Мнения

Мечты украинского блогера

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Телефонный звонок из Кремля

Порошенко с тоской смотрел на пиликавший гимном Украины телефон прямой связи с Кремлём. Брать трубку или не брать? Ну разве может быть что-то доброе от москаля? Денег не даст, газу не даст, национализированный завод в Севастополе не вернёт, арест с Липецкой фабрики не снимет… По волевому лицу президента скатилась скупая слеза. Вот буквально вчера внучек Петруша с болью в голосе спрашивал: «Так что, наши фабрики злой дядя Путин нам никогда не вернёт? Никогда-никогда?» Пётр Алексеевич не смог ответить ребёнку, а только отвернулся.


Сын Алексей, глядя куда-то в сторону, несмело вопрошал: «Неужели совсем ничего нельзя сделать? Ну, поговори с Путиным, вы же с ним почти друзья. Он сам постоянно говорит, что русские и украинцы братские народы. Позвони, поговори… Ну пообещай ему ещё одно перемирие на Донбассе… Статус государственного русскому языку… Или что примешь какой-нибудь закон о нацменьшинствах… А потом передумаешь… Ты же умеешь».

Вечером в спальне рыдала жена: «Ты в глаза, в глаза своим детям посмотри, ирод! Внучка Лизонька каждый вечер перед сном просит конфетки «Рошен», и именно Липецкой фабрики. У меня было несколько фантиков, так я киевские конфетки в них заворачиваю и даю ей как липецкие, и она засыпает счастливая. А я потом всю ночь плачу. Я не могу больше обманывать ребёнка, понимаешь, не могу! Это выше моих сил!»

Порошенко замотал головой: нет, он не может на это пойти, никогда он не встанет перед Путиным на колени. Ну, разве что, если… Порошенко с надеждой посмотрел на не умолкавший телефон: а вдруг?

Мечты украинского блогера


Он трижды сплюнул, размашисто перекрестил аппарат и медленно поднял трубку:

— Пётр Первый, могучий президент Украины, Великой, Белыя и Малыя Руси, владыка, сапоги которого попирают Вселенную у телефона.

— Это Путин. Пётр Алексеевич, я думаю, нам с вами нужно серьёзно поговорить.

— А-а-а… А о чём, собственно говоря, вы хотите поговорить?

— Мне кажется, мы должны прекратить эту ненужную конфронтацию. Русские и украинцы — один народ, что нам делить? И в качестве жеста доброй воли мы готовы приложить максимум усилий для возвращения неподконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей в правовое поле Украины.

— Э-э-э-э…

— Без предварительных условий. Наши дивизии готовы покинуть Донбасс хоть завтра.

Пётр Алексеевич почувствовал, как плечи его расправились. Как учила его Виктория Нуланд, он выдержал паузу, мысленно сосчитал до десяти и коротко ответил: «Да».

— Может, вы сразу и Крым заберёте?

Порошенко изменила выдержка:

— Конечно!

— И Белгородскую, Воронежскую области с Кубанью?

Под Пётром Алексеевичем поплыла земля, он закрыл глаза и схватился рукой за край стола: вот что крест животворящий делает!

— Да! Да! Да-да-да! Да-да-да-да! Да-да! – футбольным речитативом вырвалась из него.

— Ловлю на слове! – поспешил закрепить согласие Порошенко Путин. – Смотрите, потом не откажитесь от своих слов. Предупреждаю, что весь наш разговор был записан на плёнку. Так что готовьтесь принимать новые области в состав Украины.

— А как насчёт Севастопольского морского завода? – спохватился Пётр Алексеевич. — И Липецкой фабрики?

— Они ваши. — Трубка запищала короткими гудками.

Порошенко упал в кресло и закрыл лицо руками. По лицу его текли слёзы. Только теперь он почувствовал, какой тяжкий груз он нёс на себе все эти годы.

— Я верил, — шептал он сквозь слёзы, — все эти годы верил… я знал!

Выступление Петра Порошенко по национальному телевидению

«Соотечественники!

Сегодня у меня состоялся разговор с президентом России. Хочу заметить, что инициатором была противная сторона. Наглый агрессор признал своё поражение. В течение ближайших суток российские войска будут выведены с оккупированных территорий, Украине будет возвращён Крым и ряд её исконных земель. Кроме того, Кремль выплатит миллиардную контрибуцию. Каждый гражданин нашей страны получит по а/м марки Линкольн, 10.000 евро на свой личный банковский счёт и земельный надел в 10 га.

Паны, пани и пони!

В этот важный для Украины час перемоги призываю всех вас прийти на выборы и проголосовать за лучшего из кандидатов в президенты – за меня.

Слава Украине!

Слава мне!»

Сбывшиеся мечты украинского блогера

— Вот они, Владимир Владимирович, — офицер ФСБ вытолкнул на середину кабинета двоих совсем молодых людей, — Вовчик и Кадиллак, как они сами себя называют.

— Ваша работа, стервецы? — Путин тяжело смотрел на парней.

Те, опустив глаза, переминались с ноги на ногу.

— Ещё раз спрашиваю: ваша?

Парни виновато закивали головами.

— Владимир Владимирович, — извиняющееся начал один из них, — мы это не всерьёз… на спор.

— Пьяные были… — с тоской добавил второй.

— Хотели как Лексус и Вован…

— Как Лексус и Вован… Надо же думать, о чём разговор вести, — с досадой проговорил Путин, — вы хоть понимаете, что натворили? Все украинские СМИ с утра только об этом и говорят. Президент Украины выступил со специальным обращением к нации.

— Мы и сами не подозревали, что он на такую пустышку клюнет, — шмыгнул носом первый.

— Кто же знал, что он такой тупой, — пробормотал второй.

— Не думали, не знали… Взрослые люди, пора хоть немножко головой думать. Хоть запись-то догадались сделать?

— А как же! – обрадованно закивали оба. — И звук, и видео — HD качество!

— А почему в интернет не выложили?

— Боялись.

— Боялись. Детский сад какой-то. — Путин взял в руки дистанционный пульт управления, нажал кнопку, и экран стоявшего в углу телевизора засветился.

«В честь победы над агрессором сегодняшний день объявляется национальным праздником, — радостно вещал с экрана диктор, — следующие за ним три дня — нерабочими днями. Завтра в Киеве и всех областных центрах пройдут праздничные торжества. Указом президента отныне этот день будет отмечаться всем народом как настоящий День Победы вместо 9 Мая!»

Путин нажал кнопку, экран погас.

— Вот завтра с утра и выкладывайте. Сделайте президенту Украины подарок.
Автор:
Klim Podkova
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Интервью В. Путина «Первому каналу» и агентству «Ассошиэйтед Пресс»
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