По поручению президента: В РФ прошло учение стратегических сил
В четверг по поручению Президента Владимира Путина в РФ прошло учение стратегических ядерных сил России, сообщает пресс-служба Минобороны.
В ходе мероприятий была проверена система управления ВС РФ, надежность прохождения приказов по всей вертикали управления от Национального центра до командных пунктов частей.
К учению привлекались наземные, авиационные и морские стратегические ядерные силы, а также средства предупреждения о ракетном нападении.
Дежурные смены управления, боевые расчеты полков, экипажи стратегических бомбардировщиков и атомных подлодок ТОФ и СФ отработали практические действия по нанесению ударов.
По данным пресс-службы, в рамках учения выполнены учебно-боевые пуски баллистических ракет с подлодок в Баренцевом и Охотском морях, а также крылатых и управляемых ракет с самолетов дальней авиации, действовавших с аэродромов Энгельс, Шайковка и Украинка.
Все пуски ракет с подводных лодок были своевременно обнаружены наземными радиолокационными станциями. Сообщения о них выдавались на пункты управления вооруженными силами в установленном порядке.
В военном ведомстве подчеркнули, что поставленные задачи в ходе учения были выполнены в полном объеме, все цели, находившиеся на полигонах Чижа, Кура, Теректа и Пембой, поражены.
В ходе мероприятий была проверена система управления ВС РФ, надежность прохождения приказов по всей вертикали управления от Национального центра до командных пунктов частей.
К учению привлекались наземные, авиационные и морские стратегические ядерные силы, а также средства предупреждения о ракетном нападении.
Дежурные смены управления, боевые расчеты полков, экипажи стратегических бомбардировщиков и атомных подлодок ТОФ и СФ отработали практические действия по нанесению ударов.
По данным пресс-службы, в рамках учения выполнены учебно-боевые пуски баллистических ракет с подлодок в Баренцевом и Охотском морях, а также крылатых и управляемых ракет с самолетов дальней авиации, действовавших с аэродромов Энгельс, Шайковка и Украинка.
Все пуски ракет с подводных лодок были своевременно обнаружены наземными радиолокационными станциями. Сообщения о них выдавались на пункты управления вооруженными силами в установленном порядке.
В военном ведомстве подчеркнули, что поставленные задачи в ходе учения были выполнены в полном объеме, все цели, находившиеся на полигонах Чижа, Кура, Теректа и Пембой, поражены.
- Использованы фотографии:
- Газета "Красная звезда", http://redstar.ru
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