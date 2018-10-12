Контракт выполнен. ВКС РФ получили последние в этом году Як-130

Воздушно-космические силы России получили три новых учебно-боевых самолета Як-130, которые были переданы представителям ВКС на аэродроме Иркутского авиационного завода 8 октября этого года, после чего совершили перелет из Иркутска к месту службы, сообщает блог bmpd.Согласно публикации блога, полученные ВКС три самолета Як-130, построенные Иркутским авиазаводом, являются последними самолетами, изготовленными по контракту с Минобороны от 2016 года на поставку до конца 2018 года 30 самолетов этого типа. Первые машины согласно контракта были переданы ВКС в ноябре-декабре 2016 года, когда корпорация "Иркут" поставила первые 10 Як-130, которые поступили в состав учебной авиационной базы в Армавире (Краснодарский край), обеспечивающей подготовку восстановленного Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ) имени А. К. Серова. Затем ВКС получили в мае-июле 2017 года еще шесть самолетов Як-130, которые также были переданы в Армавир.С конца июля 2017 до марта 2018 года самолеты не передавались, это связано с устранением недостатков самолетов после двух аварий. Затем в течении лета ВКС получили 11 Як-130, что довело количество самолетов, переданных Минобороны до 27, и с получением последних трех 8 октября, контракт на поставку Як-130 оказался выполнен.На настоящий момент общее количество серийных Як-130, находящихся на вооружении ВКС России, составляет 109 машин.