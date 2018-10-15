Мечты украинского блогера

Порошенко с тоской смотрел на пиликавший гимном Украины телефон прямой связи с Кремлём. Брать трубку или не брать? Ну разве может быть что-то доброе от москаля? Денег не даст, газу не даст, национализированный завод в Севастополе не вернёт, арест с Липецкой фабрики не снимет… По волевому лицу президента скатилась скупая слеза. Вот буквально вчера внучек Петруша с болью в голосе спрашивал: «Так что, наши фабрики злой дядя Путин нам никогда не вернёт? Никогда-никогда?» Пётр Алексеевич не смог ответить ребёнку, а только отвернулся.Сын Алексей, глядя куда-то в сторону, несмело вопрошал: «Неужели совсем ничего нельзя сделать? Ну, поговори с Путиным, вы же с ним почти друзья. Он сам постоянно говорит, что русские и украинцы братские народы. Позвони, поговори… Ну пообещай ему ещё одно перемирие на Донбассе… Статус государственного русскому языку… Или что примешь какой-нибудь закон о нацменьшинствах… А потом передумаешь… Ты же умеешь».Вечером в спальне рыдала жена: «Ты в глаза, в глаза своим детям посмотри, ирод! Внучка Лизонька каждый вечер перед сном просит конфетки «Рошен», и именно Липецкой фабрики. У меня было несколько фантиков, так я киевские конфетки в них заворачиваю и даю ей как липецкие, и она засыпает счастливая. А я потом всю ночь плачу. Я не могу больше обманывать ребёнка, понимаешь, не могу! Это выше моих сил!»Порошенко замотал головой: нет, он не может на это пойти, никогда он не встанет перед Путиным на колени. Ну, разве что, если… Порошенко с надеждой посмотрел на не умолкавший телефон: а вдруг?Он трижды сплюнул, размашисто перекрестил аппарат и медленно поднял трубку:— Пётр Первый, могучий президент Украины, Великой, Белыя и Малыя Руси, владыка, сапоги которого попирают Вселенную у телефона.— Это Путин. Пётр Алексеевич, я думаю, нам с вами нужно серьёзно поговорить.— А-а-а… А о чём, собственно говоря, вы хотите поговорить?— Мне кажется, мы должны прекратить эту ненужную конфронтацию. Русские и украинцы — один народ, что нам делить? И в качестве жеста доброй воли мы готовы приложить максимум усилий для возвращения неподконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей в правовое поле Украины.— Э-э-э-э…— Без предварительных условий. Наши дивизии готовы покинуть Донбасс хоть завтра.Пётр Алексеевич почувствовал, как плечи его расправились. Как учила его Виктория Нуланд, он выдержал паузу, мысленно сосчитал до десяти и коротко ответил: «Да».— Может, вы сразу и Крым заберёте?Порошенко изменила выдержка:— Конечно!— И Белгородскую, Воронежскую области с Кубанью?Под Пётром Алексеевичем поплыла земля, он закрыл глаза и схватился рукой за край стола: вот что крест животворящий делает!— Да! Да! Да-да-да! Да-да-да-да! Да-да! – футбольным речитативом вырвалась из него.— Ловлю на слове! – поспешил закрепить согласие Порошенко Путин. – Смотрите, потом не откажитесь от своих слов. Предупреждаю, что весь наш разговор был записан на плёнку. Так что готовьтесь принимать новые области в состав Украины.— А как насчёт Севастопольского морского завода? – спохватился Пётр Алексеевич. — И Липецкой фабрики?— Они ваши. — Трубка запищала короткими гудками.Порошенко упал в кресло и закрыл лицо руками. По лицу его текли слёзы. Только теперь он почувствовал, какой тяжкий груз он нёс на себе все эти годы.— Я верил, — шептал он сквозь слёзы, — все эти годы верил… я знал!«Соотечественники!Сегодня у меня состоялся разговор с президентом России. Хочу заметить, что инициатором была противная сторона. Наглый агрессор признал своё поражение. В течение ближайших суток российские войска будут выведены с оккупированных территорий, Украине будет возвращён Крым и ряд её исконных земель. Кроме того, Кремль выплатит миллиардную контрибуцию. Каждый гражданин нашей страны получит по а/м марки Линкольн, 10.000 евро на свой личный банковский счёт и земельный надел в 10 га.Паны, пани и пони!В этот важный для Украины час перемоги призываю всех вас прийти на выборы и проголосовать за лучшего из кандидатов в президенты – за меня.Слава Украине!Слава мне!»— Вот они, Владимир Владимирович, — офицер ФСБ вытолкнул на середину кабинета двоих совсем молодых людей, — Вовчик и Кадиллак, как они сами себя называют.— Ваша работа, стервецы? — Путин тяжело смотрел на парней.Те, опустив глаза, переминались с ноги на ногу.— Ещё раз спрашиваю: ваша?Парни виновато закивали головами.— Владимир Владимирович, — извиняющееся начал один из них, — мы это не всерьёз… на спор.— Пьяные были… — с тоской добавил второй.— Хотели как Лексус и Вован…— Как Лексус и Вован… Надо же думать, о чём разговор вести, — с досадой проговорил Путин, — вы хоть понимаете, что натворили? Все украинские СМИ с утра только об этом и говорят. Президент Украины выступил со специальным обращением к нации.— Мы и сами не подозревали, что он на такую пустышку клюнет, — шмыгнул носом первый.— Кто же знал, что он такой тупой, — пробормотал второй.— Не думали, не знали… Взрослые люди, пора хоть немножко головой думать. Хоть запись-то догадались сделать?— А как же! – обрадованно закивали оба. — И звук, и видео — HD качество!— А почему в интернет не выложили?— Боялись.— Боялись. Детский сад какой-то. — Путин взял в руки дистанционный пульт управления, нажал кнопку, и экран стоявшего в углу телевизора засветился.«В честь победы над агрессором сегодняшний день объявляется национальным праздником, — радостно вещал с экрана диктор, — следующие за ним три дня — нерабочими днями. Завтра в Киеве и всех областных центрах пройдут праздничные торжества. Указом президента отныне этот день будет отмечаться всем народом как настоящий День Победы вместо 9 Мая!»Путин нажал кнопку, экран погас.— Вот завтра с утра и выкладывайте. Сделайте президенту Украины подарок.