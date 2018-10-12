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Порошенко – командованию ООС: стреляйте из всего, что стреляет

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Президент Украины отдал приказ командованию объединенных сил (ООС) в Донбассе применять по противнику в качестве ответных мер все имеющееся в войсках оружие, сообщает Укринформ.




Об этом Порошенко заявил в Хмельницкой области на встрече с командирами соединений ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Он подчеркнул, что войскам в Донбассе необходимо быть готовыми к любым сценариям – как к действиям в обороне, так и к эффективному контрнаступлению.

Военнослужащие не должны поддаваться на провокации, однако позволяю и приказываю применять все имеющиеся у вас средства в качестве ответного огня для сохранения жизни наших людей, заявил президент.

Он уточнил, что его требованием является: не отдать врагу «ни клочка украинской земли» и при этом сохранить всех украинских воинов.

По словам Порошенко, украинская армия не должна применять советские методы, при которых победа немыслима без многочисленных жертв – сегодня армия должна побеждать не большой кровью, а профессионализмом и качеством.

Напомним, так называемая антитеррористическая операция (АТО, затем ООС – Операция объединенных сил) проводится в Донбассе с 2014 года. За это время, по данным ООН, в регионе погибло более 13 тыс. человек.

Смена формата операции была прописана в законе о реинтеграции Донбасса, принятом Радой в начале текущего года. Порошенко заявил тогда, что новый формат даст Киеву дополнительные возможности по защите украинских граждан, оставшихся на «оккупированной территории».
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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