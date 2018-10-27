Баллада о конструкторе-мормоне. Оружие Джона Мозеса Браунинга (часть 1)
XIX был бурной эпохой в истории человечества, когда многое делалось впервые, когда промышленность от примитивного молота и наковальни переходила на высокоточные станки, по железным дорогам побежали первые паровозы, пароходы отправились в плавание, а первые аэропланы начали совершать свои первые подлеты. Война между Севером и Югом в США значительным образом двинула вперед развитие и оружейного дела, затем последовали франко-прусская и англо-бурские войны, в которых самым активным образом использовались и скорострельные винтовки, и пулеметы.
Джон Мозес Браунинг
И вот как раз практически ровно «посредине» этого века, 23 января 1855 года, в небольшом городке Огден, в штате Юта, в США родился мальчик, которого назвали Джон Мозес, а отцом его был Джонатан Браунинг – один из первых мормонов-переселенцев в этот штат. Будучи правоверным мормоном, он имел три жены и 22 ребенка. Дело у него было прибыльное — изготовление дульнозарядных ружей. Шло оно у него хорошо, так что в 1852 году он открыл свою собственную оружейную лавку. Так что неудивительно, что маленький Джон уже с самого раннего детства был окружен разного рода «железом», наблюдал за работой отца, в чем-то ему помогал, а затем и вовсе пошел по его стопам и уже в 13 лет собрал свое первое ружье из имевшихся у него под руками деталей, а какие-то и вовсе сделал сам.
Джон Мозес Браунинг со своим 5-зарядным гладкоствольным самозарядным ружьем «Аuto 5».
Сколько он учился и где – такая информация в Интернете не встречается. Наверное, есть книги, в которых его биография рассматривается более подробно, но… мало ли где что есть. Впрочем, для нас важно другое, а именно то, что уже в 23 года Джон Мозес Браунинг получил свой первый патент на разработанную им однозарядную винтовку «J. M. Browning Single Shot Rifle», получившую впоследствии название «Винчестер Модель 1879 года». Отцовский бизнес, то есть кузницу и оружейный цех Джон и его братья получили после смерти отца. Они открыли маленькую оружейную фабрику «J. M. Browning & Bros.» и при ней магазин и занялись ремонтом и переделкой оружия крупных фирм, а также начали разрабатывать и свое оружия под собственной торговой маркой.
Однако они столкнулись с проблемой, характерной для всех мелких предприятий, использующих старое оборудование. Все станки достались им от отца, поэтому сделать на них что-то высококачественное было очень трудно. Цена на изделия братьев не могла быть высокой, какое бы качественное оружие они не выпускали, потому что тут же к услугам покупателей были немногим им уступавшие образцы таких фирм, как «Ремингтон», «Сэвидж», «Винчестер». Понятно, что мелким производителям конкурировать с такими гигантами оружейной индустрии было очень трудно. Тем не менее с 1879 по 1883 год Джон Браунинг, бывший в фирме за главного, получил патенты на винтовку со скользящим поворотным затвором и трубчатым магазином, курковую винтовку с трубчатым магазином и перезарядкой при помощи рычага и целый ряд других образцов. И вот тут случилось так, что 1883 году одному из торговых агентов компании Оливера Винчестера по имени Эндрю Макауслендер попало в руки однозарядное ружье фирмы братьев Браунингов. В оружии он разбирался, смог оценить по достоинству, после чего ее купил и отправил в дирекцию своей компании. Там ружьем Браунингов заинтересовался сам Оливер Винчестер. А заинтересовавшись, отправил своего вице-президента компании Т. Беннета в Огден, чтобы выкупить у них патент на ее производство.
Румынские пехотинцы с пулеметами Кольт-Браунинг 1895 г.
К тому времени Джон Браунинг также понял, что, хотя его продукция пользуется спросом, он не сможет претворять в жизнь все свои новые идеи, поскольку рутинная работа ради куска хлеба отнимает у него слишком много времени. Поэтому он с радостью согласился на предложение Винчестера и продал ему право на производство этой винтовки за 8000 долларов. По тому времени это была крупная сумма. Но еще важнее было другое предложение — работать на компанию «Winchester Repeating Arms Company». Оказавшись на таким крупном и механизированном предприятии, Джон Браунинг смог сразу же запатентовать несколько новых своих разработок, например, полуавтоматическое ружье с магазином под стволом «Аuto 5».
Корабль ВМФ США «Алгонкин» с пулеметом «Кольт-Браунинг.
Одновременно Браунинг работал над магазинными винтовками с ручным перезаряжанием (модели 1886, 1892,1894, 1897 гг.) и пистолетами уже с автоматическим перезаряжанием. Уже в 1890 году компания Кольт начала выпуск первых в США автоматических пистолетов, и этот образец тоже был сконструирован Браунингом. В 1886 году он подал заявку на три базовых патента на самозарядные пистолеты, в которых использовалась энергия отдачи, а затвор запирался посредством качающейся личинки. Одно время его увлекала идея использовать для перезарядки отводящиеся из канала ствола пороховые газы. Он получил на конструкцию такого пистолета ряд патентов, но руководство компании «Винчестер» решило выпуск их не начинать. Это конструктору не понравилось, и в 1902 году Браунинг уехал из США в Бельгию, где стал работать на фирму «Фабрик Насиональ» в Льеже. Именно здесь и появились его знаменитые пистолеты, сделавшие имя «браунинг» нарицательным.
Очень интересный патент на пистолет с отводом газов из ствола вверх. Как видно на схеме, газоотводное отверстие прикрывал рычаг, который давлением газов отбрасывался вверх. При этом он отводил назад затвор и происходило взведение курка. Ствол расположен очень низко, что по идее улучшает меткость стрельбы. С другой стороны, качающийся перед глазами стрелка рычаг является ну явно не слишком «приятной» деталью конструкции.
В 1903 году на свет появился его знаменитый автоматический пистолет – «9-мм пистолет Браунинга образца 1903 года». Лучшей его рекламой будет, пожалуй, тот факт, что он выпускался затем в течение 37 лет, а всего таких пистолетов было произведено около десяти миллионов. Увидев, что на подобное оружие имеется большой спрос, Браунинг три года спустя выпускает на рынок «7,65-мм пистолет Браунинга образца 1906 года» — конструктивно похожий на своего предшественника, но с ударником и отличающийся небольшими размерами. Четыре миллиона пистолетов этого типа – тоже вполне хороший рыночный показатель! В 1910 году появился один едва ли не самый совершенный на тот момент гражданский пистолет для самообороны — FN-Браунинг М1910. Сначала он выпускался под патроны калибра 7,65-мм, но в 1912 году появился его новый образец под патрон 9-мм патрон Браунинга, без закраины и с упором непосредственно в дульце. Наконец, 17 февраля 1910 годы был получен патент на его самозарядный пистолет под патрон .45 АСР, ставший известным во всем мире, как Кольт M1911 «Говерментл». На протяжении целых 75 лет он состоял на вооружении американской армии и до сих пор продается в американских оружейных магазинах. Джон Браунинг также разработал несколько весьма удачных образцов автоматического оружия. В частности, это его знаменитый пулемет – «картофелекопалка» Кольт М1895/1914. В 1917 году он закончил работу над станковым пулеметом, который также купила фирма Кольт. В 1921 году им же был сконструирован и крупнокалиберный пулемет «Браунинг М2», который получился настолько удачным, что он до сих пор состоит на вооружении американской армии и армий 50 стран мира и, более того, его производят до сих пор. То есть пулемету этому на сегодня исполнилось 97 лет!
Схему устройства пулемета Кольт-Браунинг 1895 г.
Прожил Джон Мозес Браунинг 71 год, то есть по тому времени достаточно долго и за это время сконструировал 37 моделей нарезного и 18 моделей гладкоствольного оружия, а также получил 128 патентов на свои разработки, хотя они и не всегда назывались его именем. Но Джон Браунинг разрабатывал не только оружие. Им было создано и большое количество самых различных патронов к нему (в основном пистолетных), и вот они-то продолжают находиться в массовом производстве даже сегодня. Среди них 6,35-мм Браунинг; 7,65-мм Браунинг; 9-мм Браунинг короткий; 9-мм Браунинг длинный; .38 ACP. То есть даже если бы он больше ничего бы и не создал, его имя осталось бы в истории оружейного дела, как создателя популярных патронов для короткоствольного оружия!
Мятежный чехословацкий корпус в России тоже был вооружен пулеметами Кольт-Браунинг 1895 г.
Скончался Джон Мозес Браунинг 26 ноября 1926 года в Бельгии от сердечного приступа. Однако похоронен он все-таки был в США, причем с военными почестями. Но самым знаменательным событием в увековечении его памяти, пожалуй, стал запуск в серийное производство в 1935 году компанией «Фабрик Националь» его пистолета модели «Браунинг Хай-Пауэр», который он так и не успел закончить при жизни.
Схема устройства Винчестера М1897 г. конструкции Джона Браунинга.
Продолжение следует…
Джон Мозес Браунинг
И вот как раз практически ровно «посредине» этого века, 23 января 1855 года, в небольшом городке Огден, в штате Юта, в США родился мальчик, которого назвали Джон Мозес, а отцом его был Джонатан Браунинг – один из первых мормонов-переселенцев в этот штат. Будучи правоверным мормоном, он имел три жены и 22 ребенка. Дело у него было прибыльное — изготовление дульнозарядных ружей. Шло оно у него хорошо, так что в 1852 году он открыл свою собственную оружейную лавку. Так что неудивительно, что маленький Джон уже с самого раннего детства был окружен разного рода «железом», наблюдал за работой отца, в чем-то ему помогал, а затем и вовсе пошел по его стопам и уже в 13 лет собрал свое первое ружье из имевшихся у него под руками деталей, а какие-то и вовсе сделал сам.
Джон Мозес Браунинг со своим 5-зарядным гладкоствольным самозарядным ружьем «Аuto 5».
Сколько он учился и где – такая информация в Интернете не встречается. Наверное, есть книги, в которых его биография рассматривается более подробно, но… мало ли где что есть. Впрочем, для нас важно другое, а именно то, что уже в 23 года Джон Мозес Браунинг получил свой первый патент на разработанную им однозарядную винтовку «J. M. Browning Single Shot Rifle», получившую впоследствии название «Винчестер Модель 1879 года». Отцовский бизнес, то есть кузницу и оружейный цех Джон и его братья получили после смерти отца. Они открыли маленькую оружейную фабрику «J. M. Browning & Bros.» и при ней магазин и занялись ремонтом и переделкой оружия крупных фирм, а также начали разрабатывать и свое оружия под собственной торговой маркой.
Однако они столкнулись с проблемой, характерной для всех мелких предприятий, использующих старое оборудование. Все станки достались им от отца, поэтому сделать на них что-то высококачественное было очень трудно. Цена на изделия братьев не могла быть высокой, какое бы качественное оружие они не выпускали, потому что тут же к услугам покупателей были немногим им уступавшие образцы таких фирм, как «Ремингтон», «Сэвидж», «Винчестер». Понятно, что мелким производителям конкурировать с такими гигантами оружейной индустрии было очень трудно. Тем не менее с 1879 по 1883 год Джон Браунинг, бывший в фирме за главного, получил патенты на винтовку со скользящим поворотным затвором и трубчатым магазином, курковую винтовку с трубчатым магазином и перезарядкой при помощи рычага и целый ряд других образцов. И вот тут случилось так, что 1883 году одному из торговых агентов компании Оливера Винчестера по имени Эндрю Макауслендер попало в руки однозарядное ружье фирмы братьев Браунингов. В оружии он разбирался, смог оценить по достоинству, после чего ее купил и отправил в дирекцию своей компании. Там ружьем Браунингов заинтересовался сам Оливер Винчестер. А заинтересовавшись, отправил своего вице-президента компании Т. Беннета в Огден, чтобы выкупить у них патент на ее производство.
Румынские пехотинцы с пулеметами Кольт-Браунинг 1895 г.
К тому времени Джон Браунинг также понял, что, хотя его продукция пользуется спросом, он не сможет претворять в жизнь все свои новые идеи, поскольку рутинная работа ради куска хлеба отнимает у него слишком много времени. Поэтому он с радостью согласился на предложение Винчестера и продал ему право на производство этой винтовки за 8000 долларов. По тому времени это была крупная сумма. Но еще важнее было другое предложение — работать на компанию «Winchester Repeating Arms Company». Оказавшись на таким крупном и механизированном предприятии, Джон Браунинг смог сразу же запатентовать несколько новых своих разработок, например, полуавтоматическое ружье с магазином под стволом «Аuto 5».
Корабль ВМФ США «Алгонкин» с пулеметом «Кольт-Браунинг.
Одновременно Браунинг работал над магазинными винтовками с ручным перезаряжанием (модели 1886, 1892,1894, 1897 гг.) и пистолетами уже с автоматическим перезаряжанием. Уже в 1890 году компания Кольт начала выпуск первых в США автоматических пистолетов, и этот образец тоже был сконструирован Браунингом. В 1886 году он подал заявку на три базовых патента на самозарядные пистолеты, в которых использовалась энергия отдачи, а затвор запирался посредством качающейся личинки. Одно время его увлекала идея использовать для перезарядки отводящиеся из канала ствола пороховые газы. Он получил на конструкцию такого пистолета ряд патентов, но руководство компании «Винчестер» решило выпуск их не начинать. Это конструктору не понравилось, и в 1902 году Браунинг уехал из США в Бельгию, где стал работать на фирму «Фабрик Насиональ» в Льеже. Именно здесь и появились его знаменитые пистолеты, сделавшие имя «браунинг» нарицательным.
Очень интересный патент на пистолет с отводом газов из ствола вверх. Как видно на схеме, газоотводное отверстие прикрывал рычаг, который давлением газов отбрасывался вверх. При этом он отводил назад затвор и происходило взведение курка. Ствол расположен очень низко, что по идее улучшает меткость стрельбы. С другой стороны, качающийся перед глазами стрелка рычаг является ну явно не слишком «приятной» деталью конструкции.
В 1903 году на свет появился его знаменитый автоматический пистолет – «9-мм пистолет Браунинга образца 1903 года». Лучшей его рекламой будет, пожалуй, тот факт, что он выпускался затем в течение 37 лет, а всего таких пистолетов было произведено около десяти миллионов. Увидев, что на подобное оружие имеется большой спрос, Браунинг три года спустя выпускает на рынок «7,65-мм пистолет Браунинга образца 1906 года» — конструктивно похожий на своего предшественника, но с ударником и отличающийся небольшими размерами. Четыре миллиона пистолетов этого типа – тоже вполне хороший рыночный показатель! В 1910 году появился один едва ли не самый совершенный на тот момент гражданский пистолет для самообороны — FN-Браунинг М1910. Сначала он выпускался под патроны калибра 7,65-мм, но в 1912 году появился его новый образец под патрон 9-мм патрон Браунинга, без закраины и с упором непосредственно в дульце. Наконец, 17 февраля 1910 годы был получен патент на его самозарядный пистолет под патрон .45 АСР, ставший известным во всем мире, как Кольт M1911 «Говерментл». На протяжении целых 75 лет он состоял на вооружении американской армии и до сих пор продается в американских оружейных магазинах. Джон Браунинг также разработал несколько весьма удачных образцов автоматического оружия. В частности, это его знаменитый пулемет – «картофелекопалка» Кольт М1895/1914. В 1917 году он закончил работу над станковым пулеметом, который также купила фирма Кольт. В 1921 году им же был сконструирован и крупнокалиберный пулемет «Браунинг М2», который получился настолько удачным, что он до сих пор состоит на вооружении американской армии и армий 50 стран мира и, более того, его производят до сих пор. То есть пулемету этому на сегодня исполнилось 97 лет!
Схему устройства пулемета Кольт-Браунинг 1895 г.
Прожил Джон Мозес Браунинг 71 год, то есть по тому времени достаточно долго и за это время сконструировал 37 моделей нарезного и 18 моделей гладкоствольного оружия, а также получил 128 патентов на свои разработки, хотя они и не всегда назывались его именем. Но Джон Браунинг разрабатывал не только оружие. Им было создано и большое количество самых различных патронов к нему (в основном пистолетных), и вот они-то продолжают находиться в массовом производстве даже сегодня. Среди них 6,35-мм Браунинг; 7,65-мм Браунинг; 9-мм Браунинг короткий; 9-мм Браунинг длинный; .38 ACP. То есть даже если бы он больше ничего бы и не создал, его имя осталось бы в истории оружейного дела, как создателя популярных патронов для короткоствольного оружия!
Мятежный чехословацкий корпус в России тоже был вооружен пулеметами Кольт-Браунинг 1895 г.
Скончался Джон Мозес Браунинг 26 ноября 1926 года в Бельгии от сердечного приступа. Однако похоронен он все-таки был в США, причем с военными почестями. Но самым знаменательным событием в увековечении его памяти, пожалуй, стал запуск в серийное производство в 1935 году компанией «Фабрик Националь» его пистолета модели «Браунинг Хай-Пауэр», который он так и не успел закончить при жизни.
Схема устройства Винчестера М1897 г. конструкции Джона Браунинга.
Продолжение следует…
- Автор:
- В.Шпаковский