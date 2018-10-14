Итоги недели. Салют в честь...

Как дела у «Наброска»?

Буксируемые орудия уже изжили себя. Вся артиллерия должна быть самоходной и обязательно иметь противоосколочную броню, ну разве что 82- и 120-мм минометы должны быть возимыми, чтобы ими можно было стрелять из окопов.

А без буксируемых орудий у вас даже короткого огневого налета может не быть: стратегическая мобильность у буксируемых орудий вне конкуренции, хотя по тактической она безусловно сливает всем. Вот интересно, а какова вероятность поражения самого орудия при контрбатарейной борьбе? Что, если расчет смоется с прицельными приспособлениями (ну, или в щель-блиндаж заныкается, если кто отстал), а у орудий противооткатные устройства забронировать (ствол и лафет осколки выдержат, я думаю)? Всякие зоопарки ведь район определяют, а не конкретное положение орудий.

Не вполне понимаю, с какой целью создаются эти САУ, и на какого противника рассчитаны. Если для борьбы с партизанами, то это одно. Для борьбы с сильным противником это пустая трата денег. Потенциальная война с сильным противником подразумевает, что сильный противник постоянно контролирует тылы оппонента на десятки километров от линии соприкосновения. Это уже реальность, которую позволяют самые разные технические средства. Что сделает САУ типа "Цезарь" (для примера) с САУ типа "Флокс" при помощи этих технических средств? Если дальность стрельбы 8-10 км, то такая машина должна быть меньше, дешевле, и мобильнее, чем "Флокс", который сопоставим с "Цезарем" по весу, размерам, цене. Впрочем, "Флокса" как бы и нет. Хотел бы я посмотреть его в деле, пусть и на полигоне. Не нравятся мне "новоделы". Старая школа была лучше. Меньше было пиара, больше дела.

Повнимательнее с искрами

Авторы опять прошлись по трудному вопросу. И, видно, постарались сделать это юридически осторожно. А вот "инициативные граждане", забросив семейные и рабочие проблемы, вместо Совета Федерации решают вопрос об административных границах. Да там должен быть не только ОМОН, а десант комиссии "сенаторов", Следкома, ФСБ и Прокуратуры. Иначе опять всё закончится блокпостами и мальчишками на БМП.

Вы думаете, там их нет? Или они должны ходить с бейджиками? Или Евкуров ничего не понимает?

Как человек, через которого непосредственно прокатились события на Кавказе в период начала 90-х годов, могу точно сказать - Росгвардия в этом регионе ничего не сможет сделать. Про мутные 90-е годы в этом регионе у народонаселения России практически нет никакой информации. Взять хотя бы конфликт между теми же ингушами и осетинами за Правобережный район Осетии. Сколько было жертв, кто знает? И надругательство над трупами было похлеще, чем в Чеченском конфликте. Пресловутая дивизия им. Дзержинского в течении двух дней получила по мослам и бесславно возвратилась в более спокойный регион. А пришлось расхлёбывать опять же армии. Там такой клубок межнациональной ненависти, что иногда оторопь берёт откуда это всё.

Ваяли, ваяют и будут ваять...

Нынешняя деградация укроВПК только доказывает всю тупиковость их "мрии" : "хатка з вишенкою у плетню". Верною дорогой идут паны!

Вообще-то, БМ-21У - уже с десяток лет как исполнилось...

А девок прихватить - идея совсем неплохая!

Автор громко "похоронил" украинский военпром. И, наверное, поторопился... Нет, я не хвалю данный пепелац. Просто я помню и о "Козак - 2", и БТР-4, БТР-3... "Гюрза" и другие образцы. Это все уже серийные. А если читать автора, то ополченцы могут идти по домам и шахтам, ВСУ уже расстреляло последние патроны из "трехлинейки", оставшейся от СССР...

Хитрый план

Что-то не нравятся мне эти типы на фото (Пушилин и Сурков).

Ну мне тоже больше фото Шарлиз Терон нравится) ну что поделаешь, там кто есть, тот и фотографируется)))

Сейчас договариваются, как вернуть все взад Украине так, чтобы не "потерять лица" - вначале- под "определенным статусом", затем с постепенной, полной интеграцией в Украину. Уже давно бы так сделали, но слабый Порос не может унять своих радикалов, которым не терпится "зачистить" Новороссию, в случае перехода её обратно Украине.

Светлые люди в тёмном

«...российских добровольцев ЧВК...»



Звучит как-то парадоксально...

Все-таки или добровольцы, или ЧВК?

«Как известно из многочисленных публикаций в СМИ, в ряды ЧВК Вагнера проходит самый жёсткий отбор. Шансы стать вагнеровцем есть только у ветеранов боевых действий: у лучших из лучших».

Да, когда уже бред, выдающий желаемое за действительное, закончится?

Ну, нет у нас ЧВК (частной военной компании) в стране, ни юридически, ни фактически.

Есть служба по контракту в МО, свободно и законно реализуемая через военкоматы или напрямую через руководство/командование в/ч.

Во, блин! Вчера людей какашками (мягко сказано) поливали, сегодня - герои. Я знаю одно - воевали за деньги, погибли за Россию.

А что в этом плохое? Люди в ВС отслужили, решили применить свои знания и опыт в ЧВК. Заработать деньги, благо у нас вроде "капитализм". Опять же страховка. Для семьи. Что на них окрысились?

Глава ЧВК "Blackwater" Эрик Принс уважаемый в США человек. Встречается с президентом США. Поступил в Академию ВВС, отучился 2 года, но ушёл. Стал заниматься экономикой. Но вернулся в армию, получил звание лейтенант, стал морским "котиком". С друзьями создал ЧВК.

Так почему, у нас "Вагнера" рисуют черной краской, а в Штатах Эрик намбер оне? Почему у нас его людей стесняются?

А мне показалось, что эта заметка стёб над СБУ.

Прости, Юра...

На самом деле это... можно сказать триумф российской космонавтики... Экипаж после аварии цел... и надеемся здоров... Больше ни один пилотируемый корабль не обеспечивает спасение экипажа... Так что награждать надо...

Что-то вдруг навеяла фраза: "Можем повторить"...

Я уж молчу, про то, что это большие деньги в пыль... молчу про риск жизни экипажа... Но то, что таким образом мы лишь можем потерять, а не укрепить монополию, это понятно и ребёнку.

Причины то давно известны, но их никто не озвучит .

Эффективные менеджОры. Массовые сокращения (оптимизация и реорганизация) начались несколько лет назад . В год до 1000 человек, в 2018 в марте 500 сразу за ворота. А зарплата там... слесарь инструментальщик - 15 000 рублей.

Ну так всё логично, за такие деньги работать могут остаться только агенты ЦРУ.

Шпили Черниговской области

Воруют... на пожар списывают, обычная схема...

Дайте угадаю.

Боширов? Чепига? Петров? Мишкин?

Год назад, помнится, ДР Петьи тоже отметился пожаром! В Винницкой области.



-по результатам взрыва в Балаклее не наказан никто - склад центрального подчинения, пришлось бы увольнять кого-то в руководстве Генштаба, а там все "нужные" человечки;

-после Балаклеи состояние складов исследовала комиссия СНБО и утвердила государственный план рассредоточения боеприпасов и повышения безопасности арсеналов;

Однако взорвалась Калиновка, и оказалось, что начальник Генштаба Виктор Муженко не выполнил план рассредоточения боеприпасов и в Калиновке были провалены все необходимые мероприятия по безопасности, не обеспечена охрана на земле и с воздуха. Разумеется, расследование показало, что за взрывы в Калиновке никто из высших должностных лиц не отвечает, решение СНБО ничего не значат, и никто не наказан.

по этому поводу в нет'е уже предсказывают действия "верхушки"по образцу прошлых событий:

с утра Минобороны заявит, что взорвались старые и не нужные армии боеприпасы, и наконец-то мы утилизировали то, что сами давно хотели куда-то выкинуть;

затем напишут, что на строительство складов потратили столько-то сот миллионов, но надо еще много миллиардов, и вот пока миллиарды не дадут, то нечего и мечтать о безопасности;

затем Генштаб напишет, что все начальники действуют прекрасно, все было в образцовом порядке, причем охрана тоже, но полиция плохо охраняет территорию вокруг складов, там могут быть проблемы;

затем начнут писать, что Муженко не виноват, да разве может начальник Генштаба отвечать за какой-то склад;

опосля "гарант" скажет, что Украина ведет войну, многого добилась, но и враг силен, и что он выступает с инициативой в следующем году дать еще несколько миллиардов для армии в следующем году на безопасность арсеналов, и что виновные должны быть строго наказаны после расследования.

о том, что ни один руководитель ГШ за предыдущие взрывы к какой-либо ответственности не привлечен не скажут и слова (безответственными генералами на выборах управлять легче - они понимают, что любая другая власть их отдаст под суд, а действующая от любых судов прикроет).

через пару недель другие по результатам взрыва в Сватово отстранены от должностей вообще не причастные к взрыву люди, виновные ответственности избежали;-по результатам взрыва в Балаклее не наказан никто - склад центрального подчинения, пришлось бы увольнять кого-то в руководстве Генштаба, а там все "нужные" человечки;-после Балаклеи состояние складов исследовала комиссия СНБО и утвердила государственный план рассредоточения боеприпасов и повышения безопасности арсеналов;Однако взорвалась Калиновка, и оказалось, что начальник Генштаба Виктор Муженко не выполнил план рассредоточения боеприпасов и в Калиновке были провалены все необходимые мероприятия по безопасности, не обеспечена охрана на земле и с воздуха. Разумеется, расследование показало, что за взрывы в Калиновке никто из высших должностных лиц не отвечает, решение СНБО ничего не значат, и никто не наказан.по этому поводу в нет'е уже предсказывают действия "верхушки"по образцу прошлых событий:с утра Минобороны заявит, что взорвались старые и не нужные армии боеприпасы, и наконец-то мы утилизировали то, что сами давно хотели куда-то выкинуть;затем напишут, что на строительство складов потратили столько-то сот миллионов, но надо еще много миллиардов, и вот пока миллиарды не дадут, то нечего и мечтать о безопасности;затем Генштаб напишет, что все начальники действуют прекрасно, все было в образцовом порядке, причем охрана тоже, но полиция плохо охраняет территорию вокруг складов, там могут быть проблемы;затем начнут писать, что Муженко не виноват, да разве может начальник Генштаба отвечать за какой-то склад;опосля "гарант" скажет, что Украина ведет войну, многого добилась, но и враг силен, и что он выступает с инициативой в следующем году дать еще несколько миллиардов для армии в следующем году на безопасность арсеналов, и что виновные должны быть строго наказаны после расследования.о том, что ни один руководитель ГШ за предыдущие взрывы к какой-либо ответственности не привлечен не скажут и слова (безответственными генералами на выборах управлять легче - они понимают, что любая другая власть их отдаст под суд, а действующая от любых судов прикроет).через пару недель другие новости закроют тему, и она уйдет в архив также как и предыдущие катастрофы...

«Красуха» себя покажет?

К сожалению комплексы РЭБ не могут решить проблемы в реальном высокотехнологичном противоборстве. Даже если подавить АВАКС, навигацию и некоторые виды связи, у противника есть ракеты наводящиеся на излучение типа AGM-88(А,B,C), ALARM, ARF с дальностью поражения 100 и более км, а так же большой выбор крылатых и баллистических ракет. Как показывает опыт боевого применения, после включения излучения координаты объекта с высокой точностью определяются за считанные секунды, а время доставки средства поражения к цели составляет от 15 до 20 минут.

Поэтому подразделения РЭБ должны переходить на качественно новые виды электромагнитного оружия, способного генерировать мощные короткие ЭМИ которые будут выжигать всю электронику противника.

Я смотрю в Сирии уже все про злодеев-бармалеев забыли. Что ни новости, то Россия отбивается от заклятых партнёров. И что это за война с террором. когда идёт балансирование на натянутом канате. Оступись, и третья мировая. Не в укор нам. Это я понять не могу, какого лешего вся эта западная и прозападная свора к Сирии прицепились. Они что, спать уже спокойно не могут, чтобы не показать какие они куда тебе крутые вояки над разграбленной и разбитой страной?

Опять "честный бой" - РЭБ с нашей стороны против ВСЕХ ВВС противника? В этом случае, действительно, нашим РЭБ ловить нечего.

Но если рядом будет зрбр, да пара полков ИА, то может-таки и справимся?

Причем на бой с такой группировкой ПВО нужен будет ну очень большой наряд противных сил, причем их потери грозят стать запредельными настолько, что впору начать чесать западную репу - а надо ли?

Они расправятся с С-300?

Ставки высоки. На кону огромные контракты.

Ну да. В рекламных целях только и не хватает сбитого Ф-35.

Глупей оправдания для своих самолётов диванный эксперт из НИ придумать не смог. Такая антиреклама кого угодно из потенциальных покупателей Ф-35 заставит задуматься.

F-35 — современнейший самолёт, и его способность "достать", откровенно говоря, устаревшие С-300, выдавать за какое-то супердостижение… Плюс такое ощущение, что автор уверен, что сами С-300 не будут прикрываться другими системами. Типа выставят их в чистом поле (или пустыне)…

Но у меня вопрос: неясно, сколько всего установок будет поставлено? 4 шт. — это практически ничего.

Список американских вассалов сократился

Побольше С-400, вкусных и разных! С-400 — символ свободы!

Действительно, проще индусам с китайцами договориться, чем Штатам наступить на горло своей исключительности. Скорее бы уж закрылись в своей заокеанской ракушке и не отсвечивали тут перед людьми.

Уже мания какая-то — санкции накладывать на всех, кто не в ту же сторону посмотрит, что дядюшка Сэм. Сам себя в угол загнал. Посмотрим, как выпутываться будет.

За полцены или за гранью?

Если это правда, это, пожалуй, уже за гранью понимания.

В смысле? Работникам военных предприятий нужно на что-то жить, а предприятию — развиваться. Разработку и доведение до ума Т-14 УВЗ вел за счет собственных средств, надеясь эти деньги компенсировать за счет ГОЗ, который в правительстве обещали аж под 2000 танков.

В итоге УВЗ птенцы Гайдара в правительстве кинули, сказав, что бабла нет, и максимум, что купят, так не более 200 штук, да и то под вопросом. УВЗ в 90-е выжил за счет индийского заказа Т-90, которых тогда в российской армии были единицы.

К сожалению, мы живем не в социалистическом государстве СССР, а в капиталистическо-олигархическом государстве Россия.

На деньги, потраченные на ЧМ по футболу, можно купить 3000 танков "Армата", но футбол важнее.

«Армата» — это хайтек-девайс. Хайтек-девайсы характерны тем, что их дорого разработать, дорого развернуть производство, но отдельные юниты относительно дёшевы.

Таким образом, если партия маленькая, то в каждом девайсе доля стоимости на разработку и внедрения огромна, и он очень дорог. Но при хорошо организованном производстве можно производить крупные партии, в результате чего его стоимость драматически падает.

Кроме того, нужно различать рублёвую и долларовую стоимость. То, что делается внутри России, не имеет никакого смысла оценивать в долларах. Т.е. идея, что «Армата» внутри России стоит 3,5 миллиона долларов, ложна, порочна и сбивает с толку. Цена в долларах — это цена на границе. Я уверен, что России данный контракт бы бы крайне выгоден, это позволит укрепиться на рынке хайтек-вооружения, довести «Армату» за счёт средств иностранного заказчика и удешевить для наших войск.

Венгрия отказалась быть французской колонией

В то время как правительство Франции является прогрессивным в деле защиты прав человека, правительство Венгрии отстаёт. Нужна историческая битва, чтобы они прекратили нарушать фундаментальные права человека.

«Мы не собираемся падать в ту пропасть, в которую сами бросаются эти политики, считающие себя прогрессивными».

Полностью разделяю эту точку зрения венгров. Наши политики должны брать пример с венгров в этом вопросе, а постоянные сожаления и недоумения МИД России уже набили оскомину.

«В то время как правительство Франции является прогрессивным в деле защиты прав человека».

Да уж… Право грабить, насиловать, ширяться. И при этом требовать с государства пособие за счёт налогоплательщиков. Франция впереди планеты всей.

Что можно сказать… Молодцы венгры. Вызывает уважение, что Венгрия готова отстаивать свои, а не навязываемые чужие культурные и духовные ценности.

Китай номинирован на титул первого врага Америки

У меня есть сомнения в отношении того, что Китай представляет такую большую угрозу для США. Да, Китай серьезно окреп, но это поправимо, а больше ничего у Китая нет. Это просто мировая фабрика, ресурсов у них нет… Так почему тогда США так давят на Китай? Я думаю, американцы просто торгуются. Сейчас Трамп поиграет в плохого полицейского, закрутят китайцам гайки. Придет другой президент и скажет: давайте вместе дружить против России. Ну, или еще что будет выторговывать… Думаю, и китайцы это понимают, по этой причине с нами ведут себя очень осторожно. Да, дружественно на словах, но со слабым подкреплением в делах…

В инете масса статей на тему о том, как дряхлеет империя США и как бурно растет Китай, но не надо забывать, что Китай во многом еще тот бумажный тигр!!! Китай до сих разделенная страна на материк и остров, и китайцы, несмотря на их огромную армию, флот и экономические чудеса, пока никак не могут решить проблему Тайваня…

КНР управляет компартия, и где вопли по поводу ужасного китайского коммунизма из Белого дома??? ))) Генсек компартии КНР не так давно встречался с британской королевой, и ничего: британский монарший дом не рухнул… Когда лорды, сэры и пэры чуют выгоду, они быстро забывают свою спесь и бегом кидаются торговать.

Да вы что? КНР — одна из самых обеспеченных ресурсами стран мира. Третье место в мире по запасам полезных ископаемых. Значительная часть ресурсов ещё даже не разведана. Не может третья страна в мире по площади быть бедной полезными ископаемыми и прочими природными ресурсами.

Китаю нужны еще десяток-два лет. Им надо создать внутреннее потребление, которое бы поддерживало экономику. Сейчас Китай легко прихлопнуть санкциями, и китайцы это знают. Вопрос в том, что американцы настроены атаковать экономически и санкциями сейчас. Едва ли Вашингтону удастся сдержать Китай в долгосрочном плане, но тактические победы санкциями вполне возможны и реальны.

Заплатить за дедолларизацию

Совершенно согласен. Вообще, это очередной пиар-ход, у нас правительство, как фокусник-иллюзионист, любит делать разного рода вбросы в общество, дабы, так сказать, отвлечь от проблем насущных. Вместо того чтобы наметить сферы, где можем добиться успехов и развивать это, занимаются фигней… Производство, промышленность поднимать нужно. Не понимаю… Самолеты делать умеем, а машины когда нормальные, конкурентные на мировом рынке, делать научимся? Лучшие в мире программисты, при этом нет собственного железа и программного обеспечения. Или что, трусы шить у нас не умеют? Почему все китайское, когда у нас есть все ресурсы для производства, а у них нет?

По самолётам у нас хорошие наработки ещё с советских времён, а машины мы никогда хорошие не делали, в то время как лидеры автомобилестроения ушли далеко вперёд. Нам даже их уровень десятилетней давности ещё постигать и постигать. То же по компьютерам, есть технологии, которые развивались десятилетиями, компаниями, в которые стекались лучшие умы со всего мира. Мы их даже догнать не факт что сможем, а вы предлагаете перегнать, да ещё и прямо сейчас. Надо делать то, что у нас хорошо получается — ту же металлургию развивать, ядерную энергетику, производство синтетических материалов. Зачем ввязываться в гонку, где у противника фора в несколько кругов?

Не могу понять, кто тянул за язык ВТБ Костина сливать инсайд про USD? Мол, банки не будут выдавать его, а менять на рубли по какому-то коэффициенту. Граждане намек поняли и дружно рванули в банки снимать нал.

Видимо, разговор об этом был в правительственных кругах. Они сейчас очень о нас думают. Но вы можете представить себе банкира крупного банка в США или Великобритании, который мог бы пойти на это? В принципе, представить можно, но что бы было с этим банкиром?

Здесь — тишина. Даже ЦБ не дал пояснение. Я помню, сиделец Улюкаев до посадки давал интервью на ТВ. Какой-то гражданин спросил его, надо ли бежать в обменник, менять рубли на валюту. Конечно, нет, все хорошо, рубль силен. Через неделю — обвал… Я понимаю, что чиновник, зная положение дел, не вправе сеять панику среди населения. Ну скажи обтекаемо.

Орешкин молодой после скачка доллара до 67 посоветовал тоже не дергаться. мол, все придет в норму. И действительно, доллар пошел вниз. А сейчас опять идет к 67. Понятен ход. После заявления Орешкина ЦБ, скорее всего, выбросил на рынок доллары. Рубль укрепился, министр ВЭР — гуру, народ поверил.

Ядерные мускулы России

СМИ, наверное, боятся сглазить учения (шутка). Просто все уже немного устали от "милитори" новостей, вот и не пишут, правда, до очередного обострения за лужей.

Если журналистам не давать информацию, они ведь додумают, дофантазируют, и в информационном поле, которое закрыть теперь НЕЛЬЗЯ, будет каша из немного правды и кучи бреда!

Секреты открывать не надо, но на самотёк такое дело пускать ничуть не лучше… Пускайте инфу обработанную, да хоть дезу, но ту, которая пойдёт на пользу!

Активнее надо, ребята, и тщательней.

«Стоит заметить, что СКШТ традиционно является и тренировкой верховного главнокомандующего, и вообще органов госуправления. ВГК обязан за кратчайший срок выбрать нужный сценарий действий и отдать нужный приказ. И Путин (и Медведев, когда берег место для шефа) справлялись с поставленными задачами очень хорошо».

Про Медведева улыбнуло… Какой талантливый премьер у нас… Хоть экономику поднять, хоть войну ядерную выиграть.))) Читать перестал на этом.

А у нас микросхемы какой системы?

Вот вам и "Арматы", и Су-57,и б/пилотники…

В СССР, на севере Москвы был построен наукоград Зеленоград для производства компонентов микроэлектроники. Перестройка похоронила его. Сколковские мальчики работают по интересной схеме — получают госфинансирование, но не имеют заданий, то ли изобретут что-нибудь, то ли нет…

Россия, к сожалению, почти за 20 лет не восстановила ничего из разрушенного. Уже не первый раз переливаем из пустого в порожнее, как мы тут, так и прочие СМИ, мол, надо избавляться, ан нет, сидим-с, ждем-с грома с неба)))) Если по теме, то мы в единой экономической системе, никто не даст нам из неё выйти, все эти патриотические лозунги как у нас, так и за рубежом, расчитаны на местных аборигенов. Думаю, представлять главного разработчика современных электронных компонентов не стоит.)))))

Когда-то давно купил китайскую флешку. При первом же подключении флэшка предложила зарегистрироваться на каком-то сайте "в целях моей безопасности". Китайцы не менее цинично устремлены к глобальному доминированию, чем американцы.

На платах в американской электронике стоят "вражеские" китайские закладки, на тех же платах, но в России, стоят уже "дружеские" китайские закладки. Не стоит их бояться, считайте их бесплатным подарком от "большого друга"… :)