На "беспилотник из РФ" списать не получится. Порошенко показали закрытый арсенал

На территории современной арсенала будет введено восемь хранилищ закрытого типа, которые позволят размещать и надежно хранить значительное количество боеприпасов для украинской армии.

В 2014 году 80% боеприпасов, которые находились на этом арсенале, хранились на открытых площадках, в 2018 году - 72% уже хранится в закрытых хранилищах, которые «обеспечивают качественное хранение».

Череда взрывов на военных складах ВСУ стала поводом для «разбора полётов» на Украине. При этом каждое ответственное лицо старается выгородить себя, найдя стороннего стрелочника. Через несколько суток после первых взрывов на арсенале в посёлке Дружба Ичнянского района Черниговской области представители официального Киева (до окончания расследования) сошлись в удобном для себя мнении о том, что виной всему «российский след».На этом фоне президенту Украины, который о «российском следе» кричит громче всех, продемонстрировали новые варианты хранилищ для боеприпасов. Одно из таких хранилищ возводится на территории Хмельницкой области.Порошенко, проинспектировав объект, остался доволен работой, заявив «на камеру»:Порошенко на строящемся арсенале:В целом в ВСУ планируется построить 136 хранилищ в течение полутора лет.При этом Порошенко не коснулся такого важного аспекта, как принципиальная независимость вида хранилища (будь оно открытым или закрытым) от разворовывания теми, кто имеет причастность к хранению боеприпасов. Единственное отличие для закрытого хранилища боеприпасов в украинском случае состоит в том, что списать взрывы и пожары на таинственно прожужжавший в небе «российский беспилотник» уже не получится. Как вариант: боевые кроты?..