е. идея, что «Армата» внутри России стоит 3,5 миллиона долларов, ложна, порочна и сбивает с толку. Цена в долларах — это цена на границе. Я уверен, что России данный контракт бы бы крайне выгоден, это позволит укрепиться на рынке хайтек-вооружения, довести «Армату» за счёт средств иностранного заказчика и удешевить для наших войск.
Таким образом, если партия маленькая, то в каждом девайсе доля стоимости на разработку и внедрения огромна, и он очень дорог. Но при хорошо организованном производстве можно производить крупные партии, в результате чего его стоимость драматически падает.
Кроме того, нужно различать рублёвую и долларовую стоимость. То, что делается внутри России, не имеет никакого смысла оценивать в долларах. Т.е. идея, что «Армата» внутри России стоит 3,5 миллиона долларов, ложна, порочна и сбивает с толку. Цена в долларах — это цена на границе. Я уверен, что России данный контракт бы бы крайне выгоден, это позволит укрепиться на рынке хайтек-вооружения, довести «Армату» за счёт средств иностранного заказчика и удешевить для наших войск.
Венгрия отказалась быть французской колонией
Министр по европейским делам Франции Натали Луазо высказалась в адрес Венгрии. Луазо заявила, что Евросоюзу необходимо «сплотиться вместе против европейских политиков-радикалов, которые попирают общеевропейские ценности». В своём заявление Луазо использовала фразу о «битве» с венгерскими властями. Цитата:
В то время как правительство Франции является прогрессивным в деле защиты прав человека, правительство Венгрии отстаёт. Нужна историческая битва, чтобы они прекратили нарушать фундаментальные права человека.
Гглава МИД Венгрии Петер Сийярто на это заметил, что его страна готова «принять вызов». «Мы, слава богу, не являемся французской колонией, чтобы пропускать такие слова», — добавил министр.
Луазо, заметим, является большим специалистом по «историческим битвам». Неспроста, видно, её назначили на столь заметную должность. Досталось от неё недавно и Великобритании. Если правительство венгров она считает «отсталым» и призывает к «исторической битве» с ним, то Соединённое Королевство она готовит к «жёсткому» выходу из Евросоюза.
Также Луазо высекла итальянское правительство. Министр по европейским делам Франции обвинила итальянцев в противозаконных действиях и антигуманности, поскольку Италия не желает принимать мигрантов с судна «Aquarius-2».
Если полистать подшивку заявлений Луазо в СМИ, то сложится вполне ясное представление о скором будущем Европы: Франция двинет свою военную мощь на «отсталые» страны. В связи с этим становится понятно, почему мадам Луазо не подвергает критике, скажем, Германию.
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Тот же ЛЕХА
«Мы не собираемся падать в ту пропасть, в которую сами бросаются эти политики, считающие себя прогрессивными».
Полностью разделяю эту точку зрения венгров. Наши политики должны брать пример с венгров в этом вопросе, а постоянные сожаления и недоумения МИД России уже набили оскомину.
Полностью разделяю эту точку зрения венгров. Наши политики должны брать пример с венгров в этом вопросе, а постоянные сожаления и недоумения МИД России уже набили оскомину.
Shurik70
«В то время как правительство Франции является прогрессивным в деле защиты прав человека».
Да уж… Право грабить, насиловать, ширяться. И при этом требовать с государства пособие за счёт налогоплательщиков. Франция впереди планеты всей.
Да уж… Право грабить, насиловать, ширяться. И при этом требовать с государства пособие за счёт налогоплательщиков. Франция впереди планеты всей.
solzh
Что можно сказать… Молодцы венгры. Вызывает уважение, что Венгрия готова отстаивать свои, а не навязываемые чужие культурные и духовные ценности.
Китай номинирован на титул первого врага Америки
Вице-президент США Майк Пенс, выступая в Гудзоновском институте стратегических исследований, сделал важный ход в грядущем противостоянии с Китаем: он попытался перевести конфликт с экономического на более серьезный, политический уровень. Фактически в своем выступлении Пенс обвинил Пекин в попытках вмешательства во внутриполитическую ситуацию в США. Причем он не особо стеснялся в выражениях: по его словам, усилия Китая превосходят по масштабам так называемое «российское вмешательство».
Американские стратегические пляски легко объяснить. В современном мире у США два серьёзных противника: упомянутые Китай и Россия. Однако лишь первый является мощным экономическим конкурентом США; Россия с её слаборазвитой сырьевой экономикой берётся лишь в политический расчёт.
К «стратегическому» обострению между Вашингтоном и Пекином привела война тарифов. И речи о «вмешательстве» Китая — не более чем слова. Политики XXI века гораздо больше преуспели в риторике, нежели в действиях. Иногда создаётся впечатление, что все они — ученики товарища Горбачёва.
Китай по-прежнему держит государственные американские ценные бумаги, а США отнюдь не собираются повторить свой военный «вьетнамский успех» в Поднебесной. Поэтому заявления мистера Пенса яйца выеденного не стоят.
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Svarog
У меня есть сомнения в отношении того, что Китай представляет такую большую угрозу для США. Да, Китай серьезно окреп, но это поправимо, а больше ничего у Китая нет. Это просто мировая фабрика, ресурсов у них нет… Так почему тогда США так давят на Китай? Я думаю, американцы просто торгуются. Сейчас Трамп поиграет в плохого полицейского, закрутят китайцам гайки. Придет другой президент и скажет: давайте вместе дружить против России. Ну, или еще что будет выторговывать… Думаю, и китайцы это понимают, по этой причине с нами ведут себя очень осторожно. Да, дружественно на словах, но со слабым подкреплением в делах…
Selevc
В инете масса статей на тему о том, как дряхлеет империя США и как бурно растет Китай, но не надо забывать, что Китай во многом еще тот бумажный тигр!!! Китай до сих разделенная страна на материк и остров, и китайцы, несмотря на их огромную армию, флот и экономические чудеса, пока никак не могут решить проблему Тайваня…
КНР управляет компартия, и где вопли по поводу ужасного китайского коммунизма из Белого дома??? ))) Генсек компартии КНР не так давно встречался с британской королевой, и ничего: британский монарший дом не рухнул… Когда лорды, сэры и пэры чуют выгоду, они быстро забывают свою спесь и бегом кидаются торговать.
КНР управляет компартия, и где вопли по поводу ужасного китайского коммунизма из Белого дома??? ))) Генсек компартии КНР не так давно встречался с британской королевой, и ничего: британский монарший дом не рухнул… Когда лорды, сэры и пэры чуют выгоду, они быстро забывают свою спесь и бегом кидаются торговать.
Sergej1972
Да вы что? КНР — одна из самых обеспеченных ресурсами стран мира. Третье место в мире по запасам полезных ископаемых. Значительная часть ресурсов ещё даже не разведана. Не может третья страна в мире по площади быть бедной полезными ископаемыми и прочими природными ресурсами.
Keyser Soze
Китаю нужны еще десяток-два лет. Им надо создать внутреннее потребление, которое бы поддерживало экономику. Сейчас Китай легко прихлопнуть санкциями, и китайцы это знают. Вопрос в том, что американцы настроены атаковать экономически и санкциями сейчас. Едва ли Вашингтону удастся сдержать Китай в долгосрочном плане, но тактические победы санкциями вполне возможны и реальны.
Заплатить за дедолларизацию
При всей привязке российской экономики к мировой ослаблять зависимость от доллара надо. Однако, ввязываясь в драку, неплохо бы понимать, какие шишки и синяки в ней набьёшь. Не только бизнесу, но и простым людям дедолларизация может обойтись слишком дорого!
Оказывается, у дедолларизации есть своя цена.
Говорите, от перехода на рубли в торговле сырьём выиграет бизнес? Да ну! Россия (только теоретически) может вынудить в будущем кого-то приобретать рубли ради покупки нефти, газа, продукции чёрной металлургии и даже алюминия и военной техники. А обратный эффект? Не совсем понятно, что Россия за эти рубли сможет потом приобрести для себя. Технологии, комплектующие, продовольствие и качественные товары народного потребления? Никто не продаст. Давайте доллары, скажут. И вот тут за обратный обмен придётся переплатить, и переплатить, скорее всего, много. В конечном итоге всё это скажется на внутренних ценах на импортированные товары. То есть повышенные цены опять ударят по населению.
Мало того, претензии рубля на участие в формировании нового мирового финансового порядка могут стать реальными только после отмены западных санкций. И прежде всего секторальных, которые касаются доступа промышленности к финансовым ресурсам Запада.
Наконец, нынешний рубль настолько слаб, что его курс прыгает вниз при любом понижении мировой цены на нефть и при любом заявлении Вашингтона о новых санкциях (даже ещё не введённых). С такой нестабильной валютой иметь дело никто на мировом рынке не пожелает. Российское правительство и президент много говорят о стабильности, но от этой халвы во рту слаще не становится.
Комментарии наших читателей:
Svarog
Совершенно согласен. Вообще, это очередной пиар-ход, у нас правительство, как фокусник-иллюзионист, любит делать разного рода вбросы в общество, дабы, так сказать, отвлечь от проблем насущных. Вместо того чтобы наметить сферы, где можем добиться успехов и развивать это, занимаются фигней… Производство, промышленность поднимать нужно. Не понимаю… Самолеты делать умеем, а машины когда нормальные, конкурентные на мировом рынке, делать научимся? Лучшие в мире программисты, при этом нет собственного железа и программного обеспечения. Или что, трусы шить у нас не умеют? Почему все китайское, когда у нас есть все ресурсы для производства, а у них нет?
YarSer88
По самолётам у нас хорошие наработки ещё с советских времён, а машины мы никогда хорошие не делали, в то время как лидеры автомобилестроения ушли далеко вперёд. Нам даже их уровень десятилетней давности ещё постигать и постигать. То же по компьютерам, есть технологии, которые развивались десятилетиями, компаниями, в которые стекались лучшие умы со всего мира. Мы их даже догнать не факт что сможем, а вы предлагаете перегнать, да ещё и прямо сейчас. Надо делать то, что у нас хорошо получается — ту же металлургию развивать, ядерную энергетику, производство синтетических материалов. Зачем ввязываться в гонку, где у противника фора в несколько кругов?
ROBIN-SON
Не могу понять, кто тянул за язык ВТБ Костина сливать инсайд про USD? Мол, банки не будут выдавать его, а менять на рубли по какому-то коэффициенту. Граждане намек поняли и дружно рванули в банки снимать нал.
Видимо, разговор об этом был в правительственных кругах. Они сейчас очень о нас думают. Но вы можете представить себе банкира крупного банка в США или Великобритании, который мог бы пойти на это? В принципе, представить можно, но что бы было с этим банкиром?
Здесь — тишина. Даже ЦБ не дал пояснение. Я помню, сиделец Улюкаев до посадки давал интервью на ТВ. Какой-то гражданин спросил его, надо ли бежать в обменник, менять рубли на валюту. Конечно, нет, все хорошо, рубль силен. Через неделю — обвал… Я понимаю, что чиновник, зная положение дел, не вправе сеять панику среди населения. Ну скажи обтекаемо.
Орешкин молодой после скачка доллара до 67 посоветовал тоже не дергаться. мол, все придет в норму. И действительно, доллар пошел вниз. А сейчас опять идет к 67. Понятен ход. После заявления Орешкина ЦБ, скорее всего, выбросил на рынок доллары. Рубль укрепился, министр ВЭР — гуру, народ поверил.
Видимо, разговор об этом был в правительственных кругах. Они сейчас очень о нас думают. Но вы можете представить себе банкира крупного банка в США или Великобритании, который мог бы пойти на это? В принципе, представить можно, но что бы было с этим банкиром?
Здесь — тишина. Даже ЦБ не дал пояснение. Я помню, сиделец Улюкаев до посадки давал интервью на ТВ. Какой-то гражданин спросил его, надо ли бежать в обменник, менять рубли на валюту. Конечно, нет, все хорошо, рубль силен. Через неделю — обвал… Я понимаю, что чиновник, зная положение дел, не вправе сеять панику среди населения. Ну скажи обтекаемо.
Орешкин молодой после скачка доллара до 67 посоветовал тоже не дергаться. мол, все придет в норму. И действительно, доллар пошел вниз. А сейчас опять идет к 67. Понятен ход. После заявления Орешкина ЦБ, скорее всего, выбросил на рынок доллары. Рубль укрепился, министр ВЭР — гуру, народ поверил.
Ядерные мускулы России
11 октября в Вооруженных силах России прошла традиционная стратегическая командно-штабная тренировка стратегических ядерных сил (СКШТ СЯС). Такие тренировки проходят каждый год осенью, а весной проходят СКШТ по боевому управлению ВС РФ в целом, в ходе которых также есть пуски стратегических ракет. Работают также оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия, ПВО и пр. В общем, состоялась очередная "осенняя ядерная война".
Надо заметить, пресса на этот раз как-то скупо осветила проведённые мероприятия. Информационное поле было занято, по-видимому, куда более важными событиями.
Шутка ли: в стране буянят двое футболистов! Об этом пишут чуть ли не целую неделю. Тема неиссякаемая.
И другое событие: авария с РКН "Союз-ФГ". Это первая авария за 64 запуска. Аналитик Я. Вяткин отмечает, что «прекрасно показала себя система аварийного спасения, даже перегрузки были весьма умеренными, но «оплакивателей» российской космонавтики это никак не остановило». На самом деле нет худа без добра: именно на этом этапе полёта срабатывание системы спасения послужило экзаменом для не проверявшейся ранее нештатной ситуации.
Что до осенних «ядерных войн», то они являются не только реальной тренировкой для СЯС, но и предупреждением «партнёрам» о том, что русский ядерный меч-кладенец стал не только больше, толще, тяжелее и острее, но и по-прежнему быстро извлекается из ножен и может быстро и точно лупить по голове.
Комментарии наших читателей:
jonht
СМИ, наверное, боятся сглазить учения (шутка). Просто все уже немного устали от "милитори" новостей, вот и не пишут, правда, до очередного обострения за лужей.
rocket757
Если журналистам не давать информацию, они ведь додумают, дофантазируют, и в информационном поле, которое закрыть теперь НЕЛЬЗЯ, будет каша из немного правды и кучи бреда!
Секреты открывать не надо, но на самотёк такое дело пускать ничуть не лучше… Пускайте инфу обработанную, да хоть дезу, но ту, которая пойдёт на пользу!
Активнее надо, ребята, и тщательней.
Секреты открывать не надо, но на самотёк такое дело пускать ничуть не лучше… Пускайте инфу обработанную, да хоть дезу, но ту, которая пойдёт на пользу!
Активнее надо, ребята, и тщательней.
андрей юрьевич
«Стоит заметить, что СКШТ традиционно является и тренировкой верховного главнокомандующего, и вообще органов госуправления. ВГК обязан за кратчайший срок выбрать нужный сценарий действий и отдать нужный приказ. И Путин (и Медведев, когда берег место для шефа) справлялись с поставленными задачами очень хорошо».
Про Медведева улыбнуло… Какой талантливый премьер у нас… Хоть экономику поднять, хоть войну ядерную выиграть.))) Читать перестал на этом.
Про Медведева улыбнуло… Какой талантливый премьер у нас… Хоть экономику поднять, хоть войну ядерную выиграть.))) Читать перестал на этом.
А у нас микросхемы какой системы?
Американские спецслужбы подтвердили факт вскрытия колоссальной системы слежения, основанной на закладках в микросхемы, поставляемые из Китая. Среди примерно трёх десятков корпораций, оказавшихся под ударом, называют Apple и Amazon, а также ряд компаний, являющихся подрядчиками ЦРУ и АНБ.
Беспечность в закупке электроники может стоить России обороноспособности
Шпионские чипы в китайских микросхемах. Россия, будь бдительной!
Шпионские чипы в китайских микросхемах. Россия, будь бдительной!
Этот факт вызывает немало вопросов в плане обеспечения кибербезопасности и в нашем Отечестве.
В российской армии более половины всего вооружения и военной техники напичканы ЭКБ (электронной компонентной базой) зарубежного производства. Начиная с компьютеров в системах автоматизированного управления войсками стратегического и тактического звена, роботизированных комплексов «Уран-9» и заканчивая истребителями Су-30СМ и ОТРК «Искандер». Общий объем иностранной ЭКБ при производстве образцов отечественного вооружения и специальной техники составляет 70%! Согласно данным АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии», для замены более 3,5 тыс. элементов импортной ЭКБ потребуется от двух до пяти лет, при этом порядка 7-8% из них невоспроизводимы. Следовательно, полностью преодолеть зависимость от импортной электроники в оборонке не удастся. Иными словами, использование иностранной ЭКБ для критических применений, к сожалению, будет иметь место ещё длительное время.
Помимо военно-технической зависимости, импортная электроника может таить в себе массу других сюрпризов. Согласно зарубежным исследованиям, без ведома заказчика в каждую микросхему можно внедрить аппаратный троян, который по команде «хозяина» способен выполнять различные действия: изменять режимы функционирования, передавать по сторонним каналам любую внутреннюю (секретную) информацию, изменять электрические режимы работы микросхемы вплоть до её разрушения или отказа по внешнему сигналу злоумышленника. Предугадать всё это, разумеется, невозможно. А можно ли выиграть войну, когда приказы генералов спотыкаются о действия «троянов»?
Комментарии наших читателей:
андрей юрьевич
Вот вам и "Арматы", и Су-57,и б/пилотники…
dsk
В СССР, на севере Москвы был построен наукоград Зеленоград для производства компонентов микроэлектроники. Перестройка похоронила его. Сколковские мальчики работают по интересной схеме — получают госфинансирование, но не имеют заданий, то ли изобретут что-нибудь, то ли нет…
Sirocco
Россия, к сожалению, почти за 20 лет не восстановила ничего из разрушенного. Уже не первый раз переливаем из пустого в порожнее, как мы тут, так и прочие СМИ, мол, надо избавляться, ан нет, сидим-с, ждем-с грома с неба)))) Если по теме, то мы в единой экономической системе, никто не даст нам из неё выйти, все эти патриотические лозунги как у нас, так и за рубежом, расчитаны на местных аборигенов. Думаю, представлять главного разработчика современных электронных компонентов не стоит.)))))
Балу
Когда-то давно купил китайскую флешку. При первом же подключении флэшка предложила зарегистрироваться на каком-то сайте "в целях моей безопасности". Китайцы не менее цинично устремлены к глобальному доминированию, чем американцы.
Улиточник N9
На платах в американской электронике стоят "вражеские" китайские закладки, на тех же платах, но в России, стоят уже "дружеские" китайские закладки. Не стоит их бояться, считайте их бесплатным подарком от "большого друга"… :)
- Автор:
- Алексей Володин, Олег Чувакин
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