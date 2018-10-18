Для чего Илон Маск отправил машину в космос?

“Наша цель — в течение ближайших нескольких лет довести стоимость запуска до 5-6 млн. $”.

Концепция секты Илона Маска держится на двух постулатах:. Уже давно понятно, что Великий Изобретатель не способен не только создать,которые смогли бы обеспечить прорыв в области энергетики и транспорта. Данное обстоятельство вынуждает команду Маска заниматься необычными, но не дающими никаких реальных преимуществ проектами, которые на публике выдаются за прорыв в будущее.От попыток любой ценой сохранить ступени ракеты-носителя до совершенно диких концептов в виде поездов в вакуумных трубах. Воистину, сон разума рождает чудовищ.Все “новинки” создаются путём компиляция существующих технологий, при этом никто не задумывается о соответствии их технического облика решаемой задаче. Весь расчет Маска — на малозначимые детали, способные привлечь внимание покупателя.К примеру, зачем-то акцентируется внимание на 17-дюймовом дисплее в салоне электромобиля, когда всех интересует главный вопрос — сама возможность создания доступного транспорта на электрических батареях.Делается это по одной причине: доступного и массового электромобиля у Маска не получилось. Приходится маскировать неудачи с помощью бесполезных технических фокусов, способных вызвать у покупателя ощущение “техники будущего”.давно и успешно применяются в военной среде, где стоимость всегда имела вторичное значение. Простой пример — подводные лодки, где подобные “накопители энергии” необходимы в процессе старта баллистических ракет.Технология создания литий-ионных батарей досконально изучена в теории и на практике. Одно известно абсолютно точно: их стоимость по-прежнему велика. Производители способны создать батарею любой конфигурации, назначения и масштабов. Главное: кто будет оплачивать счета?Буквально на прошлой неделе в Японии была спущена на воду подлодка Oryu, не имеющая никаких источников энергии, кроме литий-ионных батарей. С их помощью конструкция весом три тысячи тонн способна на протяжении многих суток непрерывно двигаться под водой со скоростью 20 уз. (36 км/ч). В этом смысле суперсовременный электромобиль Илона Маска (490 км на одной зарядке при движении в экономичном режиме) не является никакой научной фантастикой. Подобные технологии существовали давно и развивались в соответствии с технологической базой каждого периода времени.Самым значимым недостатком японской лодки Oryu называют её стоимость (566 млн. долл., из которых 112 млн. было потрачено непосредственно на батарею). Но это военная техника, где приоритет отдается другим параметрам.С точки зрения адептов секты И. Маска, Великий Менеджер сумел принести редкие и дорогостоящие технологии из области военной техники на гражданский рынок. Правда, по цене, заметно превышающей стоимость их аналогов военного назначения.Ничем не примечательный в плане дизайна, скоростных характеристик, качества и материалов отделки салона автомобиль продается по цене роскошного лимузина. Фокус, достойный книги рекордов Гиннеса.Главное — электродвижение, объяснят на нам сторонники секты Маска. Высокая стоимость машины объясняется затратами на производство батарей и электросистем.Единственное достижение Маска в том, что “доступные электромобили по цене лимузина” все-таки продаются. Впрочем, это же вопросы маркетинга и манипуляции общественным мнением, которое, как известно в истории, не раз приводило к поразительным и необъяснимым результатам.Ни о какой массовости речь, конечно же, не идет. Если смотреть на выбранный премиальный сегмент, то любой известный автопроизводитель имеет в десятки раз большие показатели продаж.На фоне непомерной цены батареи все остальные особенности творений Маска не имеют большого значения. А в плане технологической новизны они — дешевые фокусы, способные впечатлить только обитателей джунглей. Распахивающаяся крышка розетки в задней фаре при поднесении к ней зарядного штекера — фокус, достойный XIX века.Для коммерческого успеха не нужно демонстрировать иллюзион с крышками заправочной горловины и убирающимися ручками дверей. Илон, сделай дешевую батарею, как ты обещал. И всё, рынок твой.Ничего подобного сделано не было.Стремясь удержать интерес к “автомобилям будущего”, Маск двинулся в общем-то верном направлении — в сторону снижения их стоимости. Так, на рынке появилась “бюджетная” модель с обещанной ценой не более 35 тыс. $, с расчетом, что модный электромобиль станет конкурентом в нижнем сегменте бизнес-класса.Результат был немного предсказуем.Сейчас, спустя пару лет, стоимость упрощенной “бюджетной” модели по-прежнему превышает 50 тыс. у.е., при этом у неё отсутствует даже приборная панель! Сам Маск объясняет такое решение развитием технологий беспилотного вождения, при котором водитель практически исключен из процесса управлением транспортным средством. Восхищенные прозорливостью гениального конструктора покупатели замечают, что беспилотный транспорт — всё-таки удел ближайшего будущего. А сегодня желательно иметь перед глазами хотя бы спидометр.Конкурентами суперавтомобилю “без всего” в указанной ценовой категории выступают очень серьезные модели с ураганными характеристиками и впечатляющим набором хай-тек оборудования. Потому неудивительно, что “бюджетный электромобиль” оказался очередным убыточным проектом.Космическая одиссея Илона Маска в целом повторяет путь наземных электромобилей. На сегодняшний день каково главное практическое достижение Space X в области ракетно-космической техники? Спустя полвека после Королёва команда Маска тоже сумела отправить ракету в космос. При использовании тех же самых ракетных двигателей на химическом топливе. Так сказать, “открыли” человечеству дорогу к звездам.А дальше следует уже известный приём. Ввиду отсутствия каких-либо реальных прорывных технологий начинается иллюзион с целью впечатлить публику и инвесторов.Современный уровень развития техники позволяет произвести управляемую посадку ступени ракеты-носителя на любую выбранную платформу. Другой вопрос, зачем это нужно. Канонический ответ адептов секты Маска: многократное использование первой ступени, стоимость которой составляет 2/3 от общей стоимости ракеты-носителя, позволяет уменьшить цену запуска.Маск действует по проверенной схеме.Что значат на практике фантастические, явно нереалистичные обещания Маска, хорошо видно на примере с электромобилями.У Маска нет необходимых технологий для достижения поставленных целей. Полумеры, предлагаемые специалистами Space X, не позволяют заметно влиять стоимость процедуры запуска РН, изменяя её в десятки раз. Скорее наоборот, фокус с возвращением ракеты и сопутствующие издержки только увеличивают цену. Заявленная на официальном сайте Space X цена вывода коммерческого спутника (до 5,5 т на геопереходную орбиту) ракетой-носителем Falcon 9 составляет 62 млн $. Достигнутая на практике стоимость вывода спутников (в интересах Минобороны США) еще выше — от 82 до 96 млн. $.Маск, конечно, молодец. Когда даёт свои сказочные обещания, даже не краснеет.Отправка в космос красной машины, как и возвращение ступеней РН — захватывающее шоу и примечательный технический рекорд. Но реальный вклад Маска в развитие космической техники, несмотря на всю громкую славу прогрессора, едва ли сопоставим с достижениями ГКНПЦ им. Хруничева или американских компаний “Локхид” и “Мартин-Мариетта”.…Она всегда появлялась на публике в сопровождении четырёх охранников, а её кодовым позывным в компании было “Орёл-1”. Всегда одинаковая водолазка чёрного цвета — беззастенчивая ассоциация с С. Джобсом. Диета из соков только зелёного цвета. Корпоративная солидарность и параноидальная секретность, при которой рядовым сотрудникам было строжайше запрещено указывать место своей работы в соцсетях. Культ личности и все атрибуты успешного современного стартапа!Знакомьтесь: Элизабет Холмс. Восходящая звезда Силиконовой долины, самый молодой американский миллиардер, основатель и владелец компании “Теранос”. Её революционная идея могла совершить переворот в индустрии медицинской диагностики. Оборудование компании “Теранос” позволяло всего по одной капле крови провести полную диагностику организма.Именитые профессора и доктора медицины сразу выражали свои сомнения. В силу чисто физиологических причин одной капли крови недостаточно для точной постановки диагноза. Однако внимание публики было прочно приковано к черной водолазке мисс Холмс.Падение “Теранос” оказалось еще более стремительным, чем его невероятный взлет. Спустя десятилетие обещаний выяснилось, что никакой уникальной технологии анализа крови не существует. Для диагностики применялось оборудование фирмы “Сименс”. По результатам скандальных разоблачений оценка состояния мисс Холмс была уменьшена с 4,5 млрд. до нуля. Компания “Теранос” официально прекратила своё существование в августе 2018 г., продолжается расследование о массовом мошенничестве.В совете директоров "Теранос" присутствовали такие значимые фигуры, как бывший госсекретарь Генри Киссинджер и генерал Мэттис, нынешний глава Пентагона.Это просто позор.Такие “стартаперы”, как Элизабет Холмс, в США на каждом шагу. С большой долей вероятности наступит час, и объектом очередного скандала о мошенничестве станет великий изобретатель Илон Маск.Все эти истории связывает единый сюжет: чтобы ввести человека в заблуждение, достаточно рассказать ему то, во что он сам хочет поверить.